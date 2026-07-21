Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Футбол оламининг тирик афсонаси Криштиану Роналду Португалия миллий терма жамоасидаги рекордларга бой фаолиятига нуқта қўйиш арафасида турибди. Кўплаб халқаро рекордлар соҳиби ҳисобланган ҳужумчи ўзининг сўнгги хайрлашув учрашувини қачон ўтказиши маълум бўлди. Бу қарор жаҳон футболи жамоатчилиги учун кутилган бўлса-да, барибир катта шов-шувга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, 41 ёшли ҳужумчи Миллатлар лигаси доирасидаги Уелсга қарши баҳсдан сўнг халқаро майдон билан хайрлашади. Goal.com нашри журналист Моҳаммед Аваадга таяниб хабар беришича, ушбу учрашув Лиссабондаги "Sporting" клубига тегишли "Жозе Алваладе" стадионида бўлиб ўтади. Айнан шу майдон Роналдонинг профессионал футболдаги илк қадамларини қўйган маскани экани рамзий маъно касб этади.
Афсонавий йўлнинг якуниКриштиану Роналду Португалия либосида мисли кўрилмаган натижаларни қайд этди. У ҳозирга қадар терма жамоа сафида 233 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 146 та гол уришга муваффақ бўлди. Бу кўрсаткичлар билан у халқаро миқёсда энг кўп ўйин ўтказган ва энг кўп гол урган футболчи сифатида тарихда қолади. Унинг совринлар жавонидан 2016-йилги Европа чемпионлиги ва икки бор қўлга киритилган Миллатлар лигаси кубоклари ўрин олган.
Терма жамоанинг янги бош мураббийи Жорге Жесус ҳам афсонавий футболчининг кетиши борасидаги вазиятга ўз муносабатини билдирди. Мураббий таркибда кескин инқилоб қилмоқчи эмаслигини ва Роналдога муносиб хайрлашув очиқ эканини таъкидлади. Жесуснинг сўзларига кўра, у жамоага келиши билан ҳамма нарсани ўзгартириб юборадиган даражада "аҳмоқ эмас" ва тажрибали ўйинчиларнинг хизматини қадрлайди.
Португалиялик агентларнинг маълумот беришича, сентябрь ойида бўлиб ўтадиган Уелсга қарши ўйин Роналдонинг миллий либосдаги сўнгги чиқиши бўлади. Бу учрашув мухлислар учун ўз қаҳрамонларини сўнгги бор терма жамоа сафида кўриш учун ажойиб имкониятдир. Шундан сўнг бор эътибор жамоанинг янги авлодини шакллантиришга қаратилади.
Клуб миқёсидаги режаларХалқаро фаолиятини якунлаётганига қарамай, Криштиану Роналду клуб даражасида тўп суришда давом этади. Ҳозирда Саудия Арабистонининг "Ал-Насср" жамоаси шарафини ҳимоя қилаётган футболчининг клуб билан 2027-йилнинг ёзига қадар шартномаси мавжуд. Бу эса ҳужумчининг камида яна икки мавсум юқори савияда ўйнаш ниятида эканидан далолат беради.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Роналдонинг ҳар бир қадами доимо диққат марказида бўлиб келган. Унинг терма жамоадан кетиши бир даврнинг якунланиши сифатида баҳоланмоқда. Роналдо нафақат Португалия, балки бутун дунё футболи учун ўрнак бўладиган даражадаги профессионализм ва меҳнатсеварлик тиmsолига айланди.
…