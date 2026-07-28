Джошуа Зиркзее трансфери: ҳужумчи учун кураш бошланди
Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Джошуа Зиркзее фаолиятини бошқа жамоада давом эттириши мумкин. The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, нидерландиялик футболчига бир қатор Европа клублари, жумладан, Италия ва Англия жамоалари жиддий қизиқиш билдирмоқда. Олд Траффордда асосий таркибдан жой олишда қийналаётган форвард тез орада клубни тарк этиши эҳтимоли юқори баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Зиркзее 2024-йилда Болоня сафидан 36,5 миллион фунт стерлинг эвазига Манчестер Юнайтед сафига келиб қўшилган эди. Бироқ у APЛнинг жисмоний жиҳатдан оғир талабларига мослашишда қийинчиликларга дуч келди. Футболчи сўнгги икки мавсум давомида 56 та лига ўйинида майдонга тушиб, атиги 19 та учрашувни асосий таркибда бошлади ва Англия чемпионатида бор-йўғи 5 та гол муаллифига айланди.
Трансфер бозори ва даъвогарларҲозирги пайтда футболчининг тақдири қизиқ бур('/', 'у')ш ясаши мумкин. Манбага кўра, Англия Премер-лигасининг номлари ошкор этилмаган икки клуби ҳамда Нидерландиянинг Аякс жамоаси Зиркзеенинг шарт-шароитлари билан қизиқиб кўрди. Бироқ Аякс таркибига Маркос Леонардо ва Толу Арокодаре келиб қўшилганидан сўнг, Аmsтердам клуби бу трансферни давом эттириши кутилмаяпти.
Шу билан бирга, Италиянинг Ювентус клуби футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракат қилмоқда. Туринликлар бош мураббий Лучиано Спаллетти қўл остида ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Зиркзеени ижарага олиш вариантини кўриб чиқмоқда. Клуб раҳбарияти, жумладан футбол директори Рикки Массара нидерландиялик футболчининг техник имкониятлари Пари Сен-Жермен ҳужумчиси Рандал Коло Муанининг тезлигини мукаммал тўлдиришига Ишонмоқда.
Келажакдаги режаларИталия ОАВ хабар қилишича, Зиркзее А Серияга қайтишга ижобий муносабат билдирган. Ювентуснинг бу қадар фаоллашуви ёш италиялик ҳужумчи Жефф Эхаторнинг жароҳат олиши билан ҳам боғлиқ. Шунга қарамай, Зиркзее яқинда Росенборг қаршисидаги назорат учрашувида ажойиб гол уриб, ўзининг юқори савиясини яна бир бор намойиш этганди.
Манчестер Юнайтед бош мураббийи Майкл Керрик 2026–2027-йилги мавсумда Англия Премер-лигаси чемпионлиги учун курашишни режалаштирмоқда. Шу сабабли клуб раҳбарияти ҳужум чизиғидаги ўйинчиларни диққат билан кўриб чиқмоқда. Зиркзеенинг сотилиши жамоага янги трансфер режаларини амалга ошириш учун керакли бўш жойни тақдим этиши мумкин.
…