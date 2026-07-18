Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
2026 йилги жаҳон чемпионати финали олдидан Лионель Месси ва Ламин Ямал ўртасидаги ғайриоддий боғлиқлик яна диққат марказига чиқди. Бир пайтлар чақалоқ Ямал билан машҳур фотосуратда акс этган аргентиналик юлдуз энди унга қарши жаҳон кубоги учун майдонга тушади.
Месси ёш испанияликни дунёнинг энг яхши футболчиларидан бири деб атади, аммо финалда унга ҳеч қандай имконият қолдирмасликка ваъда берди.
«Бу мен учун ақлбовар қилмайдиган ҳолат»
Лионель Месси Ламин Ямал олти ойлик чақалоқ бўлганида у билан тушган машҳур суратини эслади.
«Мен Ямални олти ойлигида чўмилтираётган суратми? Энди финалда унга қарши майдонга тушишим — мен учун ақлбовар қилмайдиган ҳолат», — деди Месси The Touchline нашрига берган интервьюсида.
Орадан йиллар ўтиб, ўша суратдаги икки қаҳрамон жаҳон футболидаги энг катта баҳсда рақиб сифатида тўқнаш келади.
Месси Ямалга юқори баҳо берди
Аргентина сардори Ламин Ямалнинг ҳозирги даражасини алоҳида эътироф этди.
«Ҳозир у дунёдаги энг яхши футболчилардан бири. “Барселона” жуда омадли. Ямал учун яхши бўлган нарса бизнинг “Барселона”миз учун ҳам яхши», — деди у.
Месси ёш вингернинг «Барселона»даги ўйинларини мунтазам кузатиб боришини ҳам таъкидлади.
«Ламин — ажойиб футболчи. У “Барселона”да ўйнагани учун унинг ўйинларини эътибор билан кузатиб бораман. Мен ҳар доим унга энг яхши тилакларни тилайман», — дея қўшимча қилди аргентиналик футболчи.
Финалда дўстона муносабат четда қолади
Месси Ямалга бўлган ҳурматига қарамай, финалда Аргентина унинг кучли жиҳатларини йўққа чиқариш учун барча чорани кўришини яширмади.
«Финалда Ямал ўзининг энг яхши ўйинини кўрсата олмаслиги учун қўлимиздан келган барча ишни қиламиз», — деди у.
Бироқ Аргентина сардори Испаниянинг хавфи фақат Ямал билан чекланмаслигини ҳам қайд этди.
«Фақат Ямални тўхтатиш етарли эмас»
Мессининг фикрича, Испания миллий жамоаси бир футболчига боғланиб қолмаган.
«Фақат Ямални тўхтатишнинг ўзи етарли эмас. Испанияда бошқа кучли футболчилар ҳам бор ва уларнинг ўз услуби мавжуд. Шунга қарамай, бизнинг ҳам ўз устунликларимиз бор», — деди Аргентина сардори.
Шу сабабли финалда Месси ва Ямал қарама-қаршилиги асосий интрига бўлса-да, учрашув тақдирини жамоавий ўйин ҳал қилиши мумкин.
Жаҳон чемпиони Тошкент вақти билан тунда аниқланади
Испания ва Аргентина ўртасидаги 2026 йилги жаҳон чемпионати финали 19 июлдан 20 июлга ўтар кечаси бўлиб ўтади.
Учрашув Тошкент вақти билан соат 00:00 да бошланади. Бир томонда ўз меросини яна бир соврин билан мустаҳкамлашни истаётган Месси, иккинчи томонда эса янги авлод рамзига айланган Ямал жаҳон кубоги учун курашади.
…