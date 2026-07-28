Ёзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқда
Европа футболининг етакчи клублари ёзги трансфер ойнасида мураккаб ва ўзаро боғлиқ рақобатга киришди. Трансферлар бозоридаги ҳар бир муваффақият ёки муваффақиятсизлик бошқа жамоаларга ҳам занжирли реакция сифатида таъсир кўрсатмоқда. Хусусан, Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид, РБ Лейпциг, Манчестер Юнайтед, Арсенал ва PSJ каби грандлар ўртасидаги манфаатлар тўқнашуви келгуси мавсумдаги кучлар нисбатини белгилаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, ушбу трансфер курашининг марказида Винисиус Жуниор, Хулиан Алварес, Родри, Ян Диоманде, Весник Аслани, Орелен Тчуамени, Бредли Барколя, Жуниор Крупи ва Ферран Торрес каби футболчилар турибди. Трансфер бозоридаги бундай шиддатли рақобат ва молиявий талаблар кўплаб жамоаларнинг стратегиясини ўзгартиришга мажбур қилмоқда.
Барселона ва Ханси Флик олдидаги трансфер муаммолариКаталониянинг Барселона клуби ушбу ёзги трансферлар даврида тўртта асосий футболчи атрофидаги вазиятга бевосита боғланиб қолган. Бош мураббий Ханси Флик Роберт Левандовскининг ўрнини боса оладиган асосий номзод сифатида Хулиан Алваресни кўрмоқда. Бироқ Атлетико Мадрид раҳбарияти аргентиналик ҳужумчини қўйиб юбориш ниятида эмас ва музокараларда қаттиқ турибди.
Агар Алваресни трансфер қилиш имконсиз бўлиб чиқса, каталонияликлар муқобил вариант сифатида Весник Аслани номзодига эътибор қаратиши мумкин. Бироқ бу футболчи учун немис клуби РБ Лейпциг ҳам жиддий кураш олиб бормоқда. Шу боис, Барселона ва Лейпциг ўртасидаги молиявий рақобат анча мураккаб кечиши кутилмоқда.
Крупи ва Торрес атрофидаги ноаниқликларЖуниор Крупи масаласида эса клуб ичида иккиланишлар мавжуд. Гарчи бош мураббий Ханси Флик ёш футболчини ўз жамоасида кўришни маъқуллаган бўлса-да, раҳбарият уни сотиб олиш борасида ҳали ягона тўхтамга келгани йўқ. Бу эса трансфернинг амалга ошиш эҳтимолини пасайтирмоқда.
Шунингдек, Ферран Торреснинг келажаги ҳам сўроқ остида турибди. Шартномаси якунланишига бир йил қолган ҳужумчи ҳали янги келишувга имзо чекмади. Унинг тақдири кўп жиҳатдан клубнинг Хулиан Алваресни трансфер қила олиш-олмаслигига боғлиқ бўлиши мумкин.
Бошқа грандларнинг трансфер сиёсатиТаҳлилларга кўра, бошқа кўплаб топ-клублар учун ёзги харидлар шунчаки таркибни чуқурлаштириш ва муайян позицияларни кучайтириш вазифасини бажармоқда. Масалан, PSJ Ян Диоманде трансфери амалга ошмай қолганидан ёки Ферран Торресни охирги дақиқаларда қўлдан бой берганидан умуман азият чекмайди. Луис Энрике ихтиёридаги мавжуд таркиб Париж клубига ҳам Франция чемпионати, ҳам Чемпионлар лигасида муваффақиятли курашиш имконини беради.
Шу билан бирга, Родрининг Реал Мадрид билан боғланиши ҳам катта эътибор тортмоқда. Гарчи Манчестер Сити яримҳимоячиси қироллик клубига улкан фойда келтириши мумкин бўлса-да, Лос Бланкос сафида аллақачон бу вазифани бажара оладиган Орелен Тчуамени ва Эдуардо Камавинга каби футболчилар мавжуд.
…