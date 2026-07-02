Кафтга сиғадиган компьютер: GMКтек компанияси ҳамёнбоп Г5С мини-ПКни тақдим этди
Технологиялар оламида ихчамлик ва унумдорлик уйғунлиги янги босқичга чиқмоқда. GMКтек компанияси ўзининг навбатдаги ишланмаси — ўта ихчам ўлчамларга эга бўлган Г5С мини-компьютерини расман намойиш этди. Ушбу қурилма нафақат ўзининг кичик ҳажми, балки кундалик вазифалар учун етарли қуввати ва ҳамёнбоп нархи билан ҳам эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги Г5С моделининг ўлчамлари бор-йўғи 72 × 72 × 44,5 мм ни ташкил этади. Бу шуни англатадики, тўлақонли шахсий компьютер бемалол инсон кафтига сиғади. Бундай ихчамлик қурилмани иш столидаги жойни тежаш ёки уни доимий равишда ўзи билан олиб юришни хоҳловчи фойдаланувчилар учун идеал танловга айлантиради.
Техник имкониятлар ва унумдорликҚурилманинг асосини Intel Жаспер Лаке оиласига мансуб тўрт ядроли Intel Селерон Н5095 процессори ташкил этади. Ушбу чип офис дастурлари билан ишлаш, интернетда кезиш ва видео контентларни томоша қилиш каби стандарт вазифаларни муаммосиз бажаришга мўлжалланган. График масалалари учун эса ўрнатилган Intel УҲД Грапҳикс жавоб беради.
Хотира масаласига тўхталадиган бўлсак, GMКтек Г5С 8 GB ҳажмдаги LPDDR4 оператив хотира билан жиҳозланган. Шуни таъкидлаш жоизки, хотира платалари она платага кавшарланган (солдеред), шу сабабли келажакда оператив хотира ҳажмини ошириш имконияти мавжуд эмас. Доимий хотира сифатида эса фойдаланувчиларга 128 GB ёки 256 GB ҳажмли SSD драйверлари таклиф этилмоқда.
Кичик ҳажмига қарамай, ишлаб чиқарувчи кенгайтириш имкониятларини ҳам унутмаган. Қурилма ичида қўшимча M.2 2242 уяси мавжуд бўлиб, у орқали хотира ҳажмини янада кўпайтириш мумкин. Совитиш тизими эса мис иссиқлик трубкаси ва битта паст шовқинли вентилятордан иборат бўлиб, узоқ вақт ишлаганда ҳам барқарорликни таъминлайди.
Интерфейслар ва нарх сиёсатиGMКтек Г5С уланиш нуқталари борасида ҳам анча бой:
- Учта USB 3.2 Тйпе-А порти;
- Битта USB Тйпе-К порти;
- HDMI 2.0 видео чиқиши;
- Гигабит Etherнет тармоғи;
- 3,5 мм ли аудио коннектор.
Ҳозирда янги маҳсулот Хитой бозорида сотувга чиқди. 128 GB SSD хотирага эга бошланғич модел 170 АҚШ доллари, 256 GB ҳажмли талқини эса 270 доллар этиб белгиланган. GMКтек ушбу мини-ПК тез орада глобал бозорга ҳам чиқишини маълум қилди, бироқ халқаро нархлар бироз юқорироқ бўлиши кутилмоқда.
Ўзбекистон бозори учун ҳам бундай қурилмалар долзарб ҳисобланади. Айниқса, ўқув марказлари, давлат ташкилотлари ва кичик офислар учун энергия тежамкор ва жой эгалламайдиган бундай ечимлар анъанавий катта кейсли компьютерларнинг ўрнини боса олади.
…