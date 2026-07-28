Ламине Ямалнинг карточкаси Пеле ва Лионель Месси рекордини янгилади
Барселона клуби ва Испания терма жамоаси юлдузи Ламине Ямал яшил майдондаги муваффақиятлари ортидан футбол оламининг трансфер ва йиғма буюмлар бозорида ҳам янги тарих ёзмоқда. Goal.com хабар беришича, футболчининг ноёб дебют карточкаси ауксинда 707 600 АҚШ долларига сотилиб, жаҳон футболи афсоналари — Пеле ҳамда Лионель Месси кўрсаткичларини ортда қолдирди ва мутлақ рекорд ўрнатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу шов-шувли савдо Голдинъс Глобал Футбол Ауктион деб номланган нуфузли ауксини доирасида бўлиб ўтди. Мазкур тадбирда ўзбекистонлик ва халқаро футбол мухлисларининг эътиборини тортган асосий лот Панинининг 2023–24-йилги Донрусс FIFA коллекциясига оид қора рангли, ягона нусхадаги Кабоом дебют карточкаси бўлди. Коллекционерлар ўртасидаги кескин курашлардан сўнг савдо якунида унинг қиймати кўпчиликни лол қолдириб, 707 600 долларга етди.
Афсоналарни ортда қолдирган рекорд суммаМутахассисларнинг таъкидлашича, «оне-оф-оне» мақомига эга бўлган бу буюм табиатан ягона нусхада мавжудлиги билан қадрлидир. Айнан шу омил мазкур карточкани коллекционерлар учун энг нуфузли ва қимматбаҳо совринга айлантирди. Ушбу нарх Ламине Ямал буюмлари учун шу пайтгача қайд этилган энг юқори оммавий кўрсаткич ҳисобланади.
Мазкур рекорд фақатгина иқтидорли футболчининг шахсий натижаси бўлиб қолгани йўқ, балки у худди шу ауксинда қўйилган футбол қироллари — Пеле ва Лионель Мессининг энг қиммат буюмлари нархини ҳам яққол ортда қолдирди. Хусусан, 1958-йилги Пеле дебют карточкаси 610 000 долларга сотилган бўлса, Лионель Мессининг 2023–24-йилги Топпс Chrome Саппҳире коллекциясига оид ноёб карточкаси 317 200 долларни ташкил этди.
Коллекционерлар учун қимматбаҳо буюмларНатижада, Ямалнинг ягона карточкаси Пеле лотидан деярли 100 минг долларга, Месси буюмидан эса қарийб 390,4 минг долларга қимматроқ баҳоланди. Бу кўрсаткичлар сўнгги пайтларда жаҳон чемпиони бўлган ёш футболчи атрофидаги улкан қизиқиш ва маркетинг қиймати нақадар юқори эканини яққол кўрсатиб беради.
Ауксинда фақат асосий карточка эмас, балки испаниялик вингерга тегишли бошқа нодир буюмлар ҳам юқори нархларда сотилди. Жумладан, ўнта нусхадан саккизинчи рақам остида чиқарилган олтин рангли Кабоом карточкаси 189 100 долларга баҳоланди. Шунингдек, футболчининг Чемпионлар лигасининг 2023–24-йилги мавсумида кийган ҳамда имзо чекилган Барселона клуби уй либоси 152 500 долларга харид қилинди.
Аукцион уйининг маълумотларига кўра, мазкур учта қимматбаҳо буюм йиғиндиси умумий ҳисобда 1 049 200 долларни ташкил этди. Бу эса замонавий футбол юлдузларининг мухлислар ва коллекционерлар учун нафақат майдонда, балки унинг ташқарисида ҳам улкан қиймат касб этишини яна бир бор исботлади.
…