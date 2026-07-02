Жаҳон чемпионати Ўзбекистонни дунёга янада танитди

·0·Ўзбекистон
Жаҳон чемпионати Ўзбекистонни дунёга янада танитди

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги иштироки нафақат спорт майдонида, балки мамлакатнинг халқаро имижи ва туристик жозибадорлигига ҳам катта таъсир кўрсатди.

Мундиал давомида Ўзбекистонга бўлган қизиқиш кескин ошиб, мамлакат номи жаҳон ахборот майдонида миллионлаб бор тилга олинди.

Қидирувлар 450 фоизга ошди

Google Trends маълумотларига кўра, жаҳон чемпионати давомида Ўзбекистон ҳақидаги интернет қидирувлари 450 фоизга ошган.

Бу кўрсаткич миллий терма жамоанинг тарихий иштироки халқаро аудитория эътиборини мамлакатимизга жалб қилганини кўрсатади.

Миллионлаб материал эълон қилинди

Халқаро ахборот маконида Ўзбекистон ва миллий терма жамоанинг мундиалдаги иштироки ҳақида 3 миллиондан ортиқ материал чоп этилди.

Шунингдек, хорижий оммавий ахборот воситалари, YouTube ва ижтимоий тармоқларда Ўзбекистонга бағишланган 3,4 миллиондан ортиқ пост ва видеоматериал жойлаштирилди.

«Uzbekistan» сўзига қизиқиш ортди

Жаҳон чемпионати давомида мамлакат номи билан боғлиқ қидирувларда ҳам сезиларли ўсиш кузатилди.

Хусусан:

  • «Uzbekistan» сўзи бўйича қидирувлар 40 фоизга ошди;

  • «Tourism to Uzbekistan» мавзусидаги қидирувлар 10 фоизга кўпайди;

  • «Travel Uzbekistan» сўрови Google Trends шкаласида максимал — 100 баллга етди.

Ўзбекистон жаҳон ОАВлари эътиборида

Мамлакатимиз ҳақидаги материаллар дунёнинг етакчи оммавий ахборот воситаларида кенг ёритилди.

Мундиал Ўзбекистонни нафақат футбол мамлакати сифатида, балки бой тарих, маданият ва туристик имкониятларга эга давлат сифатида ҳам кенг аудиторияга танитишга хизмат қилди.

Тарихий иштирокнинг катта самараси

Ўзбекистоннинг жаҳон чемпионатидаги иштироки спорт натижаларидан ташқари, мамлакат бренди учун ҳам муҳим ютуқ бўлди.

Миллионлаб инсонлар Ўзбекистон ҳақида маълумот излади, унинг шаҳарлари, маданияти ва туристик имкониятларига қизиқиш билдирди. Бу эса келгусида мамлакат туризми ва халқаро нуфузи учун янги имкониятлар яратиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бугун тунда кучли магнит бўрони бошланиши кутилмоқда Бугун тунда кучли магнит бўрони бошланиши кутилмоқда Бугун, 22:01Шавкат Мирзиёевнинг Гуржистонга ташрифи: 23 йиллик танаффус барҳам топдиШавкат Мирзиёевнинг Гуржистонга ташрифи: 23 йиллик танаффус барҳам топдиБугун, 21:34Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 туризм кампанияси 1 миллиарддан ортиқ кўрилдиЎзбекистоннинг ЖЧ-2026 туризм кампанияси 1 миллиарддан ортиқ кўрилдиБугун, 20:29Алишер Қодиров Мундиалдан қайтган футболчиларимизнинг нимасидан норози эканлигини очиқ айтдиАлишер Қодиров Мундиалдан қайтган футболчиларимизнинг нимасидан норози эканлигини очиқ айтдиБугун, 16:52Ўзбекистон терма жамоаси пойтахт аэропортида тантанали кутиб олиндиЎзбекистон терма жамоаси пойтахт аэропортида тантанали кутиб олиндиБугун, 16:31Эртага айрим ҳудудларда ёмғир, тоғларда сел хавфи кутилмоқдаЭртага айрим ҳудудларда ёмғир, тоғларда сел хавфи кутилмоқдаБугун, 16:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди