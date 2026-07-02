Кафтга сиғадиган компьютер: GMКтек компанияси ҳамёнбоп Г5С мини-ПКни тақдим этди

·0·Техно
Кафтга сиғадиган компьютер: GMКтек компанияси ҳамёнбоп Г5С мини-ПКни тақдим этди

Технологиялар оламида ихчамлик ва унумдорлик уйғунлиги янги босқичга чиқмоқда. GMКтек компанияси ўзининг навбатдаги ишланмаси — ўта ихчам ўлчамларга эга бўлган Г5С мини-компьютерини расман намойиш этди. Ушбу қурилма нафақат ўзининг кичик ҳажми, балки кундалик вазифалар учун етарли қуввати ва ҳамёнбоп нархи билан ҳам эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги Г5С моделининг ўлчамлари бор-йўғи 72 × 72 × 44,5 мм ни ташкил этади. Бу шуни англатадики, тўлақонли шахсий компьютер бемалол инсон кафтига сиғади. Бундай ихчамлик қурилмани иш столидаги жойни тежаш ёки уни доимий равишда ўзи билан олиб юришни хоҳловчи фойдаланувчилар учун идеал танловга айлантиради.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Қурилманинг асосини Intel Жаспер Лаке оиласига мансуб тўрт ядроли Intel Селерон Н5095 процессори ташкил этади. Ушбу чип офис дастурлари билан ишлаш, интернетда кезиш ва видео контентларни томоша қилиш каби стандарт вазифаларни муаммосиз бажаришга мўлжалланган. График масалалари учун эса ўрнатилган Intel УҲД Грапҳикс жавоб беради.

Хотира масаласига тўхталадиган бўлсак, GMКтек Г5С 8 GB ҳажмдаги LPDDR4 оператив хотира билан жиҳозланган. Шуни таъкидлаш жоизки, хотира платалари она платага кавшарланган (солдеред), шу сабабли келажакда оператив хотира ҳажмини ошириш имконияти мавжуд эмас. Доимий хотира сифатида эса фойдаланувчиларга 128 GB ёки 256 GB ҳажмли SSD драйверлари таклиф этилмоқда.

Кичик ҳажмига қарамай, ишлаб чиқарувчи кенгайтириш имкониятларини ҳам унутмаган. Қурилма ичида қўшимча M.2 2242 уяси мавжуд бўлиб, у орқали хотира ҳажмини янада кўпайтириш мумкин. Совитиш тизими эса мис иссиқлик трубкаси ва битта паст шовқинли вентилятордан иборат бўлиб, узоқ вақт ишлаганда ҳам барқарорликни таъминлайди.

Интерфейслар ва нарх сиёсати

GMКтек Г5С уланиш нуқталари борасида ҳам анча бой:
  • Учта USB 3.2 Тйпе-А порти;
  • Битта USB Тйпе-К порти;
  • HDMI 2.0 видео чиқиши;
  • Гигабит Etherнет тармоғи;
  • 3,5 мм ли аудио коннектор.

Ҳозирда янги маҳсулот Хитой бозорида сотувга чиқди. 128 GB SSD хотирага эга бошланғич модел 170 АҚШ доллари, 256 GB ҳажмли талқини эса 270 доллар этиб белгиланган. GMКтек ушбу мини-ПК тез орада глобал бозорга ҳам чиқишини маълум қилди, бироқ халқаро нархлар бироз юқорироқ бўлиши кутилмоқда.

Ўзбекистон бозори учун ҳам бундай қурилмалар долзарб ҳисобланади. Айниқса, ўқув марказлари, давлат ташкилотлари ва кичик офислар учун энергия тежамкор ва жой эгалламайдиган бундай ечимлар анъанавий катта кейсли компьютерларнинг ўрнини боса олади.

GMКтекMini-ПКIntelТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Boeing компаниясига тегишли Виск Аэро хавфсизлик муаммолари сабаб судга берилдиBoeing компаниясига тегишли Виск Аэро хавфсизлик муаммолари сабаб судга берилдиБугун, 22:51Дунё тарихида илк бор: Mini-ПК тўғридан-тўғри ядро реактори орқали ишга туширилдиДунё тарихида илк бор: Mini-ПК тўғридан-тўғри ядро реактори орқали ишга туширилдиБугун, 22:20Intel оммабоп процессорлар нархини оширди: Core Ultra 200С серияси қимматлашдиIntel оммабоп процессорлар нархини оширди: Core Ultra 200С серияси қимматлашдиБугун, 21:59Инспур компанияси ҳамёнбоп ва ихчам Инспур 3200У мини-компьютерини тақдим этдиИнспур компанияси ҳамёнбоп ва ихчам Инспур 3200У мини-компьютерини тақдим этдиБугун, 21:29Сериаллар ва фильмлар ихлосмандларининг севимли иловаси ТВ Тиме ўз фаолиятини тўхтатмоқдаСериаллар ва фильмлар ихлосмандларининг севимли иловаси ТВ Тиме ўз фаолиятини тўхтатмоқдаБугун, 20:58Yandex янги ақлли карнайлар устида ишламоқда: Нано, Тинй ва Пульс моделлари кутилмоқдаYandex янги ақлли карнайлар устида ишламоқда: Нано, Тинй ва Пульс моделлари кутилмоқдаБугун, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда