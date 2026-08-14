Милан раҳбарияти Рафаел Леао тақдирини ҳал қилмоқда
Италиянинг Милан клуби раҳбарияти жамоанинг етакчи ҳужумчиларидан бири Рафаел Леао келажагига якуний нуқта қўйишга тайёрланмоқда. Sky Sport нашри тарқатган хабарга кўра, янги ҳафтанинг бошида клуб хўжайини Жерри Кардинале ва португалиялик футболчи ўртасида юзма-юз муҳокама бўлиб ўтади. Ушбу учрашув томонлар учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб, футболчининг Милан сафида қолиш-қолмаслиги тўлиқ ойдинлашади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Кардинале ва Леао учрашуви: Ҳал қилувчи қадамҚизил-қорачилар хўжайини Жерри Кардинале Миланелло базасига вертолётда ташриф буюриб, жамоанинг техник келажаги борасида аниқ қарорга келди. Сўнгги ойларда футболчи томонидан билдирилган фикрлар ва унинг келажаги атрофидаги турли миш-мишларга барҳам бериш мақсадида клуб раҳбарияти очиқ мулоқот талаб қилмоқда. Кардиналенинг фикрича, вазият мутлақо очиқ бўлиши керак ва бу масала бўйича ўрта йўлнинг ўзи йўқ.
Gazzetta делло Sport маълумотига кўра, Рафаел Леао Манчестер Юнайтед жамоасига қарши Полшада ўтадиган ўртоқлик учрашувига бормайди. Бироқ мухлисларни хавотирга солган бу ҳолат трансфер масаласи билан эмас, балки футболчининг жисмоний ҳолати билан боғлиқ. Шунга қарамай, унинг клубдаги келажаги сўроқ остида қолмоқда.
Трансфер нархи ва келажак шартлариКлуб раҳбарияти Рафаел Леао билан бўладиган учрашувда икки хил стсценарийни кўриб чиқмоқда. Агар футболчи жамоадан кетишни истаса, Милан талабига жавоб берадиган ва 50-60 миллион евро атрофидаги расмий таклиф тақдим этилиши шарт. Акс ҳолда, трансфер бозори ҳозирча унинг истакларига мос келмагани сабабли, у миланликлар сафида қолади.
Агар ҳужумчи клубда қолишга қарор қилса, унинг жамоага тўлиқ интеграциялашуви таъминланиши лозим. Бунинг учун эса нафақат клуб раҳбарияти, балки сўнгги тўрт ой давомида юзага келган тушунмовчиликлар юзасидан жамоадошлари билан ҳам муносабатларга ойдинлик киритиб олиш талаб этилади.
Айни пайтда бош мураббий Рубен Аморимнинг режалари ва Милан раҳбариятининг қарашлари бир жойдан чиқмоқда. Шунга қарамай, мавсумолди тайёргарлик жараёнлари қизғин кетаётган бир пайтда, тез орада бўлиб ўтадиган ушбу учрашув жамоанинг ички муҳити ва олдиндаги ўйинлар учун ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
…