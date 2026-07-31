Ўзбекистон, Қирғизистон ва Озарбойжон биринчи хонимлари болалар марказида

·0·Жамият
Ўзбекистон, Қирғизистон ва Озарбойжон биринчи хонимлари болалар марказида

Ўзбекистон Республикаси биринчи хоними Зироат Мирзиёева Қирғизистон Республикасига ташрифи доирасида мезбон мамлакат биринчи хоними Айгул Жапарова ва Озарбойжон Республикаси биринчи хоними Меҳрибон Алиева билан биргаликда Иссиқкўл қирғоғида жойлашган «Алтин балалик» болалар реабилитация марказига ташриф буюрди. Бу ҳақда расмий манбалар хабар бермоқда.

Ушбу учрашув қардош халқлар ўртасидаги маданий-гуманитар алоқаларни мустаҳкамлаш ҳамда ўсиб келаётган авлодга, айниқса, алоҳида эҳтиёжга эга болаларга бўлган юксак эътибор ва ғамхўрликнинг навбатдаги ёрқин ифодаси бўлди.

Самимий мулоқот ва ижодий ишларга юқори баҳо

Олий мартабали меҳмонлар дастлаб муассаса фаолияти, бу ерда даволанаётган ва реабилитациядан ўтаётган болалар учун яратилган замонавий шароитлар билан яқиндан танишди. Марказ тарбияланувчилари учун ташкил этилган маҳорат дарсларини кузатиб, биринчи хонимлар ҳар бир бола билан самимий суҳбатлашди, уларнинг ижодий ишлари ва қобилиятларини юқори баҳолади. Болаларнинг кўзларидаги қувонч ва иштиёқ меҳмонларда чуқур таассурот қолдирди.

Ўзбекистон, Қирғизистон ва Озарбойжон биринчи хонимлари болалар марказида

Бетакрор маданий дастур ва кўргазмалар

Меҳмонлар шарафига марказ саҳнасида самимий концерт дастури намойиш этилди. «Шаттик» миллий рақс ансамбли ва ёш комузчилар ансамблининг ижроси ташрифга байрамона кайфият бағишлади.

Шунингдек, ташриф доирасида «Ақилман» иқтидорли болалар президент лицейи тарбияланувчилари томонидан лой ва кигиздан тайёрланган бетакрор буюмлар кўргазмаси тақдим этилди. Ёш маҳорат соҳибларининг ижодий ёндашуви ва маҳорати алоҳида эътироф этилди.

Ўзбекистон, Қирғизистон ва Озарбойжон биринчи хонимлари болалар марказида

Рамзий маънога эга «Дўстлик дарахти»

Биринчи хонимлар марказнинг санъат галереясига ташриф буюриб, у ерда болалар ижодиёти бўйича халқаро танловлар ғолибларининг асарларини томоша қилди. Эътиборли жиҳати, кўргазмада ўзбекистонлик ёш рассомларнинг ҳам ижод намуналари кенг ўрин олган.

Ташрифнинг энг ҳаяжонли лаҳзаларидан бири «Дўстлик дарахти» номли кигиз панносига якуний безак элементини тушириш маросими бўлди. Ушбу рамзий амал Ўзбекистон, Қирғизистон ва Озарбойжон халқлари ўртасидаги тарихий дўстлик, оғайничилик ва ҳамжиҳатлик бардавомлигини ифодалайди.

Ўзбекистон, Қирғизистон ва Озарбойжон биринчи хонимлари болалар марказида

Эсдалик совғалари ва тарихий лаҳзалар

Ташриф якунида самимий дўстлик белгиси сифатида Қирғизистон биринчи хоними Айгул Жапарова Ўзбекистон биринчи хоними Зироат Мирзиёевага анъанавий қирғиз миллий мусиқа асбоби — чангқўбизни туҳфа қилди.

Ушбу ташриф Иссиқкўл қирғоғида қардош давлатларнинг юксак мартабали вакилларининг самимий учрашуви сифатида тарихда қолади ва болаларга бўлган эътибор умуминсоний қадриятларнинг энг муҳими эканлигини яна бир бор исботлайди.

Ушбу мақолани дўстларингизга улашинг! Болаларга бўлган эътибор ва самимий дўстлик тарихи билан танишинг.

Ўзбекистон, Қирғизистон ва Озарбойжон биринчи хонимлари болалар марказида

Сизнингча, бу каби маданий-гуманитар ташрифлар халқлар ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлашда қандай роль ўйнайди? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нега айнан шу куни туғилгансиз? Ҳаётингиз асосий йўналиши кодланган...Нега айнан шу куни туғилгансиз? Ҳаётингиз асосий йўналиши кодланган...Бугун, 13:49Тошкентда 86 ёшли аёл уйида қулфланган ҳолда топилдиТошкентда 86 ёшли аёл уйида қулфланган ҳолда топилдиБугун, 13:40Бухорода газли шарлар электр симига тегиб портлади (видео)Бухорода газли шарлар электр симига тегиб портлади (видео)Бугун, 04:24Хушхабар: Фуқароларнинг мажбурий рўйхатдан ўтиш муддати узайтирилдиХушхабар: Фуқароларнинг мажбурий рўйхатдан ўтиш муддати узайтирилдиКеча, 22:25« Бўлажак хотинимни уриш учун машқ қиляпман»: спортчига йирик жарима солинди« Бўлажак хотинимни уриш учун машқ қиляпман»: спортчига йирик жарима солиндиКеча, 21:21Жомбойда келиннинг аёвсиз калтакланиши бўйича расмийлар баёнот бердиЖомбойда келиннинг аёвсиз калтакланиши бўйича расмийлар баёнот бердиКеча, 21:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди