Рубен Аморим Миланда катта тозалаш ишларини бошлади

·32·Спорт
Рубен Аморим Миланда катта тозалаш ишларини бошлади
Қисқача

Милан клубининг янги бош мураббийи Рубен Аморим мавсумолди ўйинларидаги муваффақияцизликлардан сўнг бир қатор таниқли футболчиларни трансферга қўйди. У клуб хўжайини Жерри Кардинале билан учрашиб, таркибни соғломлаштириш ва келгуси режаларни муҳокама қилди. Аморимнинг асосий трансфер рўйхатидан Кристофер Нкунку, Фикаё Томори, Юссоуф Фофана ва Давид Одогу жой олди.

Милан клубининг янги бош мураббийи Рубен Аморим жамоадаги ўзгаришларни кескин қадамлар билан бошлади ва мавсумолди ўйинларидаги муваффақиятсизликлардан сўнг бир қатор таниқли футболчиларни трансферга қўйди. Sky Sport Италиа хабар қилишича, португалиялик мутахассис клуб хўжайини Жерри Кардинале билан Миланеллодаги машғулот базасида учрашиб, таркибни соғломлаштириш ва келгуси режаларни муҳокама қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Аморим учун жамоадаги илк "асал ойи" даври ўз ниҳоясига етди. Мавсумолди турне давомида қайд этилган натижалар, жумладан, Селтик ва Интер билан дуранглар ҳамда Челсинен мағлубият (3:0) жамоадаги муаммоларни яққол кўрсатиб қўйди. Шундан сўнг мураббий футболчиларнинг имкониятларини баҳолаб чиқиб, ўз системасига мос келмайдиган ўйинчилар рўйхатини тузди.

Катта трансфер рўйхати ва кутилмаган номлар

Аморим тузиб чиққан сотувдаги футболчилар рўйхатида энг кўп эътиборни тортаётган номлардан бири бу Кристофер Нкунку бўлди. 28 ёшли франциялик ҳужумчи ўтган ёзда Челсидеан 37 миллион евро эвазига сотиб олинган эди. У ўтган мавсумда 35 та учрашувда майдонга тушиб, 8 та гол урган ва 3 та голли узатмани амалга оширган бўлишига қарамай, янги мураббий ишончини қозона олмади.

Нкункудан ташқари, инглиз ҳимоячиси Фикаё Томори, ярим ҳимоячи Юссоуф Фофана ва ёш марказий ҳимоячи Давид Одогу ҳам трансфер рўйхатидан жой олди. Фикаё Томори 2021-йил бошидаЧелсидеан келиб қўшилганидан буён жамоада 214 та ўйин ўтказиб, 7 та гол урган ва 2027-йилгача мўлжалланган шартномага эга эди. Бироқ Аморим ҳимоя чизиғини бошқача шакллантирмоқчи.

Иккинчи даражали қисм ва молиявий режалар

GOAL.com нашрининг маълумотига кўра, асосий қора рўйхатдан ташқари, муносиб таклиф келиб тушса сотиб юборилиши мумкин бўлган бошқа футболчилар гуруҳи ҳам мавжуд. Бу тоифага юлдуз қанот ҳужумчиси Рафаел Леао ва ҳужумчи Сантиаго Хименес киритилган. Клуб уларни мажбурий тарзда ҳайдаб чиқармайди, бироқ қўшимча маблағ йиғиш мақсадида яхши таклифларга қарши эмас.

Шунингдек, эквадорлик қанот ҳимоячиси Первис Эступинян ҳам ноаниқ аҳволда қолди. Рубен Аморим мавсумолди тур давомида уни яқиндан синовдан ўтказди, бироқ футболчи мураббийнинг тактикасида талаб этиладиган ҳимоя кўникмаларига тўла жавоб бермаслиги аниқланди.

Рубен АморимМиланКристофер НкункуФикаё ТомориТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Монза трансфер бозорида фаоллашди: Аслл ва Нгонге нишондаМонза трансфер бозорида фаоллашди: Аслл ва Нгонге нишондаБугун, 01:19Ферран Торрес Францияга йўл олмоқда: PSJ ҳужумчини ўз сафига қўшиб олдиФерран Торрес Францияга йўл олмоқда: PSJ ҳужумчини ўз сафига қўшиб олдиКеча, 23:33«Бухоро» ОКМКни мағлуб этиб, кучли учликка кўтарилиб олди!«Бухоро» ОКМКни мағлуб этиб, кучли учликка кўтарилиб олди!Кеча, 22:55Родри келажаги атрофидаги вазият кескин ўзгардиРодри келажаги атрофидаги вазият кескин ўзгардиКеча, 21:53Хави Симонс Нидерландия терма жамоасининг янги бош мураббийини олқишладиХави Симонс Нидерландия терма жамоасининг янги бош мураббийини олқишладиКеча, 21:47Иродали камбэк ва 4 та гол: «Сўғдиёна» сафарда «Сурхон»ни мағлуб этди!Иродали камбэк ва 4 та гол: «Сўғдиёна» сафарда «Сурхон»ни мағлуб этди!Кеча, 21:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди