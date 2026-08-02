Ўзбекистонда автомобиль йўллари узунлиги қанча? У Ерни айланиб чиқишга етар экан
Ўзбекистонда умумий фойдаланишдаги қаттиқ қопламали автомобиль йўллари узунлиги 42 минг километрдан ошди. Бу рақамни тасаввур қилиш осон эмас: мамлакат йўлларини битта чизиққа уласак, улар Ер шарини экватор бўйлаб тўлиқ айланиб чиқиб, яна қарийб 2 минг километрга етар эди.
Бироқ статистикадаги ушбу кўрсаткич барча кўча ва ички йўлларни эмас, муайян тоифага кирувчи автомобиль йўлларини қамраб олади.
Ўзбекистонда қанча қаттиқ қопламали йўл бор?
Миллий статистика қўмитасининг янгиланган маълумотларига кўра, 2025 йил якунида, яъни 2026 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистондаги умумий фойдаланишда бўлган қаттиқ қопламали автомобиль йўллари узунлиги 42 054 километрни ташкил этган.
Таққослаш учун:
2024 йил якунида — 41 888 километр;
2025 йил якунида — 42 054 километр;
бир йиллик ўсиш — 166 километр;
ўсиш суръати — қарийб 0,4 фоиз.
Демак, бир йил ичида умумий фойдаланишдаги қаттиқ қопламали йўллар тармоғи яна 166 километрга кенгайган.
Ҳар куни ўртача ҳисобда қаралса, бу йил давомида деярли ҳар икки кунда бир километрдан янги йўл қўшилганига тенг.
Бу йўллар Ер шарини айланиб чиқишга етади
NASA маълумотига кўра, Ер шарининг экватор бўйлаб айланаси тахминан 40 075 километрни ташкил қилади. Ўзбекистондаги мазкур йўлларнинг умумий узунлиги эса бу масофадан 1 979 километрга кўп.
Бошқача айтганда, 42 054 километрлик йўлни бир чизиққа улаш имкони бўлганида:
Ер шарини экватор бўйлаб бир марта тўлиқ айланиб чиқиш;
Шундан кейин яна қарийб 2 минг километр йўл босиш мумкин бўлар эди.
Айнан шу таққослаш рақамнинг нақадар катта эканини яққол кўрсатади.
Статистика барча йўлларни қамраб олмайди
Бу ерда муҳим бир жиҳат бор: 42 054 километр — Ўзбекистондаги барча автомобиль йўлларининг умумий узунлиги эмас.
Расмий методикага кўра, умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари давлат мулки ҳисобланади ва барча йўл ҳаракати иштирокчилари учун очиқ бўлади. Демак, рақамга маҳаллалардаги ички кўчалар, корхоналар ҳудудидаги йўллар ва айрим идоравий йўллар тўлиқ кирмаслиги мумкин.
Шу сабабли ушбу кўрсаткични «мамлакатдаги барча йўллар» деб эмас, умумий фойдаланишдаги қаттиқ қопламали йўллар тармоғи деб талқин қилиш тўғри бўлади.
Йўл узунлиги эмас, сифати ҳам ҳал қилувчи
Йўл тармоғининг кенгайиши транспорт қатнови, ҳудудлар ўртасидаги алоқа, савдо ва аҳоли ҳаракатчанлиги учун муҳим. Аммо фақат километрлар сонининг кўпайиши етарли эмас.
Ҳайдовчилар ва йўловчилар учун қуйидагилар ҳам катта аҳамиятга эга:
йўл қопламасининг ҳолати;
ҳаракат хавфсизлиги;
мунтазам таъмирлаш;
йўл белгилари ва ёритиш тизими;
шаҳарлар ҳамда чекка ҳудудлардаги инфратузилма.
Шу маънода, 42 054 километрлик натижа йўл тармоғининг кўламини кўрсатади. Унинг аҳоли ҳаётига ҳақиқий таъсири эса йўлларнинг сифати, хавфсизлиги ва қай даражада самарали сақланаётганига боғлиқ.
Рақам ортидаги қизиқ манзара
Ўзбекистоннинг қаттиқ қопламали умумий фойдаланиш йўллари бир чизиққа айлантирилса, сайёрани тўлиқ айланиб чиқишга етиши — оддий статистик кўрсаткични тасаввур қилишга ёрдам берадиган қизиқ факт.
Энди асосий савол бошқа: мамлакат йўллари узунлиги ортиб бораётган бир пайтда, уларнинг сифати ва хавфсизлиги ҳам шу суръатда яхшиланяптими?
Сизнинг ҳудудингизда йўллар ҳолати сўнгги бир йилда ўзгардими? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.
…