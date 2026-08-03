12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Ўзбекистонлик 36 ёшли жангчи Маҳмуд Муродов титул жангига атиги 12 кун қолганда рози бўлиб, ОКТАГОНнинг икки вазндаги чемпиони Уилл Флерини иккинчи раунднинг 19-сониясида техник нокаутга учратди. Прагадаги ОКТАГОН 92 турнирида ўтказилган баҳсда ярим оғир вазн камарини қўлга киритган Муродов ирландиялик чемпионнинг ҳукмронлигига чек қўйди.
Маҳмуд Муродов энг катта имкониятлар баъзан тайёргарлик учун деярли вақт қолмаганида келиб чиқишини исботлади. Ўзбекистонлик жангчи рақиби алмашганидан кейин қисқа муддатда титул баҳсини қабул қилиб, OKTAGON’нинг икки вазндаги чемпиони Уилл Флерини иккинчи раундда техник нокаутга учратди.
36 ёшли Муродов шу тариқа ярим оғир вазн камарини қўлга киритди. Энди унинг коллекциясида OKTAGON’нинг ўрта вазндаги вақтинчалик чемпионлиги ва ярим оғир вазндаги тўлақонли унвони бор.
Муродов жангни атиги 12 кун қолганда қабул қилди
Прагадаги OKTAGON 92 турнирида Флери аслида ярим оғир вазн рейтинги етакчиларидан бири Даниэл Шкворга қарши реванш жангида камарини ҳимоя қилиши керак эди.
Бироқ чехиялик спортчи машғулот пайтида кўкрак мушаги пайи шикастлангани сабаб баҳсдан чиқди. Титул жангига 12 кун қолганида ташкилот Муродовга мурожаат қилди. Одатда ўрта вазнда — 83,9 килограммда иштирок этадиган ўзбекистонлик жангчи 93 килограммлик дивизионга кўтарилишга рози бўлди.
Бу қарор катта хавф эди. Муродовда янги вазнга мослашиш, рақиб учун махсус режа тузиш ва тўлиқ йиғин ўтказиш имконияти деярли бўлмаган. Флери эса аксинча, OKTAGON’даги ғалабали серияси, икки чемпионлик камари ва ташкилотнинг энг кучли жангчиси мақоми билан октагонга кирган.
Иккинчи раундда 19 сония кифоя қилди
1 август куни Праганинг Штванице очиқ аренасида ўтган титул баҳси турнирнинг иккинчи асосий жанги эди. Кечки дастурнинг бош жангида Люсия Сабова ва Люси Пудилова тўқнашган.
Муродов ҳал қилувчи ҳужумни иккинчи раунднинг илк сонияларида бошлади. У зарбалар комбинацияси билан Флерини оғир аҳволга солиб, ҳужумни давом эттирди. Рефери раунд бошланганидан атиги 19 сония ўтгач, баҳсни тўхтатди.
Расмий натижа:
ғолиб — Маҳмуд Муродов;
усул — зарбалар орқали техник нокаут;
раунд — иккинчи;
вақт — 0:19;
соврин — OKTAGON ярим оғир вазн чемпионлик камари.
Флерининг икки камарли ҳукмронлигига нуқта қўйилди
Уилл Флери жангга OKTAGON’нинг оғир ва ярим оғир вазндаги амалдаги чемпиони сифатида кирган эди. Ирландиялик спортчи 2024 йилда Карлос Вемолани ҳакамлар қарори билан енгиб, ярим оғир вазн камарини қўлга киритган, кейин эса оғир вазнда ҳам чемпион бўлган.
Муродов билан учрашув Флерининг 93 килограммлик дивизиондаги илк титул ҳимояси бўлиши керак эди. Бироқ қисқа муддатда жалб қилинган рақиб унинг режаларини бутунлай ўзгартириб юборди ва ташкилот расмий хабарида Муродов ирландиялик чемпионнинг ҳукмронлигига чек қўйгани таъкидланди.
Флери оғир вазндаги камарини сақлаб қолади, аммо ярим оғир вазн тахти энди Муродовга тегишли.
Муродов бир вақтнинг ўзида икки дивизион камарига эга
Ўзбекистонлик жангчи 2025 йил июнида Патрик Кинцлни беш раунд якуни бўйича ҳакамларнинг якдил қарори билан мағлуб этиб, OKTAGON’нинг ўрта вазндаги вақтинчалик чемпионига айланган эди.
Флери устидан қозонилган ғалабадан кейин Муродовнинг мақоми қуйидагича бўлди:
ўрта вазнда — вақтинчалик чемпион;
ярим оғир вазнда — тўлақонли чемпион.
Шу жиҳатдан уни «икки дивизион камари соҳиби» деб аташ мумкин. Бироқ ўрта вазндаги унвон вақтинчалик эканини алоҳида қайд этиш муҳим.
Польшадан Прагагача — уч хил қоидадаги камарлар
Муродов 2026 йил март ойида Польшанинг FAME ташкилотида ҳам оғир вазн камарини қўлга киритган. У Денис Лабригани MMA қўлқопларида ўтказилган модификацияланган кикбоксинг баҳсида ҳакамларнинг якдил қарори билан енгган. Бу натижа профессионал MMA рекордига киритилмаган, чунки жанг кўргазмали ва ўзгартирилган кикбоксинг қоидаларида ўтказилган.
Демак, Муродовнинг сўнгги камарлари уч турли йўналишда қўлга киритилди: ўрта вазндаги вақтинчалик MMA унвони, модификацияланган кикбоксингдаги оғир вазн камари ва энди ярим оғир вазндаги тўлақонли OKTAGON чемпионлиги.
Профессионал рекорд ҳам янгиланди
Флери устидан қозонилган ғалабадан кейин Муродовнинг профессионал MMA рекорди 30 та ғалаба, 8 та мағлубият ва 1 та натижасиз жанг кўринишига келди. Унинг 19 та ғалабаси нокаут ёки техник нокаут орқали қўлга киритилган.
Бу Муродовнинг кетма-кет бешинчи профессионал MMA ғалабаси бўлди. У UFC’дан кейинги босқичда Скотт Аскэм, Ясубей Эномото, Патрик Кинцл ва энди Уилл Флерини мағлуб этди.
Энди Муродовни қайси жанг кутмоқда?
Ярим оғир вазндаги янги чемпион олдида икки йўл турибди. Биринчиси — 93 килограммлик дивизионда камарини ҳимоя қилиш. Иккинчиси — ўрта вазнга қайтиб, вақтинчалик ва асосий чемпионлик унвонларини бирлаштириш учун жанг ўтказиш.
24 июль ҳолатидаги расмий рейтингда Кшиштоф Йотко ўрта вазннинг тўлақонли чемпиони, Муродов эса вақтинчалик камар соҳиби сифатида кўрсатилган. Шу боис улар ўртасидаги бирлаштирувчи баҳс мантиқий вариант бўлиши мумкин, аммо ҳозирча Муродовнинг навбатдаги рақиби расман эълон қилинмаган.
Муродов 12 кун олдин қабул қилган таваккал қарорини фаолиятидаги энг катта ғалабалардан бирига айлантирди. Прагада у фақат янги камарни қўлга киритмади — ўзидан анча оғир, икки дивизион чемпиони ҳисобланган рақибни иккинчи раунд бошида тўхтатиб, Европа MMA саҳнасидаги мавқеини янги даражага олиб чиқди.
Сизнингча, Муродов кейинги жангини ярим оғир вазнда ўтказиши керакми ёки ўрта вазн камарларини бирлаштириш учун қайтиши маъқулми? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…