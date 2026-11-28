В Индии на поезд упал высоковольтный кабель напряжением 11 тысяч вольт
На железнодорожной станции Дакшинешвар в индийском штате Западная Бенгалия на пригородный пассажирский поезд оборвался высоковольтный кабель напряжением 11 тысяч вольт. В результате инцидента возникли сильные искры, а станцию заволокло дымом. Об этом сообщает Те Сундай Гуардиан.
Сообщается, что при контакте кабеля с поездом вокруг него возникли мощные искры и яркие вспышки. Дым и внезапные вспышки на месте происшествия вызвали панику среди пассажиров в поезде и людей, ожидавших на платформе.
На видео, распространившихся в социальных сетях, видно, как электрические искры неоднократно вспыхивали, поднимался дым, а люди пытались отойти в безопасное место.
Из-за инцидента движение поездов было временно приостановлено. Ответственные службы отключили электроснабжение, приняли меры по устранению неисправности и обеспечению безопасности пассажиров.
Согласно предварительным данным, информации о погибших или пострадавших в результате инцидента нет.
В некоторых изданиях спасение пассажиров объясняют металлическим корпусом поезда. Металлический корпус может способствовать распределению электрического заряда по внешней поверхности. Однако это не означает, что находящиеся внутри поезда люди будут в безопасности в любой ситуации.
Специалисты подчеркивают, что в подобных ситуациях нельзя приближаться к высоковольтному кабелю, прикасаться к внешним частям поезда и пытаться выйти из вагона до тех пор, пока ответственные лица не подтвердят отключение электроснабжения.
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