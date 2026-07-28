Ян Диоманденинг Реал Мадрид сафида порлашига ишонч билдирилди
Леганес бош директори Мартин Ортега 19 ёшли иқтидорли вингер Ян Диоманденинг келажаги ва унинг Мадриднинг Реал клубига ўтиши мумкинлиги ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди. Уни Қироллик клубига 120 миллион евро эвазига трансфер қилиниши ҳақидаги миш-мишлар фонида, функционер футболчида бундай даражадаги жамоада муваффақият қозониш учун етарлича салоҳият борлигини таъкидлади. Goal.com хабар беришича, ивуарли футболчи ўзининг ноёб истеъдоди ва психологик барқарорлиги билан аллақачон Европа грандлари эътиборини тортиб улгурган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Леганес клуби Ян Диоманденинг иқтидорини у 15 ёшдалигидаёқ Кот-дъИвуар шароитида диққат билан кузатиб борган ва вояга етгач уни ўз сафига қўшиб олган. Футболчи асосий жамоа таркибига ўтиши биланоқ мураббийлар штаби ва жамоадошларини ўзининг юқори сифатлари билан ҳайратда қолдирган. Клуб унинг товвон пулини 20 миллион евродан 30 миллион еврога оширишга ҳаракат қилган, бироқ РБ Леипзиг клуби тезкорлик кўрсатиб, 2025-йилнинг 15-июльида ёш иқтидор эгасини ўз сафига қўшиб олган эди.
Иқтидор ва таққослашларМартин Ортега Эл Програма де Ортегавит Фран Гонзалез кўрсатувида сўз юритиб, футболчининг машғулотлардаги илк куниёқ барчани лол қолдирганини эслади. Унинг сўзларига кўра, мураббий Боржа Жименез футболчининг машғулотдаги ажойиб ўйини ва урган чиройли голидан сўнгиёқ уни захирага қайтармасликка қарор қилган. Леганес раҳбари Ян Диоманденинг ҳимоячиларни алдаб ўтиш қобилиятини Ламине Ямал билан, икки оёғида ҳам бирдек яхши ўйнашини эса Усмон Дембеле билан қиёслади, гарчи бу тўғридан-тўғри ўхшатиш эмаслигини алоҳида таъкидлаган бўлса ҳам.
Ҳозирда Реал Мадрид билан боғланаётган 120 миллион евролик трансфер қиймати ва келажакдаги эҳтимолий ўтишлар фонида Леганес клуби ҳам ўз навбатида фойдали фоизли шартнома орқали катта молиявий даромад олиши кутилмоқда. Бу эса кичик клублар учун ҳам ёш истеъдодларни топиш ва уларни ривожлантириш қанчалик муҳим молиявий натижалар келтиришини кўрсатади.
Профессионал характер ва келажак истиқболлариОртега футболчининг энг асосий устунлиги сифатида унинг темирдек иродаси ва ўзига бўлган кучли ишонгини кўрсатди. Унинг эслашича, Ян Диоманде ўз вақтида Сантиаго Бернабеу стадионида атиги 18 ёшида дебют қилганига қарамай, унинг оёқлари қалтирагани йўқ ва ўйинни хотиржам ўтказган.
Мутахассиснинг фикрича, айнан мана шу руҳий барқарорлик ва ўзига ортиқча баҳо бермасдан меҳнат қилиш хусусияти футболчига дунёнинг энг нуфузли жамоаларидан бирида ўзини кўрсатишга ёрдам беради. Гарчи ҳозирча трансфер расман амалга ошмаган бўлса-да, футбол оламидаги бундай ижобий баҳолар ва ишонч Ян Диоманденинг келажакдаги фаолияти нақадар порлоқ бўлишидан дарак беради.
…