Apple фойдаланувчиларга ёлланма жосуслик дастурлари хуружи ҳақида огоҳлантириш юборди

·0·Техно
Apple фойдаланувчиларга ёлланма жосуслик дастурлари хуружи ҳақида огоҳлантириш юборди

Apple компанияси ўз қурилмалари хавфсизлигига таҳдид солувчи ҳолатлар юзасидан навбатдаги огоҳлантириш хабарларини тарқатди. ixbt.com маълумотига кўра, технология гиганти ўзларининг iPhone, iPad ёки Мак гаджетлари давлат даражасидаги махсус жосуслик дастурлари нишонига айланганидан гумон қилинаётган мижозларга махсус билдиришномалар юборган. Ушбу чора киберхавфсизликни таъминлаш ва фойдаланувчиларни ўз вақтида огоҳлантиришда муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания вакилларининг TechCrunch нашрига маълум қилишича, мазкур хабарномалар пайшанба куни бир йўла 110 та мамлакатда яшовчи фойдаланувчиларга етказилган. Ҳозирги кунга қадар эса Apple дунёнинг 150 дан ортиқ давлатидаги мижозларини шундай хуружлар ҳақида хабардор қилган. Бу каби рақамлар ҳукуматлар томонидан қўлланиладиган жосуслик дастурлари глобал миқёсда нақадар кенг тарқалиб улгурганини яққол кўрсатиб беради.

Хавфсизлик билдиришномаларидаги янгиликлар

Apple ўз веб-сайтидаги янгиланган қўллаб-қувватлаш мақоласида фойдаланувчиларга бевосита iPhone қулфланган экранида пайдо бўладиган пуш-билдиришнома орқали хабар берилишини маълум қилди. Ушбу билдиришнома эгасини дарҳол тегишли чораларни кўришга ундайди. Шунингдек, компания хабарнома интерфейсини янгилаб, фойдаланувчиларга кейинги қадамлар бўйича муҳим маълумотларни олишни янада осонлаштирди.

Қабул қилинган хабарда қуйидаги матн акс этади: “Apple сизнинг iPhone'ингизга қаратилган ёлланма жосуслик дастури ҳужумини аниқлади. Маълумотларингиз ва қурилмангизни ҳимоя қилиш учун ҳозироқ амалга оширишингиз мумкин бўлган чоралар мавжуд”. Эътиборлиси, Apple бундай огоҳлантиришларни электрон почта орқали ҳамда фойдаланувчи ўз аккаунтига кириш чоғида ҳам юборади.

Мутахассислар тавсиялари ва ҳимоя чоралари

Рақамли тадқиқотлар билан шуғулланувчи Citiзен Лаб гуруҳи катта тадқиқотчиси Жон Скотт-Рейлон Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғида мазкур жосуслик огоҳлантиришлари бўйича илк маълумотларни эълон қилган эди. Агар сизга ҳам шундай хабарнома келса, уни асло эътиборсиз қолдирмаслик лозим. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу хабар қурилмангиз тўғридан-тўғри бузиб кирилганини англатмаслиги мумкин, бироқ шахсий маълумотларни асраш учун зудлик билан ҳимоя чораларини кўриш талаб этилади.

Пуш-билдиришнома, шунингдек, ёрдам олиш учун кимга мурожаат қилиш кераклиги ҳақидаги маслаҳатларни ҳам очиб беради. Фойдаланувчиларга жосуслик ҳужумлари муваффақиятли амалга ошишини кескин қийинлаштирувчи Lockdown Mode (Махсус ҳимоя режими) функциясини ёқиш тавсия этилади. Apple маълумотларига кўра, Lockdown Mode фаоллаштирилган қурилмаларнинг бирортаси ҳам муваффақиятли бузиб кирилган ҳолати ҳозирча қайд этилмаган.

Гарчи жосуслик дастурлари орқали қилинадиган хуружлар камдан-кам учраса-да, сўнгги йилларда кузатув технологияларининг ўта кучайиши уларнинг суиистеъмол қилинишига йўл очди. Бундай воситалар кўпинча танқидчилар ва фуқаролик жамияти фаолларига қарши қўлланмоқда. Citiзен Лаб тадқиқотчиси Скотт-Рейлоннинг фикрича, Apple 2021-йилда ўзининг хавфсизлик огоҳлантиришларини жорий этганидан буён ушбу янги пуш-билдиришномалар фойдаланувчиларни ўз қурилмаларини ҳимоя қилиш учун ёрдам сўрашга ундаш борасида катта қадам бўлган.

AppleЖосуслик ДастуриiPhoneКиберхавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi уч бошли янги массаж қурилмасини тақдим этдиXiaomi уч бошли янги массаж қурилмасини тақдим этдиБугун, 01:59Покистон ўзининг илк Жиннаҳ-1 оясари билан таништирдиПокистон ўзининг илк Жиннаҳ-1 оясари билан таништирдиКеча, 23:54Сунъий интеллект агентлари ўртасида кутилмаган тўқнашув юзага келдиСунъий интеллект агентлари ўртасида кутилмаган тўқнашув юзага келдиКеча, 23:29Х ўз рейтинг алгоритм манба кодини очиқлади ва шадовбанни текшириш имконини бердиХ ўз рейтинг алгоритм манба кодини очиқлади ва шадовбанни текшириш имконини бердиКеча, 21:26Ғарбий Европа тарихдаги энг иссиқ ёзни бошдан кечирдиҒарбий Европа тарихдаги энг иссиқ ёзни бошдан кечирдиКеча, 21:26Yandex Market кийимлар учун клик бўйича етказиб бериш ва кейин тўлаш тизимини жорий қилдиYandex Market кийимлар учун клик бўйича етказиб бериш ва кейин тўлаш тизимини жорий қилдиКеча, 20:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди