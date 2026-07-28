ЖЧ-2026даги аламли мағлубият: Скалони мухлисларга таъсирли мурожаат йўллади
2026 йилги Жаҳон чемпионатининг финал учрашувида Испанияга аламли тарзда имкониятни бой берган Аргентина миллий терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони аргентиналик ва бутун дунёдаги мухлисларига юракдан чиққан таъсирли мурожаат йўллади.
Zamin.uz тажрибали мутахассиснинг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида эълон қилинган мазмунли баёноти ва ЖЧ-2026 финали атрофидаги сўнгги тафсилотларни тақдим этади.
1. «Бу жангчиларнинг меҳнати — ҳақиқий совриндир»: Мураббийнинг узрномаси
Лионель Скалони ўз жамоаси кетма-кет иккинчи бор жаҳон чемпионлигини қўлга кирита олмаганидан чуқур афсусда эканини билдирди. Аммо у шогирдларининг майдонда кўрсатган фидойилиги, мардлиги ва соддароқ айтганда «жангчиларча» курашгани билан фахрланишини таъкидлади.
Лионель Скалонининг мухлисларга мурожаатидан:
«Сизларга яна бир кубокни олиб кела олмаганимиз ва янги қувонч улаша олмаганимиз учун узр сўрайман. Аммо мен сизлардан ушбу футболчилар гуруҳининг — менинг жангчиларимнинг — майдондаги меҳнати, ишончи ва охиригача курашганини эслаб қолишингизни истайман. Мана шу ҳақиқий совриндир!»
ЖЧ-2026 финали ва Лионель Скалонининг мурожаати бўйича асосий фактлар
Аспект / Кўрсаткич
Тафсилотлар
Мусобақа
2026 йилги Жаҳон чемпионати (Финал)
Учрашув ҳисоби
Испания 1:0 Аргентина (Қўшимча бўлимларда)
Жамоа бош мураббийи
Мурожаат мазмуни
Мухлислардан узр сўраш ва футболчилар меҳнатини эътироф этиш
Миннатдорлик билдирилди
Футболчилар, мураббийлар штаби, АФА ходимлари ва мухлисларга
2. Барчага миннатдорлик ва ЖЧ-2026 финалининг аламли якуни
Аргентиналик мутахассис ўз мурожаати давомида фақат футболчилар эмас, балки ушбу машаққатли йўлда жамоа ёнида бўлган барча инсонларга, жумладан мураббийлар штабига, Аргентина футбол ассоциацияси (АФА) ходимларига ва, энг муҳими, миллий жамоани тинимсиз қўллаб-қувватлаган миллионлаб мухлисларга самимий миннатдорлик билдирди.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи финал баҳсида Аргентина ва Испания терма жамоалари ўзаро тўқнаш келди. Муросасиз кечган беллашувнинг асосий вақтида ҳисоб очилмади, қўшимча бўлимларда эса Испания терма жамоаси ягона ва ҳал қилувчи голни уриб, 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди ва жаҳон чемпионига айланди.
Аргентина миллий терма жамоасининг 2026 йилги ЖЧдаги иштироки ва Лионель Скалонининг мардона мурожаати футбол жамоатчилиги томонидан катта ҳурмат билан қабул қилинмоқда.
Ушбу таъсирли мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Аргентина терма жамоаси финалда чемпионликка лойиқ ўйин кўрсата олдими ва Скалони жамоада қолиши керакми? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…