Милан раҳбарияти Рафаел Леао тақдирини ҳал қилмоқда

·0·Спорт
Милан раҳбарияти Рафаел Леао тақдирини ҳал қилмоқда

Италиянинг Милан клуби раҳбарияти жамоанинг етакчи ҳужумчиларидан бири Рафаел Леао келажагига якуний нуқта қўйишга тайёрланмоқда. Sky Sport нашри тарқатган хабарга кўра, янги ҳафтанинг бошида клуб хўжайини Жерри Кардинале ва португалиялик футболчи ўртасида юзма-юз муҳокама бўлиб ўтади. Ушбу учрашув томонлар учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб, футболчининг Милан сафида қолиш-қолмаслиги тўлиқ ойдинлашади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Кардинале ва Леао учрашуви: Ҳал қилувчи қадам

Қизил-қорачилар хўжайини Жерри Кардинале Миланелло базасига вертолётда ташриф буюриб, жамоанинг техник келажаги борасида аниқ қарорга келди. Сўнгги ойларда футболчи томонидан билдирилган фикрлар ва унинг келажаги атрофидаги турли миш-мишларга барҳам бериш мақсадида клуб раҳбарияти очиқ мулоқот талаб қилмоқда. Кардиналенинг фикрича, вазият мутлақо очиқ бўлиши керак ва бу масала бўйича ўрта йўлнинг ўзи йўқ.

Gazzetta делло Sport маълумотига кўра, Рафаел Леао Манчестер Юнайтед жамоасига қарши Полшада ўтадиган ўртоқлик учрашувига бормайди. Бироқ мухлисларни хавотирга солган бу ҳолат трансфер масаласи билан эмас, балки футболчининг жисмоний ҳолати билан боғлиқ. Шунга қарамай, унинг клубдаги келажаги сўроқ остида қолмоқда.

Трансфер нархи ва келажак шартлари

Клуб раҳбарияти Рафаел Леао билан бўладиган учрашувда икки хил стсценарийни кўриб чиқмоқда. Агар футболчи жамоадан кетишни истаса, Милан талабига жавоб берадиган ва 50-60 миллион евро атрофидаги расмий таклиф тақдим этилиши шарт. Акс ҳолда, трансфер бозори ҳозирча унинг истакларига мос келмагани сабабли, у миланликлар сафида қолади.

Агар ҳужумчи клубда қолишга қарор қилса, унинг жамоага тўлиқ интеграциялашуви таъминланиши лозим. Бунинг учун эса нафақат клуб раҳбарияти, балки сўнгги тўрт ой давомида юзага келган тушунмовчиликлар юзасидан жамоадошлари билан ҳам муносабатларга ойдинлик киритиб олиш талаб этилади.

Айни пайтда бош мураббий Рубен Аморимнинг режалари ва Милан раҳбариятининг қарашлари бир жойдан чиқмоқда. Шунга қарамай, мавсумолди тайёргарлик жараёнлари қизғин кетаётган бир пайтда, тез орада бўлиб ўтадиган ушбу учрашув жамоанинг ички муҳити ва олдиндаги ўйинлар учун ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

МиланРафаел ЛеаоЖерри КардиналеИталия А сериясиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Монза трансфер бозорида фаоллашди: Аслл ва Нгонге нишондаМонза трансфер бозорида фаоллашди: Аслл ва Нгонге нишондаБугун, 01:19Рубен Аморим Миланда катта тозалаш ишларини бошладиРубен Аморим Миланда катта тозалаш ишларини бошладиБугун, 00:53Ферран Торрес Францияга йўл олмоқда: PSJ ҳужумчини ўз сафига қўшиб олдиФерран Торрес Францияга йўл олмоқда: PSJ ҳужумчини ўз сафига қўшиб олдиКеча, 23:33«Бухоро» ОКМКни мағлуб этиб, кучли учликка кўтарилиб олди!«Бухоро» ОКМКни мағлуб этиб, кучли учликка кўтарилиб олди!Кеча, 22:55Родри келажаги атрофидаги вазият кескин ўзгардиРодри келажаги атрофидаги вазият кескин ўзгардиКеча, 21:53Хави Симонс Нидерландия терма жамоасининг янги бош мураббийини олқишладиХави Симонс Нидерландия терма жамоасининг янги бош мураббийини олқишладиКеча, 21:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди