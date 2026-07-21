ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди

·81·Спорт
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва Англиянинг «Манчестер Сити» клуби ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов 2026 йилги Жаҳон чемпионатида юқори статистик кўрсаткичлар қайд этиб, мусобақанинг энг ёрқин ва муваффақиятли футболчиларидан бирига айланди.

Zamin.uz ФИФАнинг расмий таҳлилларига таяниб, 22 ёшли ўзбек ҳимоячисининг мундиалдаги таассуротли рақамлари ва рекордлари тафсилотини тақдим этади.

Паслар сони бўйича кучли учликда!

ФИФА маълумотларига кўра, Абдуқодир Ҳусанов мусобақада иштирок этган барча футболчилар орасида узатмалар (пас) сони бўйича олинчи ўринни эгаллади.

  • Ҳимоячилар орасида: Абдуқодир ушбу кўрсаткич бўйича кучли учликдан (Топ-3) жой олди.

  • Майдондаги роли: Бу рақамлар Ҳусановнинг нафақат мудофаани мустаҳкам ушлашда, балки Ўзбекистон терма жамоасининг ҳужумларини бошлаш ва шакллантиришда ҳам асосий фигура бўлганини кўрсатади.

36,46 км/соат: Мундиалнинг энг тезкор футболчиларидан бири

Абдуқодир Ҳусановнинг жисмоний имкониятлари ва майдондаги тезлиги ҳам алоҳида эътирофга сазовор бўлди. ЖЧ-2026 учрашувлари давомида ўзбек ҳимоячиси соатига 36,46 километр тезлик қайд этиб, бутун турнирнинг энг тезкор ўйинчилари қаторидан мустаҳкам ўрин олди.

Тўпсиз ўйин ва прессинг: Рақибларни хато қилишга мажбур этди

Ҳусанов Колумбия, Португалия ва Конго Демократик Республикаси каби кучли терма жамоаларнинг ҳужумчиларига қарши кескин ва тажовузкор ўйин кўрсатди:

  • 11 марта рақиб футболчиларини босим остида хато қилишга мажбур этди;

  • 23 ҳолатда рақибга сезиларли босим (прессинг) ўтказди;

  • 8 бор тўпга эгалик қилаётган рақибга бевосита прессинг қўллади.

Учрашувлар давомида рақиблар Абдуқодирга қарши 6 марта қоида бузишган, кескин курашларга киришган ҳимоячининг ўзи эса 2 бор сариқ карточка билан огоҳлантирилган.

Тактик ҳаракатлар ва бўш зоналарга очилишлар

Турнир давомида Ҳусанов жамоадошларидан тўпни қабул қилиб олиш ва прессингни ёриб ўтиш учун 16 марта фаол очилиш (ҳаракатланиш) амалга оширди:

  • 13 эпизодда тўпдан олдинги позицияга чиққан;

  • 2 марта рақиб ҳимояси ортига ёриб кирган;

  • 1 марта чизиқлар орасидаги бўш ҳудудни топган.

Ушбу ҳаракатларнинг 7 таси жамоанинг тактик тузилмаси доирасида, 9 таси эса вазиятга қараб тузилмадан ташқарида амалга оширилган. Бу кўрсаткич Абдуқодирнинг майдонни мукаммал ҳис қилиб, терма жамоага рақиб босимидан чиқиб кетишда беқиёс ёрдам берганини исботлайди.

Абдуқодир Ҳусановнинг ЖЧ-2026даги асосий кўрсаткичлари

Кўрсаткич тури

Статистик рақамлар

Максимал тезлик

36,46 км/соат

Узатмалар бўйича ўрни

Барча ўйинчилар ичида 6-ўрин, ҳимоячилар орасида Топ-3

Рақибни хатога мажбурлаш

11 маротаба

Сезиларли босим/Прессинг

23 та ҳолат

Тўп қабул қилиш учун очилишлар

16 маротаба

Унга қарши ишлатилган фол

6 маротаба

«Манчестер Сити»даги муваффақиятли одимлар

Эслатиб ўтамиз, Абдуқодир Ҳусанов 2025 йилнинг 20 январидан буён Англиянинг гранд клуби «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қилиб келмоқда. У Англия Премьер-лигасида (АПЛ) майдонга тушган ва соврин ютган биринчи ўзбекистонлик футболчи сифатида тарихга кирди.

Ўтган мавсумда истеъдодли ҳимоячи «шаҳарликлар» таркибида Англия кубоги ва Англия лигаси кубогида зафар қучиб, Европадаги илк нуфузли совринларига эга чиққан эди.

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиФИФАЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ФИФА финал стадиони чимини сотувга чиқармоқдаФИФА финал стадиони чимини сотувга чиқармоқдаБугун, 17:11Жаҳон чемпионати тарихида илк бор "осмондаги" стадионда ўйин ўтказиладиЖаҳон чемпионати тарихида илк бор "осмондаги" стадионда ўйин ўтказиладиБугун, 17:00Арсенал Бруно Гуимарãес трансфери бўйича Нюкасл билан музокараларни бошладиАрсенал Бруно Гуимарãес трансфери бўйича Нюкасл билан музокараларни бошладиБугун, 16:55Шомуродовнинг голи ЖЧ–2026да энг чиройлиси бўлиши мумкинШомуродовнинг голи ЖЧ–2026да энг чиройлиси бўлиши мумкинБугун, 16:40Астон Вилла кутилмаган трансферга қўл урмоқда: Гарначо Бирмингемга кўчиб ўтиши мумкинАстон Вилла кутилмаган трансферга қўл урмоқда: Гарначо Бирмингемга кўчиб ўтиши мумкинБугун, 16:13«Реал» Ферран Торресга қизиқмоқда: «Барселона» уни сотадими?«Реал» Ферран Торресга қизиқмоқда: «Барселона» уни сотадими?Бугун, 16:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди