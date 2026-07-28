Ламине Ямалнинг карточкаси Пеле ва Лионель Месси рекордини янгилади

·58·Спорт
Ламине Ямалнинг карточкаси Пеле ва Лионель Месси рекордини янгилади

Барселона клуби ва Испания терма жамоаси юлдузи Ламине Ямал яшил майдондаги муваффақиятлари ортидан футбол оламининг трансфер ва йиғма буюмлар бозорида ҳам янги тарих ёзмоқда. Goal.com хабар беришича, футболчининг ноёб дебют карточкаси ауксинда 707 600 АҚШ долларига сотилиб, жаҳон футболи афсоналари — Пеле ҳамда Лионель Месси кўрсаткичларини ортда қолдирди ва мутлақ рекорд ўрнатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу шов-шувли савдо Голдинъс Глобал Футбол Ауктион деб номланган нуфузли ауксини доирасида бўлиб ўтди. Мазкур тадбирда ўзбекистонлик ва халқаро футбол мухлисларининг эътиборини тортган асосий лот Панинининг 2023–24-йилги Донрусс FIFA коллекциясига оид қора рангли, ягона нусхадаги Кабоом дебют карточкаси бўлди. Коллекционерлар ўртасидаги кескин курашлардан сўнг савдо якунида унинг қиймати кўпчиликни лол қолдириб, 707 600 долларга етди.

Афсоналарни ортда қолдирган рекорд сумма

Мутахассисларнинг таъкидлашича, «оне-оф-оне» мақомига эга бўлган бу буюм табиатан ягона нусхада мавжудлиги билан қадрлидир. Айнан шу омил мазкур карточкани коллекционерлар учун энг нуфузли ва қимматбаҳо совринга айлантирди. Ушбу нарх Ламине Ямал буюмлари учун шу пайтгача қайд этилган энг юқори оммавий кўрсаткич ҳисобланади.

Мазкур рекорд фақатгина иқтидорли футболчининг шахсий натижаси бўлиб қолгани йўқ, балки у худди шу ауксинда қўйилган футбол қироллари — Пеле ва Лионель Мессининг энг қиммат буюмлари нархини ҳам яққол ортда қолдирди. Хусусан, 1958-йилги Пеле дебют карточкаси 610 000 долларга сотилган бўлса, Лионель Мессининг 2023–24-йилги Топпс Chrome Саппҳире коллекциясига оид ноёб карточкаси 317 200 долларни ташкил этди.

Коллекционерлар учун қимматбаҳо буюмлар

Натижада, Ямалнинг ягона карточкаси Пеле лотидан деярли 100 минг долларга, Месси буюмидан эса қарийб 390,4 минг долларга қимматроқ баҳоланди. Бу кўрсаткичлар сўнгги пайтларда жаҳон чемпиони бўлган ёш футболчи атрофидаги улкан қизиқиш ва маркетинг қиймати нақадар юқори эканини яққол кўрсатиб беради.

Ауксинда фақат асосий карточка эмас, балки испаниялик вингерга тегишли бошқа нодир буюмлар ҳам юқори нархларда сотилди. Жумладан, ўнта нусхадан саккизинчи рақам остида чиқарилган олтин рангли Кабоом карточкаси 189 100 долларга баҳоланди. Шунингдек, футболчининг Чемпионлар лигасининг 2023–24-йилги мавсумида кийган ҳамда имзо чекилган Барселона клуби уй либоси 152 500 долларга харид қилинди.

Аукцион уйининг маълумотларига кўра, мазкур учта қимматбаҳо буюм йиғиндиси умумий ҳисобда 1 049 200 долларни ташкил этди. Бу эса замонавий футбол юлдузларининг мухлислар ва коллекционерлар учун нафақат майдонда, балки унинг ташқарисида ҳам улкан қиймат касб этишини яна бир бор исботлади.

Ламине ЯмалБарселонаЛионель МессиПелеАукцион
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаРеал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 15:50Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиЧелси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиБугун, 15:38Англия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиАнглия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиБугун, 14:58Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Бугун, 14:42Ёзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаЁзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаБугун, 14:38Неймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиНеймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиБугун, 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди