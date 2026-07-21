Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади

·112·Спорт
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади

Футбол оламининг тирик афсонаси Криштиану Роналду Португалия миллий терма жамоасидаги рекордларга бой фаолиятига нуқта қўйиш арафасида турибди. Кўплаб халқаро рекордлар соҳиби ҳисобланган ҳужумчи ўзининг сўнгги хайрлашув учрашувини қачон ўтказиши маълум бўлди. Бу қарор жаҳон футболи жамоатчилиги учун кутилган бўлса-да, барибир катта шов-шувга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, 41 ёшли ҳужумчи Миллатлар лигаси доирасидаги Уелсга қарши баҳсдан сўнг халқаро майдон билан хайрлашади. Goal.com нашри журналист Моҳаммед Аваадга таяниб хабар беришича, ушбу учрашув Лиссабондаги "Sporting" клубига тегишли "Жозе Алваладе" стадионида бўлиб ўтади. Айнан шу майдон Роналдонинг профессионал футболдаги илк қадамларини қўйган маскани экани рамзий маъно касб этади.

Афсонавий йўлнинг якуни

Криштиану Роналду Португалия либосида мисли кўрилмаган натижаларни қайд этди. У ҳозирга қадар терма жамоа сафида 233 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 146 та гол уришга муваффақ бўлди. Бу кўрсаткичлар билан у халқаро миқёсда энг кўп ўйин ўтказган ва энг кўп гол урган футболчи сифатида тарихда қолади. Унинг совринлар жавонидан 2016-йилги Европа чемпионлиги ва икки бор қўлга киритилган Миллатлар лигаси кубоклари ўрин олган.

Терма жамоанинг янги бош мураббийи Жорге Жесус ҳам афсонавий футболчининг кетиши борасидаги вазиятга ўз муносабатини билдирди. Мураббий таркибда кескин инқилоб қилмоқчи эмаслигини ва Роналдога муносиб хайрлашув очиқ эканини таъкидлади. Жесуснинг сўзларига кўра, у жамоага келиши билан ҳамма нарсани ўзгартириб юборадиган даражада "аҳмоқ эмас" ва тажрибали ўйинчиларнинг хизматини қадрлайди.

Португалиялик агентларнинг маълумот беришича, сентябрь ойида бўлиб ўтадиган Уелсга қарши ўйин Роналдонинг миллий либосдаги сўнгги чиқиши бўлади. Бу учрашув мухлислар учун ўз қаҳрамонларини сўнгги бор терма жамоа сафида кўриш учун ажойиб имкониятдир. Шундан сўнг бор эътибор жамоанинг янги авлодини шакллантиришга қаратилади.

Клуб миқёсидаги режалар

Халқаро фаолиятини якунлаётганига қарамай, Криштиану Роналду клуб даражасида тўп суришда давом этади. Ҳозирда Саудия Арабистонининг "Ал-Насср" жамоаси шарафини ҳимоя қилаётган футболчининг клуб билан 2027-йилнинг ёзига қадар шартномаси мавжуд. Бу эса ҳужумчининг камида яна икки мавсум юқори савияда ўйнаш ниятида эканидан далолат беради.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Роналдонинг ҳар бир қадами доимо диққат марказида бўлиб келган. Унинг терма жамоадан кетиши бир даврнинг якунланиши сифатида баҳоланмоқда. Роналдо нафақат Португалия, балки бутун дунё футболи учун ўрнак бўладиган даражадаги профессионализм ва меҳнатсеварлик тиmsолига айланди.

Криштиану РоналдуПортугалияФутболРекордМиллатлар Лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал ва эрта тўйинганлик хавфи: Барселона мухлислари нега хавотир олмаслиги керак?Ламине Ямал ва эрта тўйинганлик хавфи: Барселона мухлислари нега хавотир олмаслиги керак?Бугун, 23:11Ламине Ямал ва Леандро Паредес: ЖЧ-2026 финалидан кейинги зиддият Мадрид кўчаларига кўчдиЛамине Ямал ва Леандро Паредес: ЖЧ-2026 финалидан кейинги зиддият Мадрид кўчаларига кўчдиБугун, 23:10Лионель Скалони Аргентина терма жамоасидаги келажаги ва Месси ҳақидаги миш-мишларга жавоб бердиЛионель Скалони Аргентина терма жамоасидаги келажаги ва Месси ҳақидаги миш-мишларга жавоб бердиБугун, 22:50Интер президенти Бастонининг Ал-Ҳилолга ўтиши ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирдиИнтер президенти Бастонининг Ал-Ҳилолга ўтиши ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирдиБугун, 22:50Алежандро Гарначо Челси билан хайрлашмоқда: Астон Вилла трансферга яқинАлежандро Гарначо Челси билан хайрлашмоқда: Астон Вилла трансферга яқинБугун, 22:36Винисиус Жуниор ташқи кўринишини ўзгартирди: Бразилиялик юлдуз пластик жарроҳликка мурожаат қилдиВинисиус Жуниор ташқи кўринишини ўзгартирди: Бразилиялик юлдуз пластик жарроҳликка мурожаат қилдиБугун, 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"