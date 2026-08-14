Монза трансфер бозорида фаоллашди: Аслл ва Нгонге нишонда
Италия А сериясида ўз ўрнини мустаҳкамлашга интилаётган Монза клуби қишки трансферлар ойнаси олдидан таркибни кучайтириш ҳаракатига тушди. Жамоа сардори Маттео Пессинанинг жароҳат олиб, узоқ муддатга сафдан чиқиши раҳбариятни кутилмаган қадамлар ташлашга мажбур қилди. Иван Журич бошчилигидаги жамоа ярим ҳимоя чизиғини муқобил вариантлар эвазига тўлдириш мақсадида трансфер бозорида фаол изланишлар олиб бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маттео Пессина тиззасидан жиддий жароҳат олган бўлиб, бу ҳолат мураббийлар штабининг барча режаларини ўзгартириб юборди. Собиқ Милан ва Аталанта ярим ҳимоячисининг узоқ вақт давомида майдонга туша олмаслиги жамоа натижаларига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Шу боисдан Брианза клуби дарҳол янги марказий ярим ҳимоячи қидиришни бошлади ва эътибор яна бир бор Интер сафидан кетишга яқин турган футболчига қаратилди.
Ярим ҳимояни кучайтириш учун Кристжан Асллани вариантиЖурналист Марко Барзагҳи тарқатган маълумотларга кўра, Интер сафида етарли ўйин амалиётига эга бўлмаётган албанистонлик ярим ҳимоячи Кристжан Асллани сўнгги соатларда Монза клубига таклиф этилган. 2002-йилда туғилган футболчи миланликлар сафидан кетиши кутилаётган эди ва бу трансфер клуб учун молиявий жиҳатдан ҳам қулай ечим бўлиши мумкин.
Интер раҳбарияти футболчи учун 10-15 миллион евро атрофида маблағ талаб қилмоқда. Бироқ томонлар А серияда жон сақлаб қолиш шарти билан сотиб олиш ҳуқуқи ёки мажбурияти мавжуд бўлган ижара шартномаси борасида ҳам келишувга эришиши мумкин. Бу эса Монзанинг молиявий имкониятларига тўла мос келади.
Ҳужум чизиғи учун Кирил Нгонге номзодиТрансфер бозорида фаол фаолият олиб бораётган Монза фақат ярим ҳимоя билан чекланиб қолмаяпти. Алфредо Педулла хабарига кўра, клуб раҳбарияти Наполи билан боғланиб, вингер Кирил Нгонге трансфери бўйича маълумот сўраган. Массимилиано Аллегрининг режаларига кирмаётган белгиялик футболчи фаолиятини бошқа жамоада давом эттириши эҳтимоли юқори.
2000-йилда туғилган ҳужумкор футболчи бунгача Верона сафида тўп сурган ва 2024-йилнинг январ ойида Наполи сафига тахминан 20 миллион евро эвазига кўчиб ўтганди. Бироқ бош мураббий қўлида етарлича имконият топа олмаган Нгонге учун Италиянинг бошқа бир клубига ўтиш фаолиятини қайтадан бошлаш учун яхши имконият бўлиши мумкин.
…