Ян Диоманденинг Реал Мадрид сафида порлашига ишонч билдирилди

·31·Спорт
Ян Диоманденинг Реал Мадрид сафида порлашига ишонч билдирилди

Леганес бош директори Мартин Ортега 19 ёшли иқтидорли вингер Ян Диоманденинг келажаги ва унинг Мадриднинг Реал клубига ўтиши мумкинлиги ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди. Уни Қироллик клубига 120 миллион евро эвазига трансфер қилиниши ҳақидаги миш-мишлар фонида, функционер футболчида бундай даражадаги жамоада муваффақият қозониш учун етарлича салоҳият борлигини таъкидлади. Goal.com хабар беришича, ивуарли футболчи ўзининг ноёб истеъдоди ва психологик барқарорлиги билан аллақачон Европа грандлари эътиборини тортиб улгурган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Леганес клуби Ян Диоманденинг иқтидорини у 15 ёшдалигидаёқ Кот-дъИвуар шароитида диққат билан кузатиб борган ва вояга етгач уни ўз сафига қўшиб олган. Футболчи асосий жамоа таркибига ўтиши биланоқ мураббийлар штаби ва жамоадошларини ўзининг юқори сифатлари билан ҳайратда қолдирган. Клуб унинг товвон пулини 20 миллион евродан 30 миллион еврога оширишга ҳаракат қилган, бироқ РБ Леипзиг клуби тезкорлик кўрсатиб, 2025-йилнинг 15-июльида ёш иқтидор эгасини ўз сафига қўшиб олган эди.

Иқтидор ва таққослашлар

Мартин Ортега Эл Програма де Ортегавит Фран Гонзалез кўрсатувида сўз юритиб, футболчининг машғулотлардаги илк куниёқ барчани лол қолдирганини эслади. Унинг сўзларига кўра, мураббий Боржа Жименез футболчининг машғулотдаги ажойиб ўйини ва урган чиройли голидан сўнгиёқ уни захирага қайтармасликка қарор қилган. Леганес раҳбари Ян Диоманденинг ҳимоячиларни алдаб ўтиш қобилиятини Ламине Ямал билан, икки оёғида ҳам бирдек яхши ўйнашини эса Усмон Дембеле билан қиёслади, гарчи бу тўғридан-тўғри ўхшатиш эмаслигини алоҳида таъкидлаган бўлса ҳам.

Ҳозирда Реал Мадрид билан боғланаётган 120 миллион евролик трансфер қиймати ва келажакдаги эҳтимолий ўтишлар фонида Леганес клуби ҳам ўз навбатида фойдали фоизли шартнома орқали катта молиявий даромад олиши кутилмоқда. Бу эса кичик клублар учун ҳам ёш истеъдодларни топиш ва уларни ривожлантириш қанчалик муҳим молиявий натижалар келтиришини кўрсатади.

Профессионал характер ва келажак истиқболлари

Ортега футболчининг энг асосий устунлиги сифатида унинг темирдек иродаси ва ўзига бўлган кучли ишонгини кўрсатди. Унинг эслашича, Ян Диоманде ўз вақтида Сантиаго Бернабеу стадионида атиги 18 ёшида дебют қилганига қарамай, унинг оёқлари қалтирагани йўқ ва ўйинни хотиржам ўтказган.

Мутахассиснинг фикрича, айнан мана шу руҳий барқарорлик ва ўзига ортиқча баҳо бермасдан меҳнат қилиш хусусияти футболчига дунёнинг энг нуфузли жамоаларидан бирида ўзини кўрсатишга ёрдам беради. Гарчи ҳозирча трансфер расман амалга ошмаган бўлса-да, футбол оламидаги бундай ижобий баҳолар ва ишонч Ян Диоманденинг келажакдаги фаолияти нақадар порлоқ бўлишидан дарак беради.

Ян ДиомандеРеал МадридЛеганесРБ ЛеипзигТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаРеал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 15:50Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиЧелси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиБугун, 15:38Англия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиАнглия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиБугун, 14:58Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Бугун, 14:42Ёзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаЁзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаБугун, 14:38Неймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиНеймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиБугун, 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди