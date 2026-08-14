Интер трансфер бозорида инглиз футболчиларини жалб этмоқда
Миланнинг Интер клуби трансфер бозорида ўзига хос ва дадил стратегияни амалга оширмоқда. Италия жамоаси Англия Премер-лигаси рақобатбардошлиги ҳамда интенсивлигига мослашиш мақсадида айнан шу чемпионат вакилларини ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда. Кальциомеркато ва бошқа спорт нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, Нераззурри бир трансфер ойнасининг ўзида уч нафар инглиз футболчисини рўйхатдан ўтказиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган мавсумда Манчестер Сити сафидан Мануэль Аканжи таркибга келиб қўшилган эди. Жорий трансфер ойнасида эса Интер аллақачон Манчестер Сити билан шартномаси якунланган Жон Стоунзни эркин агент сифатида ўз сафига қўшиб олди. Шунингдек, Тоттенхем билан узоқ давом этган музокаралардан сўнг Джед Спенснинг трансфери ҳам эълон қилиниши кутилмоқда. Бироқ клуб шу билан чекланиб қолмоқчи эмас.
Куртис Жонес ва трансфер қоидалариИталия гранди Ливерпул ярим ҳимоячиси Куртис Жонесни ҳам қўлга киритишга ҳаракат қилмоқда. Агар ушбу трансфер амалга ошса, битта трансфер ойнасида уч нафар инглиз футболчисининг А Серия клубига ўтиши кузатилади. Бироқ кўпчилик мухлисларда Брехитдан кейинги қатъий қоидалар шароитида бу қанчалик ҳақиқатга яқин эканлиги ҳақида ҳақли савол туғилиши табиий.
Маълумки, Бирлашган Қироллик Европа Иттифоқидан чиққанидан сўнг, инглиз, шотланд, уелс ва шимолий ирландиялик фуқаролар Европа Ҳамжамияти аъзоси ҳисобланмай қолди. Футболда ҳам улар дастлаб оддий вақтинчалик тартибда чет эллик футболчилар қаторига киритилган эди. Бироқ 2024/2025 йилги мавсум бошидан бошлаб Италия футбол федерацияси ФИГК қоидаларга муҳим ўзгартиришлар киритди.
Янги регламент ва истисноларМамлакатга хорижий ишчиларнинг кириб келишини тартибга солувчи қонунларга мувофиқ, А Серия клублари учун махсус банд киритилди. Расмий баёнотга кўра, чет элдан келадиган фақатгина битта британиялик ва битта албан профессионал футболчисини но-ЭУ (Европа Иттифоқига кирмайдиган) футболчилар учун белгиланган умумий чекловлардан ташқари рўйхатдан ўтказишга рухсат этилади.
Шу ўринда ҳақли савол туғилади: агар қоидада фақат битта британиялик футболчи ҳақида сўз борса, Интер қандай қилиб бир йўла уч нафар футболчини рўйхатдан ўтказиши мумкин? Мутахассисларнинг тушунтиришича, трансферлар ва футболчиларнинг мақоми бўйича клублар қонуний ҳуқуқий бўшлиқлар ҳамда қўшимча шартномавий механизмлардан фойдаланган ҳолда ушбу масалани ҳал этиш йўлларини изламоқда.
Хусусан, Жон Стоунз эркин агент сифатида келгани ва бошқа ҳуқуқий жиҳатлар регламент талабларига мослаштирилиши кутилмоқда. Джед Спенс ва Куртис Жонес масаласида ҳам шифокорлар кўригидан ўтгач, клуб раҳбарияти Италия футбол федерацияси белгилаган меъёрлар доирасида барча расмиятчиликларни ҳал этишни режалаштирган.
…