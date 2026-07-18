Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача

·0·Спорт
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача

Италия футболи ва «Рома» клубининг афсонавий юлдузи Франческо Тотти Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори ва энг яхши тўпурари Элдор Шомуродов ҳақида ўз фикрларини билдирди. Бугунги кунда Туркия чемпионати ва Жаҳон чемпионатида порлаётган ўзбек ҳужумчисининг Римдаги фаолияти Тоттининг ёдида ижобий из қолдирган.

Zamin.uz Италия афсонасининг эътирофи ва Шомуродовнинг айни дамдаги улкан муваффақиятлари тафсилотларини тақдим этади.

Франческо Тотти: «Ўйинга ўзини тўлиқ бағишлайдиган футболчи»

«Рома»нинг тирик афсонаси Франческо Тотти журналистлар билан суҳбатда Элдор Шомуродов унда қандай таассурот қолдиргани ҳақидаги саволга қуйидагича жавоб берди:

«Шомуродов ҳар гал унга имконият берилганида ўйинга ўзини тўлиқ бағишлайдиган футболчи сифатида ёдимда қолган».

Римдаги қийинчиликлар ва Моуриньонинг адолатсизлиги

Элдор Шомуродовнинг Апеннин ярим оролидаги фаолияти осон кечмади. У «Машъал», «Бунёдкор» ва «Ростов»даги ўйинларидан сўнг 2020 йилда Италия А Сериясига йўл олган эди.

  • Муваффақиятли старт: Шомуродов дебют мавсумидаёқ Италиянинг энг қадимий клуби «Женоа» таркибида 8 та гол урди ва бу орқали пойтахтнинг «Рома» клуби эътиборини тортди.

  • Захира ўриндиғи: Римликлар сафида ўзини кўрсата бошлаган Шомуродов жамоага қимматбаҳо ҳужумчи Тэмми Абрахам келганидан кейин захира ўйинчисига айланиб қолди.

  • Моуриньонинг танлови: Ўша пайтда «Рома»ни бошқарган Жозе Моуриньо «Челси»дан келган юлдузга доимий ўйин амалиёти берди. Ўзбекистонлик ҳужумчининг иштиёқи ва тайёргарлиги юқори бўлган вақтларда ҳам Моуриньо унга кам имконият бериб, фақат бир неча дақиқага захирадан майдонга туширди холос.

  • Ижаралар даври: Бунинг оқибатида Элдор аввал «Специя»га, кейин эса Клаудио Раньери бошқарувидаги «Кальяри»га ижарага берилиб, у ерда жамоанинг асосий фигураларидан бирига айланди.

Бироқ 2025 йилнинг ёзидаги мураббийлар алмашинуви ортидан Шомуродов Туркия чемпионатига кўчиб ўтишни маъқул топди.

Туркиядаги триумф ва ЖЧ-2026даги супергол

Европа лигалари орасида тобора кучайиб бораётган Туркия Суперлигаси Шомуродов учун ҳақиқий порлаш даври бўлди. 31 ёшли ҳужумчи «Истанбул Башакшеҳир» клубидаги дебют мавсумидаёқ нималарга қодирлигини бутун дунёга исботлади.

  • Тўпурарлик мақоми: Элдор илк мавсумидаёқ Туркия чемпионатида 22 та гол уришга муваффақ бўлди.

  • Энг самарали ўйинчи: У ушбу кўрсаткич билан Суперлига тўпурари ва мусобақанинг энг самарали футболчиси сифатида эътироф этилди.

Шомуродов ўзи иштирок этадиган ҳар бир мусобақада гол уриш анъанасини 2026 йилги Жаҳон чемпионатида ҳам муносиб давом эттирди. Унинг Конго Демократик Республикаси (КДР) терма жамоаси дарвозасига киритган тўпи ЖЧ гуруҳ босқичининг энг чиройли голи сифатида эътироф этилди.

Элдор Шомуродовнинг Италия ва Туркиядаги йўли

Клуб / Мусобақа

Эришилган натижа ва кўрсаткичлар

«Женоа» (Италия)

Дебют мавсумида 8 та гол муаллифи

«Рома» (Италия)

Тэмми Абрахам келгач ва Моуриньо даврида асосан захирада қолди

«Истанбул Башакшеҳир» (Туркия)

22 та гол билан Туркия Суперлигаси тўпурари ва энг самарали ўйинчиси

Жаҳон чемпионати-2026

КДР дарвозасига гуруҳ босқичининг энг чиройли голини урди

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо «Реал»даги асосий ва бошқалардан устун 6 футболчини танладиМоуриньо «Реал»даги асосий ва бошқалардан устун 6 футболчини танладиБугун, 11:59Родри Мессини энг буюк деб атади, аммо бир жиҳатни урғуладиРодри Мессини энг буюк деб атади, аммо бир жиҳатни урғуладиБугун, 11:53Месси 39 ёшида ЖЧ-2026 статистикасида биринчи ўринларни эгалламоқдаМесси 39 ёшида ЖЧ-2026 статистикасида биринчи ўринларни эгалламоқдаБугун, 10:54Дешам сўнгги ўйини олдидан футболчиларга мурожаат қилдиДешам сўнгги ўйини олдидан футболчиларга мурожаат қилдиБугун, 10:37Тухел яримфиналдаги мағлубиятдан кейин барча айбни ўз зиммасига олдиТухел яримфиналдаги мағлубиятдан кейин барча айбни ўз зиммасига олдиБугун, 10:17Лионель Скалони Испанияга қарши финал ўйини режасини очиқладиЛионель Скалони Испанияга қарши финал ўйини режасини очиқладиБугун, 10:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди