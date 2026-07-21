ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва Англиянинг «Манчестер Сити» клуби ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов 2026 йилги Жаҳон чемпионатида юқори статистик кўрсаткичлар қайд этиб, мусобақанинг энг ёрқин ва муваффақиятли футболчиларидан бирига айланди.
Zamin.uz ФИФАнинг расмий таҳлилларига таяниб, 22 ёшли ўзбек ҳимоячисининг мундиалдаги таассуротли рақамлари ва рекордлари тафсилотини тақдим этади.
Паслар сони бўйича кучли учликда!
ФИФА маълумотларига кўра, Абдуқодир Ҳусанов мусобақада иштирок этган барча футболчилар орасида узатмалар (пас) сони бўйича олинчи ўринни эгаллади.
Ҳимоячилар орасида: Абдуқодир ушбу кўрсаткич бўйича кучли учликдан (Топ-3) жой олди.
Майдондаги роли: Бу рақамлар Ҳусановнинг нафақат мудофаани мустаҳкам ушлашда, балки Ўзбекистон терма жамоасининг ҳужумларини бошлаш ва шакллантиришда ҳам асосий фигура бўлганини кўрсатади.
36,46 км/соат: Мундиалнинг энг тезкор футболчиларидан бири
Абдуқодир Ҳусановнинг жисмоний имкониятлари ва майдондаги тезлиги ҳам алоҳида эътирофга сазовор бўлди. ЖЧ-2026 учрашувлари давомида ўзбек ҳимоячиси соатига 36,46 километр тезлик қайд этиб, бутун турнирнинг энг тезкор ўйинчилари қаторидан мустаҳкам ўрин олди.
Тўпсиз ўйин ва прессинг: Рақибларни хато қилишга мажбур этди
Ҳусанов Колумбия, Португалия ва Конго Демократик Республикаси каби кучли терма жамоаларнинг ҳужумчиларига қарши кескин ва тажовузкор ўйин кўрсатди:
11 марта рақиб футболчиларини босим остида хато қилишга мажбур этди;
23 ҳолатда рақибга сезиларли босим (прессинг) ўтказди;
8 бор тўпга эгалик қилаётган рақибга бевосита прессинг қўллади.
Учрашувлар давомида рақиблар Абдуқодирга қарши 6 марта қоида бузишган, кескин курашларга киришган ҳимоячининг ўзи эса 2 бор сариқ карточка билан огоҳлантирилган.
Тактик ҳаракатлар ва бўш зоналарга очилишлар
Турнир давомида Ҳусанов жамоадошларидан тўпни қабул қилиб олиш ва прессингни ёриб ўтиш учун 16 марта фаол очилиш (ҳаракатланиш) амалга оширди:
13 эпизодда тўпдан олдинги позицияга чиққан;
2 марта рақиб ҳимояси ортига ёриб кирган;
1 марта чизиқлар орасидаги бўш ҳудудни топган.
Ушбу ҳаракатларнинг 7 таси жамоанинг тактик тузилмаси доирасида, 9 таси эса вазиятга қараб тузилмадан ташқарида амалга оширилган. Бу кўрсаткич Абдуқодирнинг майдонни мукаммал ҳис қилиб, терма жамоага рақиб босимидан чиқиб кетишда беқиёс ёрдам берганини исботлайди.
Абдуқодир Ҳусановнинг ЖЧ-2026даги асосий кўрсаткичлари
Кўрсаткич тури
Статистик рақамлар
Максимал тезлик
36,46 км/соат
Узатмалар бўйича ўрни
Барча ўйинчилар ичида 6-ўрин, ҳимоячилар орасида Топ-3
Рақибни хатога мажбурлаш
11 маротаба
Сезиларли босим/Прессинг
23 та ҳолат
Тўп қабул қилиш учун очилишлар
16 маротаба
Унга қарши ишлатилган фол
6 маротаба
«Манчестер Сити»даги муваффақиятли одимлар
Эслатиб ўтамиз, Абдуқодир Ҳусанов 2025 йилнинг 20 январидан буён Англиянинг гранд клуби «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қилиб келмоқда. У Англия Премьер-лигасида (АПЛ) майдонга тушган ва соврин ютган биринчи ўзбекистонлик футболчи сифатида тарихга кирди.
Ўтган мавсумда истеъдодли ҳимоячи «шаҳарликлар» таркибида Англия кубоги ва Англия лигаси кубогида зафар қучиб, Европадаги илк нуфузли совринларига эга чиққан эди.
…