Хитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Хитой яримўтказгичлар бозорида ўзининг технологик мустақиллигини таъминлаш йўлида муҳим қадам ташлади ва ўзида ишлаб чиқарилган иммерсион ДУВ-литографларнинг серияли ишлаб чиқарилишини йўлга қўйди. Те Информатион нашрининг ўз манбаларига таяниб хабар беришича, мазкур юқори технологияли ускунанинг илк нусхалари жорий йилнинг ўзидаёқ мамлакатнинг етакчи чип ишлаб чиқарувчиларига етказиб берилиши режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу стратегик муҳим лойиҳа доирасида ишлаб чиқарувчи олдига яқин йиллар учун аниқ режалар қўйилган. Хусусан, 2026-йил давомида тахминан бешта шундай машинани чиқариш кўзда тутилган бўлса, 2027-йилга бориб бу кўрсаткични йилига 20 тага етказиш мақсад қилинган. Гарчи ишлаб чиқарувчи компаниянинг номи расман ошкор этилмаган бўлса-да, манбалар ушбу ташаббус ортида бир нечта йирик Хитой корхоналари, жумладан, давлатга қарашли Шангҳаи Юлиангшенг Течнологй стартапи турганини таъкидламоқда.
Синов жараёнлари ва ишлаб чиқаришдаги ўзига хос жиҳатларЯнги технологиянинг имкониятларини синовдан ўтказиш ишлари аллақачон бошланган. Маълум қилинишича, иммерсион ДУВ-литографнинг тажриба намунаси СМИК компаниясининг ишлаб чиқариш майдончасида 2025-йилнинг сентябридан бери муваффақиятли синовдан ўтказиб келинмоқда. Ускунанинг асосий қисмлари Хитойнинг ўзида тайёрланаётган бўлса-да, айрим ўта муҳим эҳтиёт қисмлари Япония компанияларидан харид қилинмоқда. Айнан шу бутловчи қисмларни етказиб беришдаги муаммолар ҳозирча серияли ишлаб чиқариш суръатларини чеклаб турган асосий омил бўлиб қолмоқда.
Иммерсион ДУВ-литографияси замонавий микрочипларни яратишдаги энг мураккаб технологиялардан бири саналади. Бундай қурилмалар ёрдамида бир марталик экспозиция сиклида тахминан 28 нанометрли технологик жараён асосида чип ишлаб чиқариш имкони яратилади. Агар кўп мартали экспозиция технологияси (мультипле паттернинг) қўлланилса, ускуналар тахминан 7 нанометр даражасидаги илғор микрочипларни ҳам ишлаб чиқаришга қодир бўлади.
АҚШ босими ва етакчи Хитой компаниялариХитойнинг ўз литографик ускуналарини ишлаб чиқаришга киришиши АҚШ томонидан кучайиб бораётган санкциялар ва босимлар фонида содир бўлмоқда. Ҳозирги пайтда АҚШ Конгрессида МАТЧ Акт қонун лойиҳаси муҳокама қилинмоқда. Ушбу ҳужжат тасдиқланса, Нидерландиянинг ASML компаниясига Хитой корхоналарига нафақат янги иммерсион ДУВ-тизимларини етказиб бериш, балки аллақачон ўрнатилган ускунларга техник хизмат кўрсатиш ҳам тақиқланиши мумкин.
Айни пайтда мазкур хавф остида қолаётган потенциал компаниялар сирасига СМИК, Ҳуа Ҳонг Семикондуктор ва ЧангХин Меморй Течнологиес (CXMT) киради. Айнан шу йирик ўйинчи корхоналар янги маҳаллий литографларни биринчилардан бўлиб қабул қилиб олувчилар рўйхатида турибди. Янги маҳаллий технологиянинг жорий этилиши Хитойга хорижий чекловлар таъсирини сезиларли даражада юmsҳатиш имконини бериши кутилмоқда.
…