Нидерландияга қарши ўйинда Ўзбекистоннинг асосий таркиби маълум бўлди
Жаҳон чемпионатига тайёргарлик доирасида миллий терма жамоалар ўртоқлик учрашувларини давом эттирмоқда. Ўз тарихида илк бор мундиал йўлланмасини қўлга киритган Ўзбекистон миллий терма жамоаси бугун навбатдаги муҳим синовда майдонга тушади.
Фабио Каннаваро бошчилигидаги “оқ бўрилар” Жаҳон чемпионати олдидан Нидерландия терма жамоасига қарши назорат баҳси ўтказади. Европа футболидаги энг кучли жамоалардан бирига қарши учрашув вакилларимиз учун жуда жиддий имтиҳон бўлиши кутилмоқда.
Ушбу беллашув учун Ўзбекистон миллий терма жамоасининг асосий таркиби маълум қилинди. Каннаваро мазкур ўйинда тажрибали футболчилар ва сўнгги йилларда миллий жамоада ўз ўрнини мустаҳкамлаб бораётган ижрочиларга ишонч билдирган.
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Нидерландияга қарши асосий таркиби:
Дарвозабон:
Ўткир Юсупов
Ҳимоячилар:
Абдуқодир Ҳусанов
Фаррух Сайфиев
Рустам Ашурматов
Шерзод Насруллаев
Жаҳонгир Ўрозов
Ярим ҳимоячилар:
Акмал Мозговой
Отабек Шукуров
Остон Ўрунов
Аббосбек Файзуллаев
Ҳужумчи:
Бош мураббий: Фабио Каннаваро
Захира футболчилари:
Абдувоҳид Неъматов, Искандеров, Эшмуродов, Ботирали Эргашев, Ҳамдамов, Абдулла Абдуллаев, Жалолиддин Машарипов, Игорь Сергеев, Эсанов, Каримов, Ўлмасалиев, Раҳмоналиев, Амонов, Жиянов, Темиров.
Мазкур таркибдан кўриниб турибдики, Каннаваро Нидерландияга қарши ўйинда ҳимояда мустаҳкамлик ва тезкор қарши ҳужумларга эътибор қаратиши мумкин. Ҳимоя чизиғида Абдуқодир Ҳусанов, Рустам Ашурматов, Фаррух Сайфиев, Шерзод Насруллаев ва Жаҳонгир Ўрозов каби футболчиларнинг майдонга тушиши жамоанинг орқа чизиқда зич ва интизомли ўйнашини кўрсатади.
Айниқса, Абдуқодир Ҳусановга бу баҳсда катта масъулият юкланади. “Манчестер Сити” ҳимоячиси Нидерландиянинг кучли ва тезкор ҳужумчиларига қарши яккама-якка курашларда, ҳаводаги тўпларда ва позиция танлашда жамоамиз учун муҳим фигура бўлиши кутилмоқда.
Ярим ҳимояда Отабек Шукуров, Акмал Мозговой, Аббосбек Файзуллаев ва Остон Ўрунов ҳаракат қилади. Бу чизиқда асосий вазифа рақиб босимидан чиқиш, тўпни сақлаш, ҳимояга ёрдам бериш ва ҳужумга тез ўтишдан иборат бўлади. Нидерландия каби жамоага қарши майдон марказидаги ҳар бир қарор жуда муҳим.
Аббосбек Файзуллаев ва Остон Ўрунов эса тезлиги, дриблинги ва кутилмаган ҳаракатлари билан рақиб ҳимоясига муаммо туғдириши мумкин. Уларнинг қанотлар ёки ярим ҳудудлардаги фаоллиги Элдор Шомуродов учун имкониятлар яратиб бериши кутилмоқда.
Ҳужум марказида эса миллий жамоамиз сардори Элдор Шомуродов майдонга тушади. Ушбу ўйинда Элдордан нафақат голли вазиятларда фаоллик, балки тўпни ушлаб туриш, ҳужумларни боғлаш ва жамоадошларини олдинга бошлаш ҳам талаб этилади.
Нидерландияга қарши учрашув Ўзбекистон учун оддий ўртоқлик баҳси эмас. Бу — Жаҳон чемпионати олдидан энг муҳим тайёргарлик босқичларидан бири. Кучли рақибга қарши ўйинда жамоанинг ҳимоядаги тартиби, жисмоний ҳолати, тактик интизоми ва руҳий тайёргарлиги синовдан ўтади.
Фабио Каннаваро учун ҳам бу баҳс катта аҳамиятга эга. Италиялик мутахассис мундиал олдидан асосий таркиб, ҳимоядаги ўзаро тушуниш, ярим ҳимоядаги мувозанат ва ҳужумдаги имкониятларни яна бир бор кўриб олади.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионатида илк бор иштирок этади. Шу сабабли ҳар бир назорат учрашуви, ҳар бир эпизод ва ҳар бир футболчининг ҳаракати алоҳида аҳамиятга эга. Нидерландияга қарши баҳс эса “оқ бўрилар” учун ҳақиқий катта саҳна олдидан жиддий репетиция бўлади.
Мухлислар эса миллий жамоамиздан мардона ўйин, тартибли ҳимоя, тезкор ҳужумлар ва ишончли ҳаракатлар кутишмоқда. Рақиб кучли, синов оғир, аммо айнан шундай учрашувлар катта турнирлар олдидан жамоани пишитади.
…