Покистон ўзининг илк Жиннаҳ-1 оясари билан таништирди
Покистон космик ва юқори атмосфера тадқиқотлари комиссияси (SPARKО) мамлакат тарихидаги илк миллий оясарни расман эълон қилди. Покистон асосчиси Муҳаммад Али Жиннанинг шарафига Жиннаҳ-1 деб номланган мазкур аппарат 2029-йилда Ой сари сафарга отланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, оясар учун ном танлаш жараёни умуммиллий танлов асосида ташкил этилган. Мазкур ташаббус доирасида 4 мингдан ортиқ таклифлар келиб тушган бўлиб, якунда тўрт мингдан зиёд вариантлар орасидан ғолиб аниқланган.
Танлов жараёни ва номнинг аҳамиятиҚайд этилишича, Жиннаҳ-1 номини жами 7 нафар иштирокчи таклиф қилган. Шундан келиб чиқиб, ғолибни аниқлаш мақсадида махсус қуръа ташлаш маросими ўтказилган ва шундан сўнг расмий ном тасдиқланган.
SPARKО раиси таъкидлашича, танланган бу ном давлат асосчисига ҳурмат бажо келтириш баробарида, мамлакатнинг илмий-техникавий ривожланишга интилиши ҳамда космосни ўзлаштиришдаги янги босқични символизация қилади.
Хитой миссияси доирасидаги парвозЛойиҳанинг техник жиҳатлари ва келгусидаги режаларга кўра, Жиннаҳ-1 оясарининг космосга учирилиши Хитойнинг Чанғэ-8 ой миссияси таркибида амалга оширилиши режалаштирилган. Бу эса Покистоннинг халқаро миқёсдаги космик дастурларда фаол иштирок этишини таъминлайди.
Аккредитацияланган маълумотларга кўра, мазкур аппарат Ойнинг жанубий қутбига йўл олади. У ерда қурилма турли илмий тадқиқотлар ва ўрганиш ишларини олиб бориши кўзда тутилган, бироқ ҳозирча аниқ илмий асбоблар ва вазифалар очиқланмаган.
Мутахассисларнинг фикрича, ушбу қадам Покистон учун ўз миллий космик дастурини кенгайтириш ва Ой тадқиқотларига қўшилиш йўлидаги муҳим тарихий босқич ҳисобланади.
…