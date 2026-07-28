Ёзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқда

·38·Спорт
Ёзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқда

Европа футболининг етакчи клублари ёзги трансфер ойнасида мураккаб ва ўзаро боғлиқ рақобатга киришди. Трансферлар бозоридаги ҳар бир муваффақият ёки муваффақиятсизлик бошқа жамоаларга ҳам занжирли реакция сифатида таъсир кўрсатмоқда. Хусусан, Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид, РБ Лейпциг, Манчестер Юнайтед, Арсенал ва PSJ каби грандлар ўртасидаги манфаатлар тўқнашуви келгуси мавсумдаги кучлар нисбатини белгилаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, ушбу трансфер курашининг марказида Винисиус Жуниор, Хулиан Алварес, Родри, Ян Диоманде, Весник Аслани, Орелен Тчуамени, Бредли Барколя, Жуниор Крупи ва Ферран Торрес каби футболчилар турибди. Трансфер бозоридаги бундай шиддатли рақобат ва молиявий талаблар кўплаб жамоаларнинг стратегиясини ўзгартиришга мажбур қилмоқда.

Барселона ва Ханси Флик олдидаги трансфер муаммолари

Каталониянинг Барселона клуби ушбу ёзги трансферлар даврида тўртта асосий футболчи атрофидаги вазиятга бевосита боғланиб қолган. Бош мураббий Ханси Флик Роберт Левандовскининг ўрнини боса оладиган асосий номзод сифатида Хулиан Алваресни кўрмоқда. Бироқ Атлетико Мадрид раҳбарияти аргентиналик ҳужумчини қўйиб юбориш ниятида эмас ва музокараларда қаттиқ турибди.

Агар Алваресни трансфер қилиш имконсиз бўлиб чиқса, каталонияликлар муқобил вариант сифатида Весник Аслани номзодига эътибор қаратиши мумкин. Бироқ бу футболчи учун немис клуби РБ Лейпциг ҳам жиддий кураш олиб бормоқда. Шу боис, Барселона ва Лейпциг ўртасидаги молиявий рақобат анча мураккаб кечиши кутилмоқда.

Крупи ва Торрес атрофидаги ноаниқликлар

Жуниор Крупи масаласида эса клуб ичида иккиланишлар мавжуд. Гарчи бош мураббий Ханси Флик ёш футболчини ўз жамоасида кўришни маъқуллаган бўлса-да, раҳбарият уни сотиб олиш борасида ҳали ягона тўхтамга келгани йўқ. Бу эса трансфернинг амалга ошиш эҳтимолини пасайтирмоқда.

Шунингдек, Ферран Торреснинг келажаги ҳам сўроқ остида турибди. Шартномаси якунланишига бир йил қолган ҳужумчи ҳали янги келишувга имзо чекмади. Унинг тақдири кўп жиҳатдан клубнинг Хулиан Алваресни трансфер қила олиш-олмаслигига боғлиқ бўлиши мумкин.

Бошқа грандларнинг трансфер сиёсати

Таҳлилларга кўра, бошқа кўплаб топ-клублар учун ёзги харидлар шунчаки таркибни чуқурлаштириш ва муайян позицияларни кучайтириш вазифасини бажармоқда. Масалан, PSJ Ян Диоманде трансфери амалга ошмай қолганидан ёки Ферран Торресни охирги дақиқаларда қўлдан бой берганидан умуман азият чекмайди. Луис Энрике ихтиёридаги мавжуд таркиб Париж клубига ҳам Франция чемпионати, ҳам Чемпионлар лигасида муваффақиятли курашиш имконини беради.

Шу билан бирга, Родрининг Реал Мадрид билан боғланиши ҳам катта эътибор тортмоқда. Гарчи Манчестер Сити яримҳимоячиси қироллик клубига улкан фойда келтириши мумкин бўлса-да, Лос Бланкос сафида аллақачон бу вазифани бажара оладиган Орелен Тчуамени ва Эдуардо Камавинга каби футболчилар мавжуд.

ТрансферБарселонаРеал МадридФутболХанси Флик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаРеал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 15:50Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиЧелси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиБугун, 15:38Англия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиАнглия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиБугун, 14:58Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Бугун, 14:42Неймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиНеймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиБугун, 14:38Джошуа Зиркзее трансфери: ҳужумчи учун кураш бошландиДжошуа Зиркзее трансфери: ҳужумчи учун кураш бошландиБугун, 14:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди