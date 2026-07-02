Boeing компаниясига тегишли Виск Аэро хавфсизлик муаммолари сабаб судга берилди

·0·Техно
Boeing компаниясига тегишли Виск Аэро хавфсизлик муаммолари сабаб судга берилди

Авиация оламининг гиганти Boeing компаниясига қарашли Виск Аэро стартапи жиддий можаролар марказида қолди. Компаниянинг собиқ дастурий таъминот менежери Бриаҳна ЎНеилл учувчисиз учар таксилар хавфсизлиги борасида хавотир билдиргани учун ишдан бўшатилганини даъво қилиб, судга мурожаат қилди. Ушбу ҳолат ҳаво транспорти келажаги ҳисобланган электр учар қурилмаларнинг хавфсизлик стандартлари қанчалик таъминланаётгани борасида катта саволларни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Санта Клара юқори судига топширилган даъво аризасида келтирилишича, Бриаҳна ЎНеилл компания ичида икки маротаба махсус ҳисобот тайёрлаган. Унинг таъкидлашича, Виск Аэро муҳандислари 2025-йилда режалаштирилган синов парвозларига улгуриш мақсадида АҚШ Федерал авиация бошқармаси (ФАА) томонидан талаб қилинган дастурий таъминот синовлари ҳажмини атайлаб қисқартиришган. Бу эса келажакда йўловчи ташиши кутилаётган қурилмаларнинг техник ишончлилигига путур етказиши мумкин.

Муддатлар ва хавфсизлик ўртасидаги зиддият

ЎНеиллнинг сўзларига кўра, у иккинчи марта ички шикоят хатини юборганидан бир неча ҳафта ўтиб, ҳеч қандай асосли сабабларсиз ишдан бўшатилган. Собиқ ходим ўз даъвосида нафақат ноҳақ ишдан бўшатиш, балки каmsитиш ҳолатлари юз берганини ҳам қайд этган. Те Сеаттле Times нашри хабарига кўра, Boeing ҳозирча ушбу суд жараёни юзасидан расмий изоҳ беришдан бош тортмоқда.

Виск Аэро 2019-йилда ташкил этилган бўлиб, у вертикал кўтарилиш ва қўниш имкониятига эга бўлган (эВТОЛ) электр ҳаво таксилари устида ишлаётган дунёдаги энг илғор компаниялардан бири ҳисобланади. Компаниянинг асосий мақсади — тўлиқ автоном, яни инсон аралашувисиз бошқариладиган учар қурилмаларни тижорий фойдаланишга топширишдир. Бу йўналишда рақобат жуда кучли бўлиб, ҳар бир компания биринчилардан бўлиб бозорни эгаллашга интилмоқда.

Саноатдаги оқибатлар ва текширувлар

Жорий йилнинг бошида ФАА томонидан уч йиллик синов дастурига рухсат берилган саккизта компаниядан бири айнан Виск Аэро эди. Агар суд жараёнида хавфсизлик синовларининг қисқартирилгани тасдиқланса, бу нафақат компания обрўсига, балки унинг парвоз лицензияларига ҳам жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Авиация соҳасида хавфсизлик қоидаларини четлаб ўтиш ҳар доим оғир оқибатларга олиб келган.

Ўзбекистон каби ривожланаётган мамлакатлар ҳам келажакда ҳаво таксилари хизматидан фойдаланишни режалаштираётган бир пайтда, бундай технологик гигантлар атрофидаги можаролар халқаро стандартларнинг қанчалик муҳимлигини кўрсатмоқда. Ҳозирча Виск Аэро вакиллари вазият юзасидан жимжитлик сақламоқда, бироқ суд жараёни ушбу инновацион соҳадаги кўплаб яширин муаммоларни юзага чиқариши кутилмоқда.

BoeingВиск АэроҲаво ТаксисиАвиацияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кафтга сиғадиган компьютер: GMКтек компанияси ҳамёнбоп Г5С мини-ПКни тақдим этдиКафтга сиғадиган компьютер: GMКтек компанияси ҳамёнбоп Г5С мини-ПКни тақдим этдиБугун, 22:56Дунё тарихида илк бор: Mini-ПК тўғридан-тўғри ядро реактори орқали ишга туширилдиДунё тарихида илк бор: Mini-ПК тўғридан-тўғри ядро реактори орқали ишга туширилдиБугун, 22:20Intel оммабоп процессорлар нархини оширди: Core Ultra 200С серияси қимматлашдиIntel оммабоп процессорлар нархини оширди: Core Ultra 200С серияси қимматлашдиБугун, 21:59Инспур компанияси ҳамёнбоп ва ихчам Инспур 3200У мини-компьютерини тақдим этдиИнспур компанияси ҳамёнбоп ва ихчам Инспур 3200У мини-компьютерини тақдим этдиБугун, 21:29Сериаллар ва фильмлар ихлосмандларининг севимли иловаси ТВ Тиме ўз фаолиятини тўхтатмоқдаСериаллар ва фильмлар ихлосмандларининг севимли иловаси ТВ Тиме ўз фаолиятини тўхтатмоқдаБугун, 20:58Yandex янги ақлли карнайлар устида ишламоқда: Нано, Тинй ва Пульс моделлари кутилмоқдаYandex янги ақлли карнайлар устида ишламоқда: Нано, Тинй ва Пульс моделлари кутилмоқдаБугун, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда