Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Италия футболи ва «Рома» клубининг афсонавий юлдузи Франческо Тотти Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори ва энг яхши тўпурари Элдор Шомуродов ҳақида ўз фикрларини билдирди. Бугунги кунда Туркия чемпионати ва Жаҳон чемпионатида порлаётган ўзбек ҳужумчисининг Римдаги фаолияти Тоттининг ёдида ижобий из қолдирган.
Zamin.uz Италия афсонасининг эътирофи ва Шомуродовнинг айни дамдаги улкан муваффақиятлари тафсилотларини тақдим этади.
Франческо Тотти: «Ўйинга ўзини тўлиқ бағишлайдиган футболчи»
«Рома»нинг тирик афсонаси Франческо Тотти журналистлар билан суҳбатда Элдор Шомуродов унда қандай таассурот қолдиргани ҳақидаги саволга қуйидагича жавоб берди:
«Шомуродов ҳар гал унга имконият берилганида ўйинга ўзини тўлиқ бағишлайдиган футболчи сифатида ёдимда қолган».
Римдаги қийинчиликлар ва Моуриньонинг адолатсизлиги
Элдор Шомуродовнинг Апеннин ярим оролидаги фаолияти осон кечмади. У «Машъал», «Бунёдкор» ва «Ростов»даги ўйинларидан сўнг 2020 йилда Италия А Сериясига йўл олган эди.
Муваффақиятли старт: Шомуродов дебют мавсумидаёқ Италиянинг энг қадимий клуби «Женоа» таркибида 8 та гол урди ва бу орқали пойтахтнинг «Рома» клуби эътиборини тортди.
Захира ўриндиғи: Римликлар сафида ўзини кўрсата бошлаган Шомуродов жамоага қимматбаҳо ҳужумчи Тэмми Абрахам келганидан кейин захира ўйинчисига айланиб қолди.
Моуриньонинг танлови: Ўша пайтда «Рома»ни бошқарган Жозе Моуриньо «Челси»дан келган юлдузга доимий ўйин амалиёти берди. Ўзбекистонлик ҳужумчининг иштиёқи ва тайёргарлиги юқори бўлган вақтларда ҳам Моуриньо унга кам имконият бериб, фақат бир неча дақиқага захирадан майдонга туширди холос.
Ижаралар даври: Бунинг оқибатида Элдор аввал «Специя»га, кейин эса Клаудио Раньери бошқарувидаги «Кальяри»га ижарага берилиб, у ерда жамоанинг асосий фигураларидан бирига айланди.
Бироқ 2025 йилнинг ёзидаги мураббийлар алмашинуви ортидан Шомуродов Туркия чемпионатига кўчиб ўтишни маъқул топди.
Туркиядаги триумф ва ЖЧ-2026даги супергол
Европа лигалари орасида тобора кучайиб бораётган Туркия Суперлигаси Шомуродов учун ҳақиқий порлаш даври бўлди. 31 ёшли ҳужумчи «Истанбул Башакшеҳир» клубидаги дебют мавсумидаёқ нималарга қодирлигини бутун дунёга исботлади.
Тўпурарлик мақоми: Элдор илк мавсумидаёқ Туркия чемпионатида 22 та гол уришга муваффақ бўлди.
Энг самарали ўйинчи: У ушбу кўрсаткич билан Суперлига тўпурари ва мусобақанинг энг самарали футболчиси сифатида эътироф этилди.
Шомуродов ўзи иштирок этадиган ҳар бир мусобақада гол уриш анъанасини 2026 йилги Жаҳон чемпионатида ҳам муносиб давом эттирди. Унинг Конго Демократик Республикаси (КДР) терма жамоаси дарвозасига киритган тўпи ЖЧ гуруҳ босқичининг энг чиройли голи сифатида эътироф этилди.
Элдор Шомуродовнинг Италия ва Туркиядаги йўли
Клуб / Мусобақа
Эришилган натижа ва кўрсаткичлар
«Женоа» (Италия)
Дебют мавсумида 8 та гол муаллифи
«Рома» (Италия)
Тэмми Абрахам келгач ва Моуриньо даврида асосан захирада қолди
«Истанбул Башакшеҳир» (Туркия)
22 та гол билан Туркия Суперлигаси тўпурари ва энг самарали ўйинчиси
Жаҳон чемпионати-2026
КДР дарвозасига гуруҳ босқичининг энг чиройли голини урди
…