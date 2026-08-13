Покистон ўзининг илк Жиннаҳ-1 оясари билан таништирди

·0·Техно
Покистон ўзининг илк Жиннаҳ-1 оясари билан таништирди

Покистон космик ва юқори атмосфера тадқиқотлари комиссияси (SPARKО) мамлакат тарихидаги илк миллий оясарни расман эълон қилди. Покистон асосчиси Муҳаммад Али Жиннанинг шарафига Жиннаҳ-1 деб номланган мазкур аппарат 2029-йилда Ой сари сафарга отланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, оясар учун ном танлаш жараёни умуммиллий танлов асосида ташкил этилган. Мазкур ташаббус доирасида 4 мингдан ортиқ таклифлар келиб тушган бўлиб, якунда тўрт мингдан зиёд вариантлар орасидан ғолиб аниқланган.

Танлов жараёни ва номнинг аҳамияти

Қайд этилишича, Жиннаҳ-1 номини жами 7 нафар иштирокчи таклиф қилган. Шундан келиб чиқиб, ғолибни аниқлаш мақсадида махсус қуръа ташлаш маросими ўтказилган ва шундан сўнг расмий ном тасдиқланган.

SPARKО раиси таъкидлашича, танланган бу ном давлат асосчисига ҳурмат бажо келтириш баробарида, мамлакатнинг илмий-техникавий ривожланишга интилиши ҳамда космосни ўзлаштиришдаги янги босқични символизация қилади.

Хитой миссияси доирасидаги парвоз

Лойиҳанинг техник жиҳатлари ва келгусидаги режаларга кўра, Жиннаҳ-1 оясарининг космосга учирилиши Хитойнинг Чанғэ-8 ой миссияси таркибида амалга оширилиши режалаштирилган. Бу эса Покистоннинг халқаро миқёсдаги космик дастурларда фаол иштирок этишини таъминлайди.

Аккредитацияланган маълумотларга кўра, мазкур аппарат Ойнинг жанубий қутбига йўл олади. У ерда қурилма турли илмий тадқиқотлар ва ўрганиш ишларини олиб бориши кўзда тутилган, бироқ ҳозирча аниқ илмий асбоблар ва вазифалар очиқланмаган.

Мутахассисларнинг фикрича, ушбу қадам Покистон учун ўз миллий космик дастурини кенгайтириш ва Ой тадқиқотларига қўшилиш йўлидаги муҳим тарихий босқич ҳисобланади.

Жиннаҳ-1ОясариПокистонКосмик дастурЧанғэ-8
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект агентлари ўртасида кутилмаган тўқнашув юзага келдиСунъий интеллект агентлари ўртасида кутилмаган тўқнашув юзага келдиКеча, 23:29Х ўз рейтинг алгоритм манба кодини очиқлади ва шадовбанни текшириш имконини бердиХ ўз рейтинг алгоритм манба кодини очиқлади ва шадовбанни текшириш имконини бердиКеча, 21:26Ғарбий Европа тарихдаги энг иссиқ ёзни бошдан кечирдиҒарбий Европа тарихдаги энг иссиқ ёзни бошдан кечирдиКеча, 21:26Yandex Market кийимлар учун клик бўйича етказиб бериш ва кейин тўлаш тизимини жорий қилдиYandex Market кийимлар учун клик бўйича етказиб бериш ва кейин тўлаш тизимини жорий қилдиКеча, 20:58Instagram ўзининг матнли логотипини янгиладиInstagram ўзининг матнли логотипини янгиладиКеча, 20:57Microsoft Copilot иловаларини бирлаштириб, муваффақиятсиз сунъий интеллект функцияларидан воз кечмоқдаMicrosoft Copilot иловаларини бирлаштириб, муваффақиятсиз сунъий интеллект функцияларидан воз кечмоқдаКеча, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди