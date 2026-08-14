Ханси Флик Барселона етакчилик муаммосини ҳал этишни истамоқда

·0·Спорт
Ханси Флик Барселона етакчилик муаммосини ҳал этишни истамоқда

Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Барселона бош мураббийи Ханси Флик жамоага тажрибали футболчиларни олиб келишни қатъий талаб қилмоқда. Сўнгги йилларда Каталония клуби таркиби ёш футболчилар ҳисобига сезиларли даражада янгиланди, бироқ Роналд Араужо ва Роберт Левандовскининг ёзда жамоани тарк этиши кийиниш хонасида тажрибали етакчилар етишмовчилигини юзага келтирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги кунда жамоада оғир дамларда масъулиятни ўз зиммасига олиб, бошқаларга намуна бўла оладиган ва ёш футболчилар ҳурматини қозонадиган етакчилар камайиб қолган. Айнан шу омил Ханси Фликни жиддий ташвишга солмоқда ва немис мутахассиси бу бўшлиқни тўлдириш учун раҳбариятга махсус талаблар қўйган.

Тажриба ва етакчилик масаласи

Флик ёшлар устунлик қилаётган жамоага энг масъулиятли ва ҳал қилувчи паллаларда, жумладан, Чемпионлар лигаси ўйинларида натижа келтира оладиган футболчи сув билан ҳаводек зарур деб ҳисоблайди. Мураббий фақат майдондаги маҳоратга эмас, балки характер ва халқаро майдондаги тажрибага ҳам алоҳида эътибор қаратмоқда.

Манбага кўра, айнан шу талаблар ва жиҳатлар сабабли Флик жамоага юқори даражадаги тажрибали ўйинчини жалб қилиш ғоясини тўлиқ қўллаб-қувватлаган. Мутахассис бундай футболчи нафақат майдонда, балки ундан ташқарида ҳам ёшларга тўғри йўналиш беришига ишончи комил.

Катта ўйинлардаги фарқ

Барселона жамоаси мавсумнинг ҳал қилувчи босқичларида кўпинча тажриба етишмаслигидан азият чекмоқда. Чемпионлар лигасининг плей-офф босқичлари ва ички чемпионатдаги энг қийин учрашувларда босимни кўтара оладиган етакчи футболчининг йўқлиги жамоа ўйинига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Ханси Фликнинг режасига кўра, шундай даражадаги футболчининг келиши нафақат майдондаги мувозанатни тиклайди, балки бутун жамоанинг ўзига бўлган ишончини оширади. Мураббий жамоанинг келажаги порлоқ эканига ишонади, аммо ҳозирги босқичда айнан тажриба етишмаётгани очиқ-ойдин сезилмоқда.

БарселонаХанси ФликЛа ЛигаЧемпионлар лигасиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер трансфер бозорида инглиз футболчиларини жалб этмоқдаИнтер трансфер бозорида инглиз футболчиларини жалб этмоқдаБугун, 02:32Милан раҳбарияти Рафаел Леао тақдирини ҳал қилмоқдаМилан раҳбарияти Рафаел Леао тақдирини ҳал қилмоқдаБугун, 01:57Монза трансфер бозорида фаоллашди: Аслл ва Нгонге нишондаМонза трансфер бозорида фаоллашди: Аслл ва Нгонге нишондаБугун, 01:19Рубен Аморим Миланда катта тозалаш ишларини бошладиРубен Аморим Миланда катта тозалаш ишларини бошладиБугун, 00:53Ферран Торрес Францияга йўл олмоқда: PSJ ҳужумчини ўз сафига қўшиб олдиФерран Торрес Францияга йўл олмоқда: PSJ ҳужумчини ўз сафига қўшиб олдиКеча, 23:33«Бухоро» ОКМКни мағлуб этиб, кучли учликка кўтарилиб олди!«Бухоро» ОКМКни мағлуб этиб, кучли учликка кўтарилиб олди!Кеча, 22:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди