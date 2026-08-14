Xiaomi уч бошли янги массаж қурилмасини тақдим этди

·0·Техно
Xiaomi уч бошли янги массаж қурилмасини тақдим этди

Хитойнинг технология гиганти Xiaomi ўзининг янги маҳсулотини кенг жамоатчиликка намойиш этиб, Mijia Fascia Gun 3 массаж пистолетининг дастлабки савдоларини бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур гаджет ўзига хос конструкцияси ҳамда илғор функциялари билан анъанавий моделлардан кескин фарқ қилади ва мушакларни чуқур бўшаштиришга мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Бозордаги аксарият ўхшаш қурилмалардан фарқли ўлароқ, янги версия бир эмас, балки учта ҳар хил шаклдаги массаж бошчаси билан жиҳозланган. Ушбу ечим тана қисмларининг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда ишлов бериш имконини беради ва умумий муолажа самарадорлигини сезиларли даражада оширади.

Техник имкониятлар ва ишлаш режим бажарилиши

Гаджет корпуси остида кучли икки ўқли чўткасиз мотор яширинган бўлиб, у 25 килограммгача босим кучини ҳосил қилишга қодир. Таъсир чуқурлиги эса 4 миллиметрни ташкил этади. Бу кўрсаткичлар қурилманинг чуқур мушак тўқималарига етиб бориб, оғир жисмоний юкламалардан кейинги чарчоқни тезда камайтиришини таъминлайди.

Муҳандислар қурилмада иккита асосий иш режимини назарда тутишган: собит ҳамда ўзгарувчан частота. Уларнинг ҳар бири ўз навбатида учта интенсивлик даражасини таклиф этади. Бу эса фойдаланувчига ўзининг жисмоний ҳолати ва сезгирлигидан келиб чиқиб, энг мақбул шароитни танлаш имконини беради.

Ақлли функциялар ва аккумулятор қуввати

Mijia Fascia Gun 3 фойдаланувчилар қулайлиги учун ақлли хотира функцияси билан бойитилган. Унга кўра, қурилма кейинги сафар ёқилганда автоматик равишда охирги ишлатилган созламаларга қайтади ва ҳар сафар қайтадан режим танлаб ўтириш заруратини йўққа чиқаради.

Қурилманинг автономлигига 2450 мА·ч сиғимли аккумулятор масъул ҳисобланади. Xiaomi маълумотларига кўра, батареянинг бир марталик тўлиқ қуввати одатий фойдаланиш режимида 31 кунгача етиб беради, бу эса тез-тез қувватлаш ташвишини камайтиради.

Ҳозирча Хитой бозорида сотувга чиққан янги массаж пистолетининг бошланғич нархи 369 юанни ташкил этмоқда. Бундай функционаллик ва узоқ муддатли автономлик гаджетни фаол турмуш тарзини кечирувчи ва спорт билан шуғулланувчилар учун жозибали танловга айлантиради.

XiaomiMijia Fascia Gun 3Массаж пистолетиСмарт гаджетларТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Покистон ўзининг илк Жиннаҳ-1 оясари билан таништирдиПокистон ўзининг илк Жиннаҳ-1 оясари билан таништирдиКеча, 23:54Сунъий интеллект агентлари ўртасида кутилмаган тўқнашув юзага келдиСунъий интеллект агентлари ўртасида кутилмаган тўқнашув юзага келдиКеча, 23:29Х ўз рейтинг алгоритм манба кодини очиқлади ва шадовбанни текшириш имконини бердиХ ўз рейтинг алгоритм манба кодини очиқлади ва шадовбанни текшириш имконини бердиКеча, 21:26Ғарбий Европа тарихдаги энг иссиқ ёзни бошдан кечирдиҒарбий Европа тарихдаги энг иссиқ ёзни бошдан кечирдиКеча, 21:26Yandex Market кийимлар учун клик бўйича етказиб бериш ва кейин тўлаш тизимини жорий қилдиYandex Market кийимлар учун клик бўйича етказиб бериш ва кейин тўлаш тизимини жорий қилдиКеча, 20:58Instagram ўзининг матнли логотипини янгиладиInstagram ўзининг матнли логотипини янгиладиКеча, 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди