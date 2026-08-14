Apple фойдаланувчиларга ёлланма жосуслик дастурлари хуружи ҳақида огоҳлантириш юборди
Apple компанияси ўз қурилмалари хавфсизлигига таҳдид солувчи ҳолатлар юзасидан навбатдаги огоҳлантириш хабарларини тарқатди. ixbt.com маълумотига кўра, технология гиганти ўзларининг iPhone, iPad ёки Мак гаджетлари давлат даражасидаги махсус жосуслик дастурлари нишонига айланганидан гумон қилинаётган мижозларга махсус билдиришномалар юборган. Ушбу чора киберхавфсизликни таъминлаш ва фойдаланувчиларни ўз вақтида огоҳлантиришда муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания вакилларининг TechCrunch нашрига маълум қилишича, мазкур хабарномалар пайшанба куни бир йўла 110 та мамлакатда яшовчи фойдаланувчиларга етказилган. Ҳозирги кунга қадар эса Apple дунёнинг 150 дан ортиқ давлатидаги мижозларини шундай хуружлар ҳақида хабардор қилган. Бу каби рақамлар ҳукуматлар томонидан қўлланиладиган жосуслик дастурлари глобал миқёсда нақадар кенг тарқалиб улгурганини яққол кўрсатиб беради.
Хавфсизлик билдиришномаларидаги янгиликларApple ўз веб-сайтидаги янгиланган қўллаб-қувватлаш мақоласида фойдаланувчиларга бевосита iPhone қулфланган экранида пайдо бўладиган пуш-билдиришнома орқали хабар берилишини маълум қилди. Ушбу билдиришнома эгасини дарҳол тегишли чораларни кўришга ундайди. Шунингдек, компания хабарнома интерфейсини янгилаб, фойдаланувчиларга кейинги қадамлар бўйича муҳим маълумотларни олишни янада осонлаштирди.
Қабул қилинган хабарда қуйидаги матн акс этади: “Apple сизнинг iPhone'ингизга қаратилган ёлланма жосуслик дастури ҳужумини аниқлади. Маълумотларингиз ва қурилмангизни ҳимоя қилиш учун ҳозироқ амалга оширишингиз мумкин бўлган чоралар мавжуд”. Эътиборлиси, Apple бундай огоҳлантиришларни электрон почта орқали ҳамда фойдаланувчи ўз аккаунтига кириш чоғида ҳам юборади.
Мутахассислар тавсиялари ва ҳимоя чоралариРақамли тадқиқотлар билан шуғулланувчи Citiзен Лаб гуруҳи катта тадқиқотчиси Жон Скотт-Рейлон Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғида мазкур жосуслик огоҳлантиришлари бўйича илк маълумотларни эълон қилган эди. Агар сизга ҳам шундай хабарнома келса, уни асло эътиборсиз қолдирмаслик лозим. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу хабар қурилмангиз тўғридан-тўғри бузиб кирилганини англатмаслиги мумкин, бироқ шахсий маълумотларни асраш учун зудлик билан ҳимоя чораларини кўриш талаб этилади.
Пуш-билдиришнома, шунингдек, ёрдам олиш учун кимга мурожаат қилиш кераклиги ҳақидаги маслаҳатларни ҳам очиб беради. Фойдаланувчиларга жосуслик ҳужумлари муваффақиятли амалга ошишини кескин қийинлаштирувчи Lockdown Mode (Махсус ҳимоя режими) функциясини ёқиш тавсия этилади. Apple маълумотларига кўра, Lockdown Mode фаоллаштирилган қурилмаларнинг бирортаси ҳам муваффақиятли бузиб кирилган ҳолати ҳозирча қайд этилмаган.
Гарчи жосуслик дастурлари орқали қилинадиган хуружлар камдан-кам учраса-да, сўнгги йилларда кузатув технологияларининг ўта кучайиши уларнинг суиистеъмол қилинишига йўл очди. Бундай воситалар кўпинча танқидчилар ва фуқаролик жамияти фаолларига қарши қўлланмоқда. Citiзен Лаб тадқиқотчиси Скотт-Рейлоннинг фикрича, Apple 2021-йилда ўзининг хавфсизлик огоҳлантиришларини жорий этганидан буён ушбу янги пуш-билдиришномалар фойдаланувчиларни ўз қурилмаларини ҳимоя қилиш учун ёрдам сўрашга ундаш борасида катта қадам бўлган.
…