Джошуа Зиркзее трансфери: ҳужумчи учун кураш бошланди

·33·Спорт
Джошуа Зиркзее трансфери: ҳужумчи учун кураш бошланди

Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Джошуа Зиркзее фаолиятини бошқа жамоада давом эттириши мумкин. The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, нидерландиялик футболчига бир қатор Европа клублари, жумладан, Италия ва Англия жамоалари жиддий қизиқиш билдирмоқда. Олд Траффордда асосий таркибдан жой олишда қийналаётган форвард тез орада клубни тарк этиши эҳтимоли юқори баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Зиркзее 2024-йилда Болоня сафидан 36,5 миллион фунт стерлинг эвазига Манчестер Юнайтед сафига келиб қўшилган эди. Бироқ у APЛнинг жисмоний жиҳатдан оғир талабларига мослашишда қийинчиликларга дуч келди. Футболчи сўнгги икки мавсум давомида 56 та лига ўйинида майдонга тушиб, атиги 19 та учрашувни асосий таркибда бошлади ва Англия чемпионатида бор-йўғи 5 та гол муаллифига айланди.

Трансфер бозори ва даъвогарлар

Ҳозирги пайтда футболчининг тақдири қизиқ бур('/', 'у')ш ясаши мумкин. Манбага кўра, Англия Премер-лигасининг номлари ошкор этилмаган икки клуби ҳамда Нидерландиянинг Аякс жамоаси Зиркзеенинг шарт-шароитлари билан қизиқиб кўрди. Бироқ Аякс таркибига Маркос Леонардо ва Толу Арокодаре келиб қўшилганидан сўнг, Аmsтердам клуби бу трансферни давом эттириши кутилмаяпти.

Шу билан бирга, Италиянинг Ювентус клуби футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракат қилмоқда. Туринликлар бош мураббий Лучиано Спаллетти қўл остида ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Зиркзеени ижарага олиш вариантини кўриб чиқмоқда. Клуб раҳбарияти, жумладан футбол директори Рикки Массара нидерландиялик футболчининг техник имкониятлари Пари Сен-Жермен ҳужумчиси Рандал Коло Муанининг тезлигини мукаммал тўлдиришига Ишонмоқда.

Келажакдаги режалар

Италия ОАВ хабар қилишича, Зиркзее А Серияга қайтишга ижобий муносабат билдирган. Ювентуснинг бу қадар фаоллашуви ёш италиялик ҳужумчи Жефф Эхаторнинг жароҳат олиши билан ҳам боғлиқ. Шунга қарамай, Зиркзее яқинда Росенборг қаршисидаги назорат учрашувида ажойиб гол уриб, ўзининг юқори савиясини яна бир бор намойиш этганди.

Манчестер Юнайтед бош мураббийи Майкл Керрик 2026–2027-йилги мавсумда Англия Премер-лигаси чемпионлиги учун курашишни режалаштирмоқда. Шу сабабли клуб раҳбарияти ҳужум чизиғидаги ўйинчиларни диққат билан кўриб чиқмоқда. Зиркзеенинг сотилиши жамоага янги трансфер режаларини амалга ошириш учун керакли бўш жойни тақдим этиши мумкин.

Джошуа ЗиркзееМанчестер ЮнайтедЮвентусТрансферAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиРубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиБугун, 16:33Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаРеал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 15:50Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиЧелси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиБугун, 15:38Англия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиАнглия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиБугун, 14:58Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Бугун, 14:42Ёзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаЁзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаБугун, 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди