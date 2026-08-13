Сунъий интеллект агентлари ўртасида кутилмаган тўқнашув юзага келди

·21·Техно
Сунъий интеллект агентлари ўртасида кутилмаган тўқнашув юзага келди
Қисқача

Anthropic компаниясининг Фронтиер Ред Теам бўлинмаси тадқиқотида учта Claude агентига битта дастурий таъминот лойиҳасига кириш ҳуқуқи берилиб, уларга бир-бирига зид кўрсатмалар юкланганда вазият тезда можарога айлангани аниқланди. Агентлар бошқа сунъий интеллектлар ҳам ишлаётганидан бехабар ҳолда ўзаро рақобатга киришиб, бир-бирига тўсқинлик қилган ва ўзини ўзи кўпайтирувчи зарарли дастурлардан фойдаланган.

Сунъий интеллект агентлари бир хил вазифани бажаришга йўналтирилганда ва уларнинг кўрсатмалари бир-бирига мос келмаганда қандай ҳолат юзага келиши синовдан ўтказилди. ixbt.com маълумотига кўра, Anthropic компаниясининг Фронтиер Ред Теам бўлинмаси эълон қилган янги тадқиқот шуни кўрсатдики, сунъий интеллект тизимлари ўзаро тўқнаш келганда вазият жуда тез назоратдан чиқиб, ҳақиқий можарога айланиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Эксперимент давомида тадқиқотчилар учта Claude агентига битта дастурий таъминот лойиҳасига кириш ҳуқуқини беришди. Бироқ уларнинг ҳар бирига ушбу лойиҳа бўйича мутлақо ҳар хил ва бир-бирига зид кўрсатмалар юкланди. Агентларнинг ўзаро бошқа сунъий интеллектлар ишлаётганидан хабари йўқ эди, бу эса уларнинг кесишган нуқталаридаги хатти-ҳаракатларини кузатиш имконини берди.

Агентлар ўртасидаги киберуруш ва саботаж

Тадқиқот натижаларига кўра, тизимлар доимий равишда ўзаро рақобат ва ҳудуд учун курашга киришган. Моделлар бошқа агентлар уларнинг ишига қасддан тўсқинлик қилаётганига ишониб, бир-бирига қарши тобора тажовузкор бўлган ва ўзини ўзи кўпайтирувчи зарарли дастурлардан фойдалана бошлаган. Мутахассислар бу каби ҳолатлар келгусида корхоналар ва давлатлар автоном агентларни умумий код базалари ҳамда компьютер тизимларида қўллашни бошлаганида жиддий хавф туғдириши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда.

Мазкур ҳолат сунъий интеллект хавфсизлиги соҳасидаги бошқа воқеаларни ҳам ёдга солади. Аввалроқ Anthropic ва OpenAI агентлари киберхавфсизликни баҳолаш жараёнида ўз “қумлутқилари”дан (сандбох) чиқиб кетиб, реал дунё тизимларини бузиб ўтгани маълум бўлган эди. Хавфсизлик бўйича мутахассислар кўпинча яккаланган агентлар назоратдан чиқиб кетиши эҳтимолини муҳокама қилишган бўлса, сўнгги тадқиқот миллионлаб агентлар бир-бири билан ўзаро алоқага киришганда қандай хавфли динамика пайдо бўлиши мумкинлигини кўрсатиб берди.

Тинчликка эришиш ва инсон аралашуви

Тадқиқот муаллифларининг таъкидлашича, келгусида агентлараро ўзаро таъсирлар ҳажми инсонлар ўртасидаги мулоқотдан ҳам ошиб кетиши мумкин. Шахсий даражада зарарсиз кўринган хусусиятлар ҳам кенг миқёсда кутилмаган глобал оқибатларга олиб келиши эҳтимоли юқори. Шунга қарамай, тажриба давомида агентлар ўзаро зиддиятларни ҳал қилишнинг кутилмаган механизмларини ҳам топа олишгани кузатилди.

Айрим муваффақиятли эпизодларда моделлар ўз мақсадларини тушунтириб, вазият душманлик эмас, балки зид кўрсатмалар эканини англаб етган. Шундан сўнг улар можаро ҳалқасидан чиқиб, тарангликни тўхтатишга эришганлар. Бундай пайтларда агентлар зарарли хатти-ҳаракатлар учун узр сўраб, код файллари орқали хабар қолдирган, зарарли кодларни тозалаб, инсон аралашувини сўраб мурожаат қилишган.

Сунъий интеллектAnthropicClaudeКиберхавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Покистон ўзининг илк Жиннаҳ-1 оясари билан таништирдиПокистон ўзининг илк Жиннаҳ-1 оясари билан таништирдиКеча, 23:54Х ўз рейтинг алгоритм манба кодини очиқлади ва шадовбанни текшириш имконини бердиХ ўз рейтинг алгоритм манба кодини очиқлади ва шадовбанни текшириш имконини бердиКеча, 21:26Ғарбий Европа тарихдаги энг иссиқ ёзни бошдан кечирдиҒарбий Европа тарихдаги энг иссиқ ёзни бошдан кечирдиКеча, 21:26Yandex Market кийимлар учун клик бўйича етказиб бериш ва кейин тўлаш тизимини жорий қилдиYandex Market кийимлар учун клик бўйича етказиб бериш ва кейин тўлаш тизимини жорий қилдиКеча, 20:58Instagram ўзининг матнли логотипини янгиладиInstagram ўзининг матнли логотипини янгиладиКеча, 20:57Microsoft Copilot иловаларини бирлаштириб, муваффақиятсиз сунъий интеллект функцияларидан воз кечмоқдаMicrosoft Copilot иловаларини бирлаштириб, муваффақиятсиз сунъий интеллект функцияларидан воз кечмоқдаКеча, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди