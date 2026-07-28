Хитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошлади

·31·Техно
Хитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошлади

Хитой яримўтказгичлар бозорида ўзининг технологик мустақиллигини таъминлаш йўлида муҳим қадам ташлади ва ўзида ишлаб чиқарилган иммерсион ДУВ-литографларнинг серияли ишлаб чиқарилишини йўлга қўйди. Те Информатион нашрининг ўз манбаларига таяниб хабар беришича, мазкур юқори технологияли ускунанинг илк нусхалари жорий йилнинг ўзидаёқ мамлакатнинг етакчи чип ишлаб чиқарувчиларига етказиб берилиши режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу стратегик муҳим лойиҳа доирасида ишлаб чиқарувчи олдига яқин йиллар учун аниқ режалар қўйилган. Хусусан, 2026-йил давомида тахминан бешта шундай машинани чиқариш кўзда тутилган бўлса, 2027-йилга бориб бу кўрсаткични йилига 20 тага етказиш мақсад қилинган. Гарчи ишлаб чиқарувчи компаниянинг номи расман ошкор этилмаган бўлса-да, манбалар ушбу ташаббус ортида бир нечта йирик Хитой корхоналари, жумладан, давлатга қарашли Шангҳаи Юлиангшенг Течнологй стартапи турганини таъкидламоқда.

Синов жараёнлари ва ишлаб чиқаришдаги ўзига хос жиҳатлар

Янги технологиянинг имкониятларини синовдан ўтказиш ишлари аллақачон бошланган. Маълум қилинишича, иммерсион ДУВ-литографнинг тажриба намунаси СМИК компаниясининг ишлаб чиқариш майдончасида 2025-йилнинг сентябридан бери муваффақиятли синовдан ўтказиб келинмоқда. Ускунанинг асосий қисмлари Хитойнинг ўзида тайёрланаётган бўлса-да, айрим ўта муҳим эҳтиёт қисмлари Япония компанияларидан харид қилинмоқда. Айнан шу бутловчи қисмларни етказиб беришдаги муаммолар ҳозирча серияли ишлаб чиқариш суръатларини чеклаб турган асосий омил бўлиб қолмоқда.

Иммерсион ДУВ-литографияси замонавий микрочипларни яратишдаги энг мураккаб технологиялардан бири саналади. Бундай қурилмалар ёрдамида бир марталик экспозиция сиклида тахминан 28 нанометрли технологик жараён асосида чип ишлаб чиқариш имкони яратилади. Агар кўп мартали экспозиция технологияси (мультипле паттернинг) қўлланилса, ускуналар тахминан 7 нанометр даражасидаги илғор микрочипларни ҳам ишлаб чиқаришга қодир бўлади.

АҚШ босими ва етакчи Хитой компаниялари

Хитойнинг ўз литографик ускуналарини ишлаб чиқаришга киришиши АҚШ томонидан кучайиб бораётган санкциялар ва босимлар фонида содир бўлмоқда. Ҳозирги пайтда АҚШ Конгрессида МАТЧ Акт қонун лойиҳаси муҳокама қилинмоқда. Ушбу ҳужжат тасдиқланса, Нидерландиянинг ASML компаниясига Хитой корхоналарига нафақат янги иммерсион ДУВ-тизимларини етказиб бериш, балки аллақачон ўрнатилган ускунларга техник хизмат кўрсатиш ҳам тақиқланиши мумкин.

Айни пайтда мазкур хавф остида қолаётган потенциал компаниялар сирасига СМИК, Ҳуа Ҳонг Семикондуктор ва ЧангХин Меморй Течнологиес (CXMT) киради. Айнан шу йирик ўйинчи корхоналар янги маҳаллий литографларни биринчилардан бўлиб қабул қилиб олувчилар рўйхатида турибди. Янги маҳаллий технологиянинг жорий этилиши Хитойга хорижий чекловлар таъсирини сезиларли даражада юmsҳатиш имконини бериши кутилмоқда.

ЛитографияХитойСМИКASMLТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этдиАСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этдиБугун, 16:29Xiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқардиXiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқардиБугун, 15:54Росатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этдиРосатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этдиБугун, 14:54Boeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқландиBoeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқландиБугун, 13:56ҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқдаҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқдаБугун, 13:28Баиду ва Lyft Лондонда автоном таксиларни синовдан ўтказишни бошладиБаиду ва Lyft Лондонда автоном таксиларни синовдан ўтказишни бошладиБугун, 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб