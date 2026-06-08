Нидерландияга қарши ўйинда Ўзбекистоннинг асосий таркиби маълум бўлди

·54·Спорт
Нидерландияга қарши ўйинда Ўзбекистоннинг асосий таркиби маълум бўлди

Жаҳон чемпионатига тайёргарлик доирасида миллий терма жамоалар ўртоқлик учрашувларини давом эттирмоқда. Ўз тарихида илк бор мундиал йўлланмасини қўлга киритган Ўзбекистон миллий терма жамоаси бугун навбатдаги муҳим синовда майдонга тушади.

Фабио Каннаваро бошчилигидаги “оқ бўрилар” Жаҳон чемпионати олдидан Нидерландия терма жамоасига қарши назорат баҳси ўтказади. Европа футболидаги энг кучли жамоалардан бирига қарши учрашув вакилларимиз учун жуда жиддий имтиҳон бўлиши кутилмоқда.

Ушбу беллашув учун Ўзбекистон миллий терма жамоасининг асосий таркиби маълум қилинди. Каннаваро мазкур ўйинда тажрибали футболчилар ва сўнгги йилларда миллий жамоада ўз ўрнини мустаҳкамлаб бораётган ижрочиларга ишонч билдирган.

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Нидерландияга қарши асосий таркиби:

Дарвозабон:

  1. Ўткир Юсупов

Ҳимоячилар:

  1. Абдуқодир Ҳусанов

  2. Фаррух Сайфиев

  3. Рустам Ашурматов

  4. Шерзод Насруллаев

  5. Жаҳонгир Ўрозов

Ярим ҳимоячилар:

  1. Акмал Мозговой

  2. Отабек Шукуров

  3. Остон Ўрунов

  4. Аббосбек Файзуллаев

Ҳужумчи:

  1. Элдор Шомуродов

Бош мураббий: Фабио Каннаваро

Захира футболчилари:

Абдувоҳид Неъматов, Искандеров, Эшмуродов, Ботирали Эргашев, Ҳамдамов, Абдулла Абдуллаев, Жалолиддин Машарипов, Игорь Сергеев, Эсанов, Каримов, Ўлмасалиев, Раҳмоналиев, Амонов, Жиянов, Темиров.

Мазкур таркибдан кўриниб турибдики, Каннаваро Нидерландияга қарши ўйинда ҳимояда мустаҳкамлик ва тезкор қарши ҳужумларга эътибор қаратиши мумкин. Ҳимоя чизиғида Абдуқодир Ҳусанов, Рустам Ашурматов, Фаррух Сайфиев, Шерзод Насруллаев ва Жаҳонгир Ўрозов каби футболчиларнинг майдонга тушиши жамоанинг орқа чизиқда зич ва интизомли ўйнашини кўрсатади.

Айниқса, Абдуқодир Ҳусановга бу баҳсда катта масъулият юкланади. “Манчестер Сити” ҳимоячиси Нидерландиянинг кучли ва тезкор ҳужумчиларига қарши яккама-якка курашларда, ҳаводаги тўпларда ва позиция танлашда жамоамиз учун муҳим фигура бўлиши кутилмоқда.

Ярим ҳимояда Отабек Шукуров, Акмал Мозговой, Аббосбек Файзуллаев ва Остон Ўрунов ҳаракат қилади. Бу чизиқда асосий вазифа рақиб босимидан чиқиш, тўпни сақлаш, ҳимояга ёрдам бериш ва ҳужумга тез ўтишдан иборат бўлади. Нидерландия каби жамоага қарши майдон марказидаги ҳар бир қарор жуда муҳим.

Аббосбек Файзуллаев ва Остон Ўрунов эса тезлиги, дриблинги ва кутилмаган ҳаракатлари билан рақиб ҳимоясига муаммо туғдириши мумкин. Уларнинг қанотлар ёки ярим ҳудудлардаги фаоллиги Элдор Шомуродов учун имкониятлар яратиб бериши кутилмоқда.

Ҳужум марказида эса миллий жамоамиз сардори Элдор Шомуродов майдонга тушади. Ушбу ўйинда Элдордан нафақат голли вазиятларда фаоллик, балки тўпни ушлаб туриш, ҳужумларни боғлаш ва жамоадошларини олдинга бошлаш ҳам талаб этилади.

Нидерландияга қарши учрашув Ўзбекистон учун оддий ўртоқлик баҳси эмас. Бу — Жаҳон чемпионати олдидан энг муҳим тайёргарлик босқичларидан бири. Кучли рақибга қарши ўйинда жамоанинг ҳимоядаги тартиби, жисмоний ҳолати, тактик интизоми ва руҳий тайёргарлиги синовдан ўтади.

Фабио Каннаваро учун ҳам бу баҳс катта аҳамиятга эга. Италиялик мутахассис мундиал олдидан асосий таркиб, ҳимоядаги ўзаро тушуниш, ярим ҳимоядаги мувозанат ва ҳужумдаги имкониятларни яна бир бор кўриб олади.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионатида илк бор иштирок этади. Шу сабабли ҳар бир назорат учрашуви, ҳар бир эпизод ва ҳар бир футболчининг ҳаракати алоҳида аҳамиятга эга. Нидерландияга қарши баҳс эса “оқ бўрилар” учун ҳақиқий катта саҳна олдидан жиддий репетиция бўлади.

Мухлислар эса миллий жамоамиздан мардона ўйин, тартибли ҳимоя, тезкор ҳужумлар ва ишончли ҳаракатлар кутишмоқда. Рақиб кучли, синов оғир, аммо айнан шундай учрашувлар катта турнирлар олдидан жамоани пишитади.

ЎзбекистонНидерландияФабио КаннавароЭлдор ШомуродовМанчестер Сити
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Перес «Челси» юлдузи Энцо Фернандес трансферини амалга оширмоқчиПерес «Челси» юлдузи Энцо Фернандес трансферини амалга оширмоқчиБугун, 18:41Жозе Моуриньо «Реал» клуби ҳимоясини тубдан ислоҳ қилмоқчиЖозе Моуриньо «Реал» клуби ҳимоясини тубдан ислоҳ қилмоқчиБугун, 18:04Нидерландия Ўзбекистонга қарши асосий таркибини расман эълон қилдиНидерландия Ўзбекистонга қарши асосий таркибини расман эълон қилдиБугун, 17:58Антонио Рюдигер Реал Мадрид билан шартномасини узайтирмоқдаАнтонио Рюдигер Реал Мадрид билан шартномасини узайтирмоқдаБугун, 16:36Алйсса Томпсон Челси сафидаги дебют мавсуми ҳақида гапирдиАлйсса Томпсон Челси сафидаги дебют мавсуми ҳақида гапирдиБугун, 15:52Роберто Манчини яна Италия миллий терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаРоберто Манчини яна Италия миллий терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаБугун, 15:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)