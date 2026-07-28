Boeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқланди

·33·Техно
Boeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқланди

АҚШ Фуқаро авиацияси федерал бошқармаси (ФАА) Boeing 737 МАХ оиласига мансуб айрим самолётлар учун янги парвоз яроқлилиги директивасини чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, бунга йўловчи ўриндиқларини ўрнатишда йўл қўйилган хатоликлар сабаб бўлган ва бу ҳолат кучли турбульсияда жиддий хавф туғдириши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Регулятор маълумотларига кўра, муаммо Boeing 737-8, 737-9 ҳамда 737-8200 русумли ҳаво кемаларига таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Текширувлар давомида айрим ўриндиқларнинг рельсли маҳкамлагичлари талабга зид равишда ўрнатилгани аниқланган. Хусусан, баъзи ҳолларда орқа улагич элементи йўналтирувчи рельсга тўлиқ фиксация қилинмагани маълум бўлди.

Хавфсизлик талаблари ва мумкин бўлган оқибатлар

Мутахассисларнинг огоҳлантиришича, агар ўриндиқлар нотўғри маҳкамланган бўлса, парвоз пайтида юзага келадиган кучли турбуленсия, ортиқча юкланишлар ёки фавқулодда қўниш вақтида улар ўз жойидан силжиши ёки рельслардан чиқиб кетиши мумкин. Бундай носозлик йўловчилар ҳамда экипаж аъзоларининг жароҳат олишига олиб келиши эҳтимоли юқори.

Шунингдек, ўриндиқларнинг силжиши эвакуация йўлакларини тўсиб қўйиш хавфини туғдиради. Бу эса фавқулодда вазиятларда самолётдан тезкор чиқиб кетишни қийинлаштириб, инсонлар ҳаётига хавф солиши мумкинлиги учун регулятор вазиятга жиддий ёндашмоқда.

Қамров кўлами ва халқаро миқёсдаги вазият

ФАА томонидан ўтказилган дастлабки баҳолашларга кўра, янги талаблар АҚШда рўйхатдан ўтган 453 та ҳаво кемасига таъсир кўрсатиши мумкин. Бироқ соҳа манбаларининг таъкидлашича, бугунги кунда жаҳон миқёсида ушбу оиладаги 2300 га яқин самолёт эксплуатация қилинмоқда ва уларнинг 823 таси айнан Қўшма Штатларда жойлашган.

Эслатиб ўтамиз, Boeing компанияси сўнгги йилларда ўз ҳаво кемалари хавфсизлиги борасида бир неча бор жиддий танқидларга учраган эди. Мазкур янги директиванинг жорий этилиши авиакомпаниялардан ўриндиқларни қайта текшириш ва зарур тузатишларни амалга оширишни талаб қилади, бу эса ўз навбатида парвозлар жадвалига ҳам маълум даражада таъсир кўрсатиши мумкин.

Boeing 737 МАХФАААвиация хавфсизлигиСамолёт ўриндиқлариТурбуленсия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этдиАСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этдиБугун, 16:29Xiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқардиXiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқардиБугун, 15:54Росатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этдиРосатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этдиБугун, 14:54Хитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиХитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиБугун, 14:26ҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқдаҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқдаБугун, 13:28Баиду ва Lyft Лондонда автоном таксиларни синовдан ўтказишни бошладиБаиду ва Lyft Лондонда автоном таксиларни синовдан ўтказишни бошладиБугун, 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб