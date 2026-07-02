Дунё тарихида илк бор: Mini-ПК тўғридан-тўғри ядро реактори орқали ишга туширилди

·0·Техно
Дунё тарихида илк бор: Mini-ПК тўғридан-тўғри ядро реактори орқали ишга туширилди

Энергетика ва юқори технологиялар чорраҳасида инқилобий воқеа юз берди: Валар Атомикс стартапи дунёда биринчи бўлиб ихчам ядро реактори ёрдамида шахсий компьютерни электр энергияси билан таъминлашга муваффақ бўлди. Ушбу тажриба сунъий интеллект тизимлари учун зарур бўлган улкан энергия эҳтиёжларини қондиришда атом энергетикасининг ўрни қанчалик муҳим эканини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Намойиш давомида Nvidia Blackwell график процессори билан жиҳозланган Nvidia RTX Spark мини-ПК қурилмасидан фойдаланилди. Валар Атомикс мутахассислари компьютерни Вард 250 деб номланган микрориакторга улашди. Қурилма қуввати номинал кўрсаткичнинг 37 фоизига етказилганда, тизим муваффақиятли юкланди ва барқарор ишлай бошлади. Бу ҳақда ixbt.com нашри компания тақдимотига таяниб хабар бермоқда.

Технологик жараён ва хавфсизлик масалалари

Валар Атомикс бош директори Исаия Тейлорнинг сўзларига кўра, реакторнинг имкониятлари фақат битта компьютер билан чекланиб қолмайди. Ҳозирда компаниянинг расмий сайти ҳам айнан Вард 250 қурилмасидан қувват олувчи серверда жойлаштирилган. Бу технология атом бўлиниши натижасида ҳосил бўладиган иссиқлик энергиясини бевосита электр токига айлантиришга асосланган.

Реакторнинг ишлаш принципи қуйидагича: қурилма ўзагида ҳар сонияда уран атомлари бўлинади ва натижада қарийб 100 кВ иссиқлик қуввати ажралиб чиқади. Гелий асосидаги совутиш тизими ушбу иссиқликни ташқарига чиқаради, сўнгра термоэлектрик генератор ёрдамида у ҳисоблаш ускуналари учун зарур бўлган электр энергиясига айлантирилади.

Сунъий интеллект ва ядро энергетикаси келажаги

Бугунги кунда сунъий интеллект (AI) кластерлари ва маълумотлар марказлари (дата-сентерс) истеъмол қилаётган энергия миқдори геометрик прогрессия билан ўсиб бормоқда. Шу сабабли, жаҳон технология гигантлари анъанавий энергия манбаларидан воз кечиб, янада барқарор ва автоном ечимларни изламоқда. Валар Атомикс ва Nvidia ўртасидаги ҳамкорлик ҳам айнан шу мақсадда йўлга қўйилган.

Ҳозирда Amazon, Google, Microsoft ва Oracle каби йирик корпорациялар кичик модулли реакторларга (SMR) фаол сармоя киритмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, келажакда AI инфратузилмаси бутунлай шундай микрориакторлар тармоғига ўтиши мумкин. Бу нафақат энергия мустақиллигини таъминлайди, балки атроф-муҳитга чиқариладиган зарарли газлар миқдорини ҳам сезиларли даражада камайтиради.

Гарчи Валар Атомикс ўзини амалий натижага эришган биринчи стартап деб атаётган бўлса-да, АҚШ Энергетика вазирлиги маълумотларига кўра, Деплоябле Энергй ва Антарес Нуклеар каби компаниялар ҳам ушбу йўналишда жиддий ютуқларга эришган. Бироқ, айнан истеъмолчи даражасидаги техникани ядро энергияси билан озиқлантириш намойиши соҳада янги даврни бошлаб берди.

Валар АтомиксNvidiaЯдро ЭнергетикасиМикрориакторСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel оммабоп процессорлар нархини оширди: Core Ultra 200С серияси қимматлашдиIntel оммабоп процессорлар нархини оширди: Core Ultra 200С серияси қимматлашдиБугун, 21:59Инспур компанияси ҳамёнбоп ва ихчам Инспур 3200У мини-компьютерини тақдим этдиИнспур компанияси ҳамёнбоп ва ихчам Инспур 3200У мини-компьютерини тақдим этдиБугун, 21:29Сериаллар ва фильмлар ихлосмандларининг севимли иловаси ТВ Тиме ўз фаолиятини тўхтатмоқдаСериаллар ва фильмлар ихлосмандларининг севимли иловаси ТВ Тиме ўз фаолиятини тўхтатмоқдаБугун, 20:58Yandex янги ақлли карнайлар устида ишламоқда: Нано, Тинй ва Пульс моделлари кутилмоқдаYandex янги ақлли карнайлар устида ишламоқда: Нано, Тинй ва Пульс моделлари кутилмоқдаБугун, 20:52OpenAI ўз акцияларининг 5 фоизини АҚШ давлат жамғармасига беришни таклиф қилдиOpenAI ўз акцияларининг 5 фоизини АҚШ давлат жамғармасига беришни таклиф қилдиБугун, 20:29Мелинда Френч Гатес оилавий иқтисодиётга йўналтирилган Магнифй Вентурес жамғармасини қўллаб-қувватладиМелинда Френч Гатес оилавий иқтисодиётга йўналтирилган Магнифй Вентурес жамғармасини қўллаб-қувватладиБугун, 20:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда