Ўзбекистон, Қирғизистон ва Озарбойжон биринчи хонимлари болалар марказида
Ўзбекистон Республикаси биринчи хоними Зироат Мирзиёева Қирғизистон Республикасига ташрифи доирасида мезбон мамлакат биринчи хоними Айгул Жапарова ва Озарбойжон Республикаси биринчи хоними Меҳрибон Алиева билан биргаликда Иссиқкўл қирғоғида жойлашган «Алтин балалик» болалар реабилитация марказига ташриф буюрди. Бу ҳақда расмий манбалар хабар бермоқда.
Ушбу учрашув қардош халқлар ўртасидаги маданий-гуманитар алоқаларни мустаҳкамлаш ҳамда ўсиб келаётган авлодга, айниқса, алоҳида эҳтиёжга эга болаларга бўлган юксак эътибор ва ғамхўрликнинг навбатдаги ёрқин ифодаси бўлди.
Самимий мулоқот ва ижодий ишларга юқори баҳо
Олий мартабали меҳмонлар дастлаб муассаса фаолияти, бу ерда даволанаётган ва реабилитациядан ўтаётган болалар учун яратилган замонавий шароитлар билан яқиндан танишди. Марказ тарбияланувчилари учун ташкил этилган маҳорат дарсларини кузатиб, биринчи хонимлар ҳар бир бола билан самимий суҳбатлашди, уларнинг ижодий ишлари ва қобилиятларини юқори баҳолади. Болаларнинг кўзларидаги қувонч ва иштиёқ меҳмонларда чуқур таассурот қолдирди.
Бетакрор маданий дастур ва кўргазмалар
Меҳмонлар шарафига марказ саҳнасида самимий концерт дастури намойиш этилди. «Шаттик» миллий рақс ансамбли ва ёш комузчилар ансамблининг ижроси ташрифга байрамона кайфият бағишлади.
Шунингдек, ташриф доирасида «Ақилман» иқтидорли болалар президент лицейи тарбияланувчилари томонидан лой ва кигиздан тайёрланган бетакрор буюмлар кўргазмаси тақдим этилди. Ёш маҳорат соҳибларининг ижодий ёндашуви ва маҳорати алоҳида эътироф этилди.
Рамзий маънога эга «Дўстлик дарахти»
Биринчи хонимлар марказнинг санъат галереясига ташриф буюриб, у ерда болалар ижодиёти бўйича халқаро танловлар ғолибларининг асарларини томоша қилди. Эътиборли жиҳати, кўргазмада ўзбекистонлик ёш рассомларнинг ҳам ижод намуналари кенг ўрин олган.
Ташрифнинг энг ҳаяжонли лаҳзаларидан бири «Дўстлик дарахти» номли кигиз панносига якуний безак элементини тушириш маросими бўлди. Ушбу рамзий амал Ўзбекистон, Қирғизистон ва Озарбойжон халқлари ўртасидаги тарихий дўстлик, оғайничилик ва ҳамжиҳатлик бардавомлигини ифодалайди.
Эсдалик совғалари ва тарихий лаҳзалар
Ташриф якунида самимий дўстлик белгиси сифатида Қирғизистон биринчи хоними Айгул Жапарова Ўзбекистон биринчи хоними Зироат Мирзиёевага анъанавий қирғиз миллий мусиқа асбоби — чангқўбизни туҳфа қилди.
Ушбу ташриф Иссиқкўл қирғоғида қардош давлатларнинг юксак мартабали вакилларининг самимий учрашуви сифатида тарихда қолади ва болаларга бўлган эътибор умуминсоний қадриятларнинг энг муҳими эканлигини яна бир бор исботлайди.
Ушбу мақолани дўстларингизга улашинг! Болаларга бўлган эътибор ва самимий дўстлик тарихи билан танишинг.
Сизнингча, бу каби маданий-гуманитар ташрифлар халқлар ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлашда қандай роль ўйнайди? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг!
…