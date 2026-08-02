Ўзбекистонда автомобиль йўллари узунлиги қанча? У Ерни айланиб чиқишга етар экан

·0·Авто
Ўзбекистонда автомобиль йўллари узунлиги қанча? У Ерни айланиб чиқишга етар экан

Ўзбекистонда умумий фойдаланишдаги қаттиқ қопламали автомобиль йўллари узунлиги 42 минг километрдан ошди. Бу рақамни тасаввур қилиш осон эмас: мамлакат йўлларини битта чизиққа уласак, улар Ер шарини экватор бўйлаб тўлиқ айланиб чиқиб, яна қарийб 2 минг километрга етар эди.

Бироқ статистикадаги ушбу кўрсаткич барча кўча ва ички йўлларни эмас, муайян тоифага кирувчи автомобиль йўлларини қамраб олади.

Ўзбекистонда қанча қаттиқ қопламали йўл бор?

Миллий статистика қўмитасининг янгиланган маълумотларига кўра, 2025 йил якунида, яъни 2026 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистондаги умумий фойдаланишда бўлган қаттиқ қопламали автомобиль йўллари узунлиги 42 054 километрни ташкил этган.

Таққослаш учун:

  • 2024 йил якунида — 41 888 километр;

  • 2025 йил якунида — 42 054 километр;

  • бир йиллик ўсиш — 166 километр;

  • ўсиш суръати — қарийб 0,4 фоиз.

Демак, бир йил ичида умумий фойдаланишдаги қаттиқ қопламали йўллар тармоғи яна 166 километрга кенгайган.

Ҳар куни ўртача ҳисобда қаралса, бу йил давомида деярли ҳар икки кунда бир километрдан янги йўл қўшилганига тенг.

Бу йўллар Ер шарини айланиб чиқишга етади

NASA маълумотига кўра, Ер шарининг экватор бўйлаб айланаси тахминан 40 075 километрни ташкил қилади. Ўзбекистондаги мазкур йўлларнинг умумий узунлиги эса бу масофадан 1 979 километрга кўп.

Бошқача айтганда, 42 054 километрлик йўлни бир чизиққа улаш имкони бўлганида:

  1. Ер шарини экватор бўйлаб бир марта тўлиқ айланиб чиқиш;

  2. Шундан кейин яна қарийб 2 минг километр йўл босиш мумкин бўлар эди.

Айнан шу таққослаш рақамнинг нақадар катта эканини яққол кўрсатади.

Статистика барча йўлларни қамраб олмайди

Бу ерда муҳим бир жиҳат бор: 42 054 километр — Ўзбекистондаги барча автомобиль йўлларининг умумий узунлиги эмас.

Расмий методикага кўра, умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари давлат мулки ҳисобланади ва барча йўл ҳаракати иштирокчилари учун очиқ бўлади. Демак, рақамга маҳаллалардаги ички кўчалар, корхоналар ҳудудидаги йўллар ва айрим идоравий йўллар тўлиқ кирмаслиги мумкин.

Шу сабабли ушбу кўрсаткични «мамлакатдаги барча йўллар» деб эмас, умумий фойдаланишдаги қаттиқ қопламали йўллар тармоғи деб талқин қилиш тўғри бўлади.

Йўл узунлиги эмас, сифати ҳам ҳал қилувчи

Йўл тармоғининг кенгайиши транспорт қатнови, ҳудудлар ўртасидаги алоқа, савдо ва аҳоли ҳаракатчанлиги учун муҳим. Аммо фақат километрлар сонининг кўпайиши етарли эмас.

Ҳайдовчилар ва йўловчилар учун қуйидагилар ҳам катта аҳамиятга эга:

  • йўл қопламасининг ҳолати;

  • ҳаракат хавфсизлиги;

  • мунтазам таъмирлаш;

  • йўл белгилари ва ёритиш тизими;

  • шаҳарлар ҳамда чекка ҳудудлардаги инфратузилма.

Шу маънода, 42 054 километрлик натижа йўл тармоғининг кўламини кўрсатади. Унинг аҳоли ҳаётига ҳақиқий таъсири эса йўлларнинг сифати, хавфсизлиги ва қай даражада самарали сақланаётганига боғлиқ.

Рақам ортидаги қизиқ манзара

Ўзбекистоннинг қаттиқ қопламали умумий фойдаланиш йўллари бир чизиққа айлантирилса, сайёрани тўлиқ айланиб чиқишга етиши — оддий статистик кўрсаткични тасаввур қилишга ёрдам берадиган қизиқ факт.

Энди асосий савол бошқа: мамлакат йўллари узунлиги ортиб бораётган бир пайтда, уларнинг сифати ва хавфсизлиги ҳам шу суръатда яхшиланяптими?

Сизнинг ҳудудингизда йўллар ҳолати сўнгги бир йилда ўзгардими? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкинИккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкинБугун, 12:57Кемпинг оламидаги рақобат: янги Citroen автоуйи Volkswagen Калифорниа билан беллашадимиКемпинг оламидаги рақобат: янги Citroen автоуйи Volkswagen Калифорниа билан беллашадимиБугун, 10:55Geely бенз ва спиртда юрувчи универсал седанини тақдим этдиGeely бенз ва спиртда юрувчи универсал седанини тақдим этдиБугун, 02:51UAZ Буханка афсонавий номи расман тасдиқландиUAZ Буханка афсонавий номи расман тасдиқландиБугун, 00:00Муҳандис ўғил ва унинг отаси ясаган ноодатий ўзиюрар 4x4 автомобилиМуҳандис ўғил ва унинг отаси ясаган ноодатий ўзиюрар 4x4 автомобилиКеча, 18:52Volkswagen Хитойда автомобилларга умрбод кафолат тақдим этдиVolkswagen Хитойда автомобилларга умрбод кафолат тақдим этдиКеча, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси