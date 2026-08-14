Ханси Флик Барселона етакчилик муаммосини ҳал этишни истамоқда
Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Барселона бош мураббийи Ханси Флик жамоага тажрибали футболчиларни олиб келишни қатъий талаб қилмоқда. Сўнгги йилларда Каталония клуби таркиби ёш футболчилар ҳисобига сезиларли даражада янгиланди, бироқ Роналд Араужо ва Роберт Левандовскининг ёзда жамоани тарк этиши кийиниш хонасида тажрибали етакчилар етишмовчилигини юзага келтирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги кунда жамоада оғир дамларда масъулиятни ўз зиммасига олиб, бошқаларга намуна бўла оладиган ва ёш футболчилар ҳурматини қозонадиган етакчилар камайиб қолган. Айнан шу омил Ханси Фликни жиддий ташвишга солмоқда ва немис мутахассиси бу бўшлиқни тўлдириш учун раҳбариятга махсус талаблар қўйган.
Тажриба ва етакчилик масаласиФлик ёшлар устунлик қилаётган жамоага энг масъулиятли ва ҳал қилувчи паллаларда, жумладан, Чемпионлар лигаси ўйинларида натижа келтира оладиган футболчи сув билан ҳаводек зарур деб ҳисоблайди. Мураббий фақат майдондаги маҳоратга эмас, балки характер ва халқаро майдондаги тажрибага ҳам алоҳида эътибор қаратмоқда.
Манбага кўра, айнан шу талаблар ва жиҳатлар сабабли Флик жамоага юқори даражадаги тажрибали ўйинчини жалб қилиш ғоясини тўлиқ қўллаб-қувватлаган. Мутахассис бундай футболчи нафақат майдонда, балки ундан ташқарида ҳам ёшларга тўғри йўналиш беришига ишончи комил.
Катта ўйинлардаги фарқБарселона жамоаси мавсумнинг ҳал қилувчи босқичларида кўпинча тажриба етишмаслигидан азият чекмоқда. Чемпионлар лигасининг плей-офф босқичлари ва ички чемпионатдаги энг қийин учрашувларда босимни кўтара оладиган етакчи футболчининг йўқлиги жамоа ўйинига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
Ханси Фликнинг режасига кўра, шундай даражадаги футболчининг келиши нафақат майдондаги мувозанатни тиклайди, балки бутун жамоанинг ўзига бўлган ишончини оширади. Мураббий жамоанинг келажаги порлоқ эканига ишонади, аммо ҳозирги босқичда айнан тажриба етишмаётгани очиқ-ойдин сезилмоқда.
…