Boeing компаниясига тегишли Виск Аэро хавфсизлик муаммолари сабаб судга берилди
Авиация оламининг гиганти Boeing компаниясига қарашли Виск Аэро стартапи жиддий можаролар марказида қолди. Компаниянинг собиқ дастурий таъминот менежери Бриаҳна ЎНеилл учувчисиз учар таксилар хавфсизлиги борасида хавотир билдиргани учун ишдан бўшатилганини даъво қилиб, судга мурожаат қилди. Ушбу ҳолат ҳаво транспорти келажаги ҳисобланган электр учар қурилмаларнинг хавфсизлик стандартлари қанчалик таъминланаётгани борасида катта саволларни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Санта Клара юқори судига топширилган даъво аризасида келтирилишича, Бриаҳна ЎНеилл компания ичида икки маротаба махсус ҳисобот тайёрлаган. Унинг таъкидлашича, Виск Аэро муҳандислари 2025-йилда режалаштирилган синов парвозларига улгуриш мақсадида АҚШ Федерал авиация бошқармаси (ФАА) томонидан талаб қилинган дастурий таъминот синовлари ҳажмини атайлаб қисқартиришган. Бу эса келажакда йўловчи ташиши кутилаётган қурилмаларнинг техник ишончлилигига путур етказиши мумкин.
Муддатлар ва хавфсизлик ўртасидаги зиддиятЎНеиллнинг сўзларига кўра, у иккинчи марта ички шикоят хатини юборганидан бир неча ҳафта ўтиб, ҳеч қандай асосли сабабларсиз ишдан бўшатилган. Собиқ ходим ўз даъвосида нафақат ноҳақ ишдан бўшатиш, балки каmsитиш ҳолатлари юз берганини ҳам қайд этган. Те Сеаттле Times нашри хабарига кўра, Boeing ҳозирча ушбу суд жараёни юзасидан расмий изоҳ беришдан бош тортмоқда.
Виск Аэро 2019-йилда ташкил этилган бўлиб, у вертикал кўтарилиш ва қўниш имкониятига эга бўлган (эВТОЛ) электр ҳаво таксилари устида ишлаётган дунёдаги энг илғор компаниялардан бири ҳисобланади. Компаниянинг асосий мақсади — тўлиқ автоном, яни инсон аралашувисиз бошқариладиган учар қурилмаларни тижорий фойдаланишга топширишдир. Бу йўналишда рақобат жуда кучли бўлиб, ҳар бир компания биринчилардан бўлиб бозорни эгаллашга интилмоқда.
Саноатдаги оқибатлар ва текширувларЖорий йилнинг бошида ФАА томонидан уч йиллик синов дастурига рухсат берилган саккизта компаниядан бири айнан Виск Аэро эди. Агар суд жараёнида хавфсизлик синовларининг қисқартирилгани тасдиқланса, бу нафақат компания обрўсига, балки унинг парвоз лицензияларига ҳам жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Авиация соҳасида хавфсизлик қоидаларини четлаб ўтиш ҳар доим оғир оқибатларга олиб келган.
Ўзбекистон каби ривожланаётган мамлакатлар ҳам келажакда ҳаво таксилари хизматидан фойдаланишни режалаштираётган бир пайтда, бундай технологик гигантлар атрофидаги можаролар халқаро стандартларнинг қанчалик муҳимлигини кўрсатмоқда. Ҳозирча Виск Аэро вакиллари вазият юзасидан жимжитлик сақламоқда, бироқ суд жараёни ушбу инновацион соҳадаги кўплаб яширин муаммоларни юзага чиқариши кутилмоқда.
…