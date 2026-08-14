Xiaomi уч бошли янги массаж қурилмасини тақдим этди
Хитойнинг технология гиганти Xiaomi ўзининг янги маҳсулотини кенг жамоатчиликка намойиш этиб, Mijia Fascia Gun 3 массаж пистолетининг дастлабки савдоларини бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур гаджет ўзига хос конструкцияси ҳамда илғор функциялари билан анъанавий моделлардан кескин фарқ қилади ва мушакларни чуқур бўшаштиришга мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Бозордаги аксарият ўхшаш қурилмалардан фарқли ўлароқ, янги версия бир эмас, балки учта ҳар хил шаклдаги массаж бошчаси билан жиҳозланган. Ушбу ечим тана қисмларининг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда ишлов бериш имконини беради ва умумий муолажа самарадорлигини сезиларли даражада оширади.
Техник имкониятлар ва ишлаш режим бажарилишиГаджет корпуси остида кучли икки ўқли чўткасиз мотор яширинган бўлиб, у 25 килограммгача босим кучини ҳосил қилишга қодир. Таъсир чуқурлиги эса 4 миллиметрни ташкил этади. Бу кўрсаткичлар қурилманинг чуқур мушак тўқималарига етиб бориб, оғир жисмоний юкламалардан кейинги чарчоқни тезда камайтиришини таъминлайди.
Муҳандислар қурилмада иккита асосий иш режимини назарда тутишган: собит ҳамда ўзгарувчан частота. Уларнинг ҳар бири ўз навбатида учта интенсивлик даражасини таклиф этади. Бу эса фойдаланувчига ўзининг жисмоний ҳолати ва сезгирлигидан келиб чиқиб, энг мақбул шароитни танлаш имконини беради.
Ақлли функциялар ва аккумулятор қувватиMijia Fascia Gun 3 фойдаланувчилар қулайлиги учун ақлли хотира функцияси билан бойитилган. Унга кўра, қурилма кейинги сафар ёқилганда автоматик равишда охирги ишлатилган созламаларга қайтади ва ҳар сафар қайтадан режим танлаб ўтириш заруратини йўққа чиқаради.
Қурилманинг автономлигига 2450 мА·ч сиғимли аккумулятор масъул ҳисобланади. Xiaomi маълумотларига кўра, батареянинг бир марталик тўлиқ қуввати одатий фойдаланиш режимида 31 кунгача етиб беради, бу эса тез-тез қувватлаш ташвишини камайтиради.
Ҳозирча Хитой бозорида сотувга чиққан янги массаж пистолетининг бошланғич нархи 369 юанни ташкил этмоқда. Бундай функционаллик ва узоқ муддатли автономлик гаджетни фаол турмуш тарзини кечирувчи ва спорт билан шуғулланувчилар учун жозибали танловга айлантиради.
…