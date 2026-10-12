Президент возложил на послов новую задачу по привлечению инвестиций в Новый Ташкент (видео)

·34·Узбекистан
Президент возложил на послов новую задачу по привлечению инвестиций в Новый Ташкент (видео)

Под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось расширенное совещание, посвященное вопросам возведения главного стратегического градостроительного мегапроекта страны — Нового Ташкента и привлечения в него прямых инвестиций. В заседании приняли участие члены правительства, предприниматели, руководство Министерства иностранных дел, а также узбекские чрезвычайные и полномочные послы в зарубежных государствах.

Глава государства подчеркнул, что каждый предприниматель, который принесет в проект новые инвестиции и передовые технологии, будет находиться под особым вниманием государства, и выдвинул перед представителями дипломатического корпуса беспрецедентно жесткие требования.

«Новое требование к послам: по одному инвестору в месяц»

Президент увязал деятельность послов за рубежом непосредственно с привлечением инвестиций в Новый Ташкент и заявил, что дипломаты больше не будут просто сидеть в кабинетах:

  • Жесткое указание: «Сегодня здесь сидят и наши послы, и министр иностранных дел. Теперь будет так: пока каждый посол не приведет по одному инвестору в месяц, из кабинета он не выйдет», — резко подчеркнул Президент;

  • Решение процесса на местах: Было определено, что дипломаты вернутся в свои резиденции только после того, как привезут иностранного инвестора в Ташкент, определят земельный участок для реализации проекта и дадут старт работе.

«К инвесторам будет особое отношение»

Глава государства выразил готовность подробно выслушать каждое мнение представителей деловых кругов, участвующих в совещании:

  • Личное внимание: Для каждого предпринимателя, который привезет реальные инвестиции и инновации в Новый Ташкент, будет открыт «зеленый коридор» и созданы особые условия;

  • Основные цели: Говоря о том, ради чего создаются такие условия, глава государства подчеркнул, что это служит интересам народа и предпринимателей:

    «Для кого мы это делаем? Для предпринимателей. Зачем? Чтобы наш путь был легким. Зачем? Чтобы наши доходы росли. Зачем? Чтобы создать вам условия».

Ожидается, что проект Новый Ташкент станет не только центром современной архитектуры, но и площадкой тесного сотрудничества между дипломатией, иностранным капиталом и местным бизнесом.

Шавкат Мирзиёевмегапроект Новый ТашкентМинистерство иностранных делпослы
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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