Ферран Торрес Францияга йўл олмоқда: PSJ ҳужумчини ўз сафига қўшиб олди
Европа футболида йирик трансфер амалга ошиш арафасида турибди. Marca нашри тарқатган маълумотларга кўра, Парижнинг Пари Сен-Жермен клуби Барселона ҳужумчиси Ферран Торресни ўз сафига қўшиб олиш бўйича каталонияликлар билан келишувга эришди. Франция гранди испаниялик футболчи учун тахминан 50 миллион евро миқдорида таклиф киритган ва бу сумма Испания клубини қаноатлантирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, томонлар ўртасидаги музокаралар муваффақиятлиякунланган ва эндиликда расмий эълон қилиниши кутилмоқда. Аввалроқ Ферран Торреснинг шахсан ўзи Париж клуби билан шартнома шартлари бўйича келишувга эришиб қўйгани хабар қилинган эди. Француз жамоаси уни ҳужум чизиғидаги муҳим фигуралардан бирига айлантиришни режалаштирмоқда.
Трансфер нархига таъсир қилган омилларМазкур трансфер қийматининг 50 миллион евро атрофида белгиланишига футболчининг амалдаги шартномаси муддати ҳам ўз таъсирини кўрсатди. Ферран Торреснинг Барселона билан тузган битими 2027-йилнинг 30-июнида ўз ниҳоясига етиши керак эди. Айнан шу омил Пари Сен-Жермен клубига трансфер нархини ўзлари учун мақбул даражада сақлаб қолиш имконини берди.
Каталония клуби ушбу келишув орқали ўз ҳужумчиларидан бири билан хайрлашибгина қолмай, трансфер бозорида янги харидларни амалга ошириш учун салмоқли молиявий маблағга эга бўлади. Барселона раҳбарияти келиб тушган маблағни жамоа таркибини янада кучайтиришга йўналтириши кутилмоқда.
Пари Сен-Жермен режаларидаги ўзгаришларПарижликлар учун бу трансфер ҳужум чизиғининг сифатини ошириш ва таркибга универсаллик бағишлаш йўлидаги муҳим қадамдир. Ферран Торреснинг майдондаги ҳаракатчанлиги ва тажрибаси Луис Энрике жамоасига Европа Чемпионатларида ҳам қўл келиши тахмин қилинмоқда. Клублар барча сўнгги тафсилотларни келишиб олган бўлиб, футболчининг Франциядаги фаолияти тўлақонли кўриб чиқиб бўлинди.
Эслатиб ўтамиз, испаниялик футболчи терма жамоа сафидаги ёрқин ўйинлари, жумладан жаҳон чемпионати финалидаги ҳал қилувчи голлари билан бутун дунёга танилган. Эндиликда у ўз фаолиятини Париж клубида давом эттиради ва янги мавсумда Франция чемпиони сафида ўзини кўрсатишга интилади.
…