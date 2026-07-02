Жаҳон чемпионати Ўзбекистонни дунёга янада танитди
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги иштироки нафақат спорт майдонида, балки мамлакатнинг халқаро имижи ва туристик жозибадорлигига ҳам катта таъсир кўрсатди.
Мундиал давомида Ўзбекистонга бўлган қизиқиш кескин ошиб, мамлакат номи жаҳон ахборот майдонида миллионлаб бор тилга олинди.
Қидирувлар 450 фоизга ошди
Google Trends маълумотларига кўра, жаҳон чемпионати давомида Ўзбекистон ҳақидаги интернет қидирувлари 450 фоизга ошган.
Бу кўрсаткич миллий терма жамоанинг тарихий иштироки халқаро аудитория эътиборини мамлакатимизга жалб қилганини кўрсатади.
Миллионлаб материал эълон қилинди
Халқаро ахборот маконида Ўзбекистон ва миллий терма жамоанинг мундиалдаги иштироки ҳақида 3 миллиондан ортиқ материал чоп этилди.
Шунингдек, хорижий оммавий ахборот воситалари, YouTube ва ижтимоий тармоқларда Ўзбекистонга бағишланган 3,4 миллиондан ортиқ пост ва видеоматериал жойлаштирилди.
«Uzbekistan» сўзига қизиқиш ортди
Жаҳон чемпионати давомида мамлакат номи билан боғлиқ қидирувларда ҳам сезиларли ўсиш кузатилди.
Хусусан:
«Uzbekistan» сўзи бўйича қидирувлар 40 фоизга ошди;
«Tourism to Uzbekistan» мавзусидаги қидирувлар 10 фоизга кўпайди;
«Travel Uzbekistan» сўрови Google Trends шкаласида максимал — 100 баллга етди.
Ўзбекистон жаҳон ОАВлари эътиборида
Мамлакатимиз ҳақидаги материаллар дунёнинг етакчи оммавий ахборот воситаларида кенг ёритилди.
Мундиал Ўзбекистонни нафақат футбол мамлакати сифатида, балки бой тарих, маданият ва туристик имкониятларга эга давлат сифатида ҳам кенг аудиторияга танитишга хизмат қилди.
Тарихий иштирокнинг катта самараси
Ўзбекистоннинг жаҳон чемпионатидаги иштироки спорт натижаларидан ташқари, мамлакат бренди учун ҳам муҳим ютуқ бўлди.
Миллионлаб инсонлар Ўзбекистон ҳақида маълумот излади, унинг шаҳарлари, маданияти ва туристик имкониятларига қизиқиш билдирди. Бу эса келгусида мамлакат туризми ва халқаро нуфузи учун янги имкониятлар яратиши мумкин.
…