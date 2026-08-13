Ферран Торрес Францияга йўл олмоқда: PSJ ҳужумчини ўз сафига қўшиб олди

·0·Спорт
Ферран Торрес Францияга йўл олмоқда: PSJ ҳужумчини ўз сафига қўшиб олди

Европа футболида йирик трансфер амалга ошиш арафасида турибди. Marca нашри тарқатган маълумотларга кўра, Парижнинг Пари Сен-Жермен клуби Барселона ҳужумчиси Ферран Торресни ўз сафига қўшиб олиш бўйича каталонияликлар билан келишувга эришди. Франция гранди испаниялик футболчи учун тахминан 50 миллион евро миқдорида таклиф киритган ва бу сумма Испания клубини қаноатлантирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, томонлар ўртасидаги музокаралар муваффақиятлиякунланган ва эндиликда расмий эълон қилиниши кутилмоқда. Аввалроқ Ферран Торреснинг шахсан ўзи Париж клуби билан шартнома шартлари бўйича келишувга эришиб қўйгани хабар қилинган эди. Француз жамоаси уни ҳужум чизиғидаги муҳим фигуралардан бирига айлантиришни режалаштирмоқда.

Трансфер нархига таъсир қилган омиллар

Мазкур трансфер қийматининг 50 миллион евро атрофида белгиланишига футболчининг амалдаги шартномаси муддати ҳам ўз таъсирини кўрсатди. Ферран Торреснинг Барселона билан тузган битими 2027-йилнинг 30-июнида ўз ниҳоясига етиши керак эди. Айнан шу омил Пари Сен-Жермен клубига трансфер нархини ўзлари учун мақбул даражада сақлаб қолиш имконини берди.

Каталония клуби ушбу келишув орқали ўз ҳужумчиларидан бири билан хайрлашибгина қолмай, трансфер бозорида янги харидларни амалга ошириш учун салмоқли молиявий маблағга эга бўлади. Барселона раҳбарияти келиб тушган маблағни жамоа таркибини янада кучайтиришга йўналтириши кутилмоқда.

Пари Сен-Жермен режаларидаги ўзгаришлар

Парижликлар учун бу трансфер ҳужум чизиғининг сифатини ошириш ва таркибга универсаллик бағишлаш йўлидаги муҳим қадамдир. Ферран Торреснинг майдондаги ҳаракатчанлиги ва тажрибаси Луис Энрике жамоасига Европа Чемпионатларида ҳам қўл келиши тахмин қилинмоқда. Клублар барча сўнгги тафсилотларни келишиб олган бўлиб, футболчининг Франциядаги фаолияти тўлақонли кўриб чиқиб бўлинди.

Эслатиб ўтамиз, испаниялик футболчи терма жамоа сафидаги ёрқин ўйинлари, жумладан жаҳон чемпионати финалидаги ҳал қилувчи голлари билан бутун дунёга танилган. Эндиликда у ўз фаолиятини Париж клубида давом эттиради ва янги мавсумда Франция чемпиони сафида ўзини кўрсатишга интилади.

Ферран ТорресПари Сен-ЖерменБарселонаТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бухоро» ОКМКни мағлуб этиб, кучли учликка кўтарилиб олди!«Бухоро» ОКМКни мағлуб этиб, кучли учликка кўтарилиб олди!Кеча, 22:55Родри келажаги атрофидаги вазият кескин ўзгардиРодри келажаги атрофидаги вазият кескин ўзгардиКеча, 21:53Хави Симонс Нидерландия терма жамоасининг янги бош мураббийини олқишладиХави Симонс Нидерландия терма жамоасининг янги бош мураббийини олқишладиКеча, 21:47Иродали камбэк ва 4 та гол: «Сўғдиёна» сафарда «Сурхон»ни мағлуб этди!Иродали камбэк ва 4 та гол: «Сўғдиёна» сафарда «Сурхон»ни мағлуб этди!Кеча, 21:33Водий дербисида учта гол : «Андижон» — «Нефтчи» баҳси тафсилотлариВодий дербисида учта гол : «Андижон» — «Нефтчи» баҳси тафсилотлариКеча, 21:30Шов-шувли трансфер: «Манчестер Сити» яримҳимоячиси клубни тарк этмоқдаШов-шувли трансфер: «Манчестер Сити» яримҳимоячиси клубни тарк этмоқдаКеча, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди