Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди

·71·Спорт
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди

2026 йилги жаҳон чемпионати финали олдидан Лионель Месси ва Ламин Ямал ўртасидаги ғайриоддий боғлиқлик яна диққат марказига чиқди. Бир пайтлар чақалоқ Ямал билан машҳур фотосуратда акс этган аргентиналик юлдуз энди унга қарши жаҳон кубоги учун майдонга тушади.

Месси ёш испанияликни дунёнинг энг яхши футболчиларидан бири деб атади, аммо финалда унга ҳеч қандай имконият қолдирмасликка ваъда берди.

«Бу мен учун ақлбовар қилмайдиган ҳолат»

Лионель Месси Ламин Ямал олти ойлик чақалоқ бўлганида у билан тушган машҳур суратини эслади.

«Мен Ямални олти ойлигида чўмилтираётган суратми? Энди финалда унга қарши майдонга тушишим — мен учун ақлбовар қилмайдиган ҳолат», — деди Месси The Touchline нашрига берган интервьюсида.

Орадан йиллар ўтиб, ўша суратдаги икки қаҳрамон жаҳон футболидаги энг катта баҳсда рақиб сифатида тўқнаш келади.

Месси Ямалга юқори баҳо берди

Аргентина сардори Ламин Ямалнинг ҳозирги даражасини алоҳида эътироф этди.

«Ҳозир у дунёдаги энг яхши футболчилардан бири. “Барселона” жуда омадли. Ямал учун яхши бўлган нарса бизнинг “Барселона”миз учун ҳам яхши», — деди у.

Месси ёш вингернинг «Барселона»даги ўйинларини мунтазам кузатиб боришини ҳам таъкидлади.

«Ламин — ажойиб футболчи. У “Барселона”да ўйнагани учун унинг ўйинларини эътибор билан кузатиб бораман. Мен ҳар доим унга энг яхши тилакларни тилайман», — дея қўшимча қилди аргентиналик футболчи.

Финалда дўстона муносабат четда қолади

Месси Ямалга бўлган ҳурматига қарамай, финалда Аргентина унинг кучли жиҳатларини йўққа чиқариш учун барча чорани кўришини яширмади.

«Финалда Ямал ўзининг энг яхши ўйинини кўрсата олмаслиги учун қўлимиздан келган барча ишни қиламиз», — деди у.

Бироқ Аргентина сардори Испаниянинг хавфи фақат Ямал билан чекланмаслигини ҳам қайд этди.

«Фақат Ямални тўхтатиш етарли эмас»

Мессининг фикрича, Испания миллий жамоаси бир футболчига боғланиб қолмаган.

«Фақат Ямални тўхтатишнинг ўзи етарли эмас. Испанияда бошқа кучли футболчилар ҳам бор ва уларнинг ўз услуби мавжуд. Шунга қарамай, бизнинг ҳам ўз устунликларимиз бор», — деди Аргентина сардори.

Шу сабабли финалда Месси ва Ямал қарама-қаршилиги асосий интрига бўлса-да, учрашув тақдирини жамоавий ўйин ҳал қилиши мумкин.

Жаҳон чемпиони Тошкент вақти билан тунда аниқланади

Испания ва Аргентина ўртасидаги 2026 йилги жаҳон чемпионати финали 19 июлдан 20 июлга ўтар кечаси бўлиб ўтади.

Учрашув Тошкент вақти билан соат 00:00 да бошланади. Бир томонда ўз меросини яна бир соврин билан мустаҳкамлашни истаётган Месси, иккинчи томонда эса янги авлод рамзига айланган Ямал жаҳон кубоги учун курашади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инфантино Трампнинг ЖЧ-2026даги ролини алоҳида эътироф этдиИнфантино Трампнинг ЖЧ-2026даги ролини алоҳида эътироф этдиБугун, 09:42Тожиев дербидан кейин «Пахтакор» футболчиларини қаттиқ танқид қилдиТожиев дербидан кейин «Пахтакор» футболчиларини қаттиқ танқид қилдиБугун, 09:37Том Брадй ва Лионель Месси учрашуви: Ламине Ямал билан боғлиқ машҳур сурат муҳокама қилиндиТом Брадй ва Лионель Месси учрашуви: Ламине Ямал билан боғлиқ машҳур сурат муҳокама қилиндиБугун, 05:56Мак Аллистер Мессининг келажаги ҳақида очиқ гапирди...Мак Аллистер Мессининг келажаги ҳақида очиқ гапирди...Бугун, 00:20Муҳаммад Салоҳ «Бешиктош» билан келишди: маоши ҳам маълум бўлдиМуҳаммад Салоҳ «Бешиктош» билан келишди: маоши ҳам маълум бўлдиКеча, 23:49«Пахтакор» дербида тўхтади, «Машъал» илк ғалабасини қўлга киритди«Пахтакор» дербида тўхтади, «Машъал» илк ғалабасини қўлга киритдиКеча, 22:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди