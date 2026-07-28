Неймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этди
Бразилиянинг Сантос клуби етакчиси Неймар жамоанинг сўнгги ўйинидан кейин кийим алмаштириш хонасида ёш футболчиларни ҳақорат қилгани ҳақидаги хабарларга кескин муносабат билдирди. Goal.com хабар қилишича, тажрибали ҳужумчи бу каби асоссиз миш-мишларни қатъиян рад этиб, ижтимоий тармоқларда истеҳзоли сурат орқали жамоада ҳамжиҳлик сақланиб қолганини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мамлакат чемпионатида Чапекоэнсе жамоасига қарши кечган драматик учрашув 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланган эди. Ушбу баҳсда Сантос сафида иккала гол муаллифига айланган 34 ёшли сардор ўйиндан сўнг жамоадошлари, хусусан ёш ўйинчи Габриел Бонтемпо билан жанжаллашгани ҳақида маҳаллий ОАВда хабарлар тарқалган эди.
Миш-мишларга қарши кескин жавобБразилия матбуотида тарқалган маълумотларга кўра, Неймар ёш жамоадошини қаттиқ танқид қилиб, унинг формасини каmsитган ва келаси мавсумда иккинчи дивизионда ўйнашини башорат қилган эмиш. Бироқ собиқ Барселона ҳужумчиси бу ёлғон маълумотларни дарҳол инкор этиб, Instagram саҳифасида махсус баёнот эълон қилди.
ESPN нашри маълумотига кўра, Неймар бу иғволарга барҳам бериш учун Габриел Бонтемпо билан тушган суратини кулги белгиси ва кичкина найнов қабилидаги ҳазиломуз изоҳ билан жойлаштирган. Бонтемпо ҳам ўз навбатида бу постни улашиб, жамоада ҳеч қандай зиддият йўқлигини амалда тасдиқлаган.
Футбол муҳити ва масъулиятНеймар ўзининг видеомурожаатида кийим алмаштириш хонасидаги ҳолатни тушунтирар экан, футбол жамоаларида бундай қаттиққўллик ва талабчанлик одатий ҳол эканини алоҳида таъкидлади:
- Учрашувдан кейин барча футболчилар жамоавий равишда масъулиятни ўз зиммасига олди
- Лукас Вериссимо, Виллиан Арао, Габи Барбоса ва Неймар вазият бўйича ўз фикрларини очиқ билдирди
- Ёшларга нисбатан ҳеч қандай тазйиқ ёки ҳақорат бўлгани йўқ
- Ғалаба қозонишни истаган ҳар қандай профессионал жамоада талабчанлик табиий ҳолат саналади
…