Интер трансфер бозорида инглиз футболчиларини жалб этмоқда

·0·Спорт
Интер трансфер бозорида инглиз футболчиларини жалб этмоқда

Миланнинг Интер клуби трансфер бозорида ўзига хос ва дадил стратегияни амалга оширмоқда. Италия жамоаси Англия Премер-лигаси рақобатбардошлиги ҳамда интенсивлигига мослашиш мақсадида айнан шу чемпионат вакилларини ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда. Кальциомеркато ва бошқа спорт нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, Нераззурри бир трансфер ойнасининг ўзида уч нафар инглиз футболчисини рўйхатдан ўтказиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган мавсумда Манчестер Сити сафидан Мануэль Аканжи таркибга келиб қўшилган эди. Жорий трансфер ойнасида эса Интер аллақачон Манчестер Сити билан шартномаси якунланган Жон Стоунзни эркин агент сифатида ўз сафига қўшиб олди. Шунингдек, Тоттенхем билан узоқ давом этган музокаралардан сўнг Джед Спенснинг трансфери ҳам эълон қилиниши кутилмоқда. Бироқ клуб шу билан чекланиб қолмоқчи эмас.

Куртис Жонес ва трансфер қоидалари

Италия гранди Ливерпул ярим ҳимоячиси Куртис Жонесни ҳам қўлга киритишга ҳаракат қилмоқда. Агар ушбу трансфер амалга ошса, битта трансфер ойнасида уч нафар инглиз футболчисининг А Серия клубига ўтиши кузатилади. Бироқ кўпчилик мухлисларда Брехитдан кейинги қатъий қоидалар шароитида бу қанчалик ҳақиқатга яқин эканлиги ҳақида ҳақли савол туғилиши табиий.

Маълумки, Бирлашган Қироллик Европа Иттифоқидан чиққанидан сўнг, инглиз, шотланд, уелс ва шимолий ирландиялик фуқаролар Европа Ҳамжамияти аъзоси ҳисобланмай қолди. Футболда ҳам улар дастлаб оддий вақтинчалик тартибда чет эллик футболчилар қаторига киритилган эди. Бироқ 2024/2025 йилги мавсум бошидан бошлаб Италия футбол федерацияси ФИГК қоидаларга муҳим ўзгартиришлар киритди.

Янги регламент ва истиснолар

Мамлакатга хорижий ишчиларнинг кириб келишини тартибга солувчи қонунларга мувофиқ, А Серия клублари учун махсус банд киритилди. Расмий баёнотга кўра, чет элдан келадиган фақатгина битта британиялик ва битта албан профессионал футболчисини но-ЭУ (Европа Иттифоқига кирмайдиган) футболчилар учун белгиланган умумий чекловлардан ташқари рўйхатдан ўтказишга рухсат этилади.

Шу ўринда ҳақли савол туғилади: агар қоидада фақат битта британиялик футболчи ҳақида сўз борса, Интер қандай қилиб бир йўла уч нафар футболчини рўйхатдан ўтказиши мумкин? Мутахассисларнинг тушунтиришича, трансферлар ва футболчиларнинг мақоми бўйича клублар қонуний ҳуқуқий бўшлиқлар ҳамда қўшимча шартномавий механизмлардан фойдаланган ҳолда ушбу масалани ҳал этиш йўлларини изламоқда.

Хусусан, Жон Стоунз эркин агент сифатида келгани ва бошқа ҳуқуқий жиҳатлар регламент талабларига мослаштирилиши кутилмоқда. Джед Спенс ва Куртис Жонес масаласида ҳам шифокорлар кўригидан ўтгач, клуб раҳбарияти Италия футбол федерацияси белгилаган меъёрлар доирасида барча расмиятчиликларни ҳал этишни режалаштирган.

ИнтерТрансферА СерияАнглияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милан раҳбарияти Рафаел Леао тақдирини ҳал қилмоқдаМилан раҳбарияти Рафаел Леао тақдирини ҳал қилмоқдаБугун, 01:57Монза трансфер бозорида фаоллашди: Аслл ва Нгонге нишондаМонза трансфер бозорида фаоллашди: Аслл ва Нгонге нишондаБугун, 01:19Рубен Аморим Миланда катта тозалаш ишларини бошладиРубен Аморим Миланда катта тозалаш ишларини бошладиБугун, 00:53Ферран Торрес Францияга йўл олмоқда: PSJ ҳужумчини ўз сафига қўшиб олдиФерран Торрес Францияга йўл олмоқда: PSJ ҳужумчини ўз сафига қўшиб олдиКеча, 23:33«Бухоро» ОКМКни мағлуб этиб, кучли учликка кўтарилиб олди!«Бухоро» ОКМКни мағлуб этиб, кучли учликка кўтарилиб олди!Кеча, 22:55Родри келажаги атрофидаги вазият кескин ўзгардиРодри келажаги атрофидаги вазият кескин ўзгардиКеча, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди