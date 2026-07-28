ЖЧ-2026даги аламли мағлубият: Скалони мухлисларга таъсирли мурожаат йўллади

·47·Спорт
ЖЧ-2026даги аламли мағлубият: Скалони мухлисларга таъсирли мурожаат йўллади

2026 йилги Жаҳон чемпионатининг финал учрашувида Испанияга аламли тарзда имкониятни бой берган Аргентина миллий терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони аргентиналик ва бутун дунёдаги мухлисларига юракдан чиққан таъсирли мурожаат йўллади.

Zamin.uz тажрибали мутахассиснинг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида эълон қилинган мазмунли баёноти ва ЖЧ-2026 финали атрофидаги сўнгги тафсилотларни тақдим этади.

1. «Бу жангчиларнинг меҳнати — ҳақиқий совриндир»: Мураббийнинг узрномаси

Лионель Скалони ўз жамоаси кетма-кет иккинчи бор жаҳон чемпионлигини қўлга кирита олмаганидан чуқур афсусда эканини билдирди. Аммо у шогирдларининг майдонда кўрсатган фидойилиги, мардлиги ва соддароқ айтганда «жангчиларча» курашгани билан фахрланишини таъкидлади.

Лионель Скалонининг мухлисларга мурожаатидан:

«Сизларга яна бир кубокни олиб кела олмаганимиз ва янги қувонч улаша олмаганимиз учун узр сўрайман. Аммо мен сизлардан ушбу футболчилар гуруҳининг — менинг жангчиларимнинг — майдондаги меҳнати, ишончи ва охиригача курашганини эслаб қолишингизни истайман. Мана шу ҳақиқий совриндир!»

ЖЧ-2026 финали ва Лионель Скалонининг мурожаати бўйича асосий фактлар

Аспект / Кўрсаткич

Тафсилотлар

Мусобақа

2026 йилги Жаҳон чемпионати (Финал)

Учрашув ҳисоби

Испания 1:0 Аргентина (Қўшимча бўлимларда)

Жамоа бош мураббийи

Лионель Скалони

Мурожаат мазмуни

Мухлислардан узр сўраш ва футболчилар меҳнатини эътироф этиш

Миннатдорлик билдирилди

Футболчилар, мураббийлар штаби, АФА ходимлари ва мухлисларга

2. Барчага миннатдорлик ва ЖЧ-2026 финалининг аламли якуни

Аргентиналик мутахассис ўз мурожаати давомида фақат футболчилар эмас, балки ушбу машаққатли йўлда жамоа ёнида бўлган барча инсонларга, жумладан мураббийлар штабига, Аргентина футбол ассоциацияси (АФА) ходимларига ва, энг муҳими, миллий жамоани тинимсиз қўллаб-қувватлаган миллионлаб мухлисларга самимий миннатдорлик билдирди.

Эслатиб ўтамиз, 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи финал баҳсида Аргентина ва Испания терма жамоалари ўзаро тўқнаш келди. Муросасиз кечган беллашувнинг асосий вақтида ҳисоб очилмади, қўшимча бўлимларда эса Испания терма жамоаси ягона ва ҳал қилувчи голни уриб, 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди ва жаҳон чемпионига айланди.

Аргентина миллий терма жамоасининг 2026 йилги ЖЧдаги иштироки ва Лионель Скалонининг мардона мурожаати футбол жамоатчилиги томонидан катта ҳурмат билан қабул қилинмоқда.

Ушбу таъсирли мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Аргентина терма жамоаси финалда чемпионликка лойиқ ўйин кўрсата олдими ва Скалони жамоада қолиши керакми? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Лионель СкалониАргентинаИспанияАргентина футбол ассоциацияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиРубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиБугун, 16:33Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаРеал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 15:50Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиЧелси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиБугун, 15:38Англия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиАнглия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиБугун, 14:58Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Бугун, 14:42Ёзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаЁзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаБугун, 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди