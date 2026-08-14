Монза трансфер бозорида фаоллашди: Аслл ва Нгонге нишонда

·0·Спорт
Монза трансфер бозорида фаоллашди: Аслл ва Нгонге нишонда

Италия А сериясида ўз ўрнини мустаҳкамлашга интилаётган Монза клуби қишки трансферлар ойнаси олдидан таркибни кучайтириш ҳаракатига тушди. Жамоа сардори Маттео Пессинанинг жароҳат олиб, узоқ муддатга сафдан чиқиши раҳбариятни кутилмаган қадамлар ташлашга мажбур қилди. Иван Журич бошчилигидаги жамоа ярим ҳимоя чизиғини муқобил вариантлар эвазига тўлдириш мақсадида трансфер бозорида фаол изланишлар олиб бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маттео Пессина тиззасидан жиддий жароҳат олган бўлиб, бу ҳолат мураббийлар штабининг барча режаларини ўзгартириб юборди. Собиқ Милан ва Аталанта ярим ҳимоячисининг узоқ вақт давомида майдонга туша олмаслиги жамоа натижаларига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Шу боисдан Брианза клуби дарҳол янги марказий ярим ҳимоячи қидиришни бошлади ва эътибор яна бир бор Интер сафидан кетишга яқин турган футболчига қаратилди.

Ярим ҳимояни кучайтириш учун Кристжан Асллани варианти

Журналист Марко Барзагҳи тарқатган маълумотларга кўра, Интер сафида етарли ўйин амалиётига эга бўлмаётган албанистонлик ярим ҳимоячи Кристжан Асллани сўнгги соатларда Монза клубига таклиф этилган. 2002-йилда туғилган футболчи миланликлар сафидан кетиши кутилаётган эди ва бу трансфер клуб учун молиявий жиҳатдан ҳам қулай ечим бўлиши мумкин.

Интер раҳбарияти футболчи учун 10-15 миллион евро атрофида маблағ талаб қилмоқда. Бироқ томонлар А серияда жон сақлаб қолиш шарти билан сотиб олиш ҳуқуқи ёки мажбурияти мавжуд бўлган ижара шартномаси борасида ҳам келишувга эришиши мумкин. Бу эса Монзанинг молиявий имкониятларига тўла мос келади.

Ҳужум чизиғи учун Кирил Нгонге номзоди

Трансфер бозорида фаол фаолият олиб бораётган Монза фақат ярим ҳимоя билан чекланиб қолмаяпти. Алфредо Педулла хабарига кўра, клуб раҳбарияти Наполи билан боғланиб, вингер Кирил Нгонге трансфери бўйича маълумот сўраган. Массимилиано Аллегрининг режаларига кирмаётган белгиялик футболчи фаолиятини бошқа жамоада давом эттириши эҳтимоли юқори.

2000-йилда туғилган ҳужумкор футболчи бунгача Верона сафида тўп сурган ва 2024-йилнинг январ ойида Наполи сафига тахминан 20 миллион евро эвазига кўчиб ўтганди. Бироқ бош мураббий қўлида етарлича имконият топа олмаган Нгонге учун Италиянинг бошқа бир клубига ўтиш фаолиятини қайтадан бошлаш учун яхши имконият бўлиши мумкин.

МонзаКристжан АслланиКирил НгонгеИнтерНаполи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим Миланда катта тозалаш ишларини бошладиРубен Аморим Миланда катта тозалаш ишларини бошладиБугун, 00:53Ферран Торрес Францияга йўл олмоқда: PSJ ҳужумчини ўз сафига қўшиб олдиФерран Торрес Францияга йўл олмоқда: PSJ ҳужумчини ўз сафига қўшиб олдиКеча, 23:33«Бухоро» ОКМКни мағлуб этиб, кучли учликка кўтарилиб олди!«Бухоро» ОКМКни мағлуб этиб, кучли учликка кўтарилиб олди!Кеча, 22:55Родри келажаги атрофидаги вазият кескин ўзгардиРодри келажаги атрофидаги вазият кескин ўзгардиКеча, 21:53Хави Симонс Нидерландия терма жамоасининг янги бош мураббийини олқишладиХави Симонс Нидерландия терма жамоасининг янги бош мураббийини олқишладиКеча, 21:47Иродали камбэк ва 4 та гол: «Сўғдиёна» сафарда «Сурхон»ни мағлуб этди!Иродали камбэк ва 4 та гол: «Сўғдиёна» сафарда «Сурхон»ни мағлуб этди!Кеча, 21:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди