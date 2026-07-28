Boeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқланди
АҚШ Фуқаро авиацияси федерал бошқармаси (ФАА) Boeing 737 МАХ оиласига мансуб айрим самолётлар учун янги парвоз яроқлилиги директивасини чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, бунга йўловчи ўриндиқларини ўрнатишда йўл қўйилган хатоликлар сабаб бўлган ва бу ҳолат кучли турбульсияда жиддий хавф туғдириши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Регулятор маълумотларига кўра, муаммо Boeing 737-8, 737-9 ҳамда 737-8200 русумли ҳаво кемаларига таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Текширувлар давомида айрим ўриндиқларнинг рельсли маҳкамлагичлари талабга зид равишда ўрнатилгани аниқланган. Хусусан, баъзи ҳолларда орқа улагич элементи йўналтирувчи рельсга тўлиқ фиксация қилинмагани маълум бўлди.
Хавфсизлик талаблари ва мумкин бўлган оқибатларМутахассисларнинг огоҳлантиришича, агар ўриндиқлар нотўғри маҳкамланган бўлса, парвоз пайтида юзага келадиган кучли турбуленсия, ортиқча юкланишлар ёки фавқулодда қўниш вақтида улар ўз жойидан силжиши ёки рельслардан чиқиб кетиши мумкин. Бундай носозлик йўловчилар ҳамда экипаж аъзоларининг жароҳат олишига олиб келиши эҳтимоли юқори.
Шунингдек, ўриндиқларнинг силжиши эвакуация йўлакларини тўсиб қўйиш хавфини туғдиради. Бу эса фавқулодда вазиятларда самолётдан тезкор чиқиб кетишни қийинлаштириб, инсонлар ҳаётига хавф солиши мумкинлиги учун регулятор вазиятга жиддий ёндашмоқда.
Қамров кўлами ва халқаро миқёсдаги вазиятФАА томонидан ўтказилган дастлабки баҳолашларга кўра, янги талаблар АҚШда рўйхатдан ўтган 453 та ҳаво кемасига таъсир кўрсатиши мумкин. Бироқ соҳа манбаларининг таъкидлашича, бугунги кунда жаҳон миқёсида ушбу оиладаги 2300 га яқин самолёт эксплуатация қилинмоқда ва уларнинг 823 таси айнан Қўшма Штатларда жойлашган.
Эслатиб ўтамиз, Boeing компанияси сўнгги йилларда ўз ҳаво кемалари хавфсизлиги борасида бир неча бор жиддий танқидларга учраган эди. Мазкур янги директиванинг жорий этилиши авиакомпаниялардан ўриндиқларни қайта текшириш ва зарур тузатишларни амалга оширишни талаб қилади, бу эса ўз навбатида парвозлар жадвалига ҳам маълум даражада таъсир кўрсатиши мумкин.
…