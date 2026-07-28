Неймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этди

·36·Спорт
Неймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этди

Бразилиянинг Сантос клуби етакчиси Неймар жамоанинг сўнгги ўйинидан кейин кийим алмаштириш хонасида ёш футболчиларни ҳақорат қилгани ҳақидаги хабарларга кескин муносабат билдирди. Goal.com хабар қилишича, тажрибали ҳужумчи бу каби асоссиз миш-мишларни қатъиян рад этиб, ижтимоий тармоқларда истеҳзоли сурат орқали жамоада ҳамжиҳлик сақланиб қолганини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мамлакат чемпионатида Чапекоэнсе жамоасига қарши кечган драматик учрашув 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланган эди. Ушбу баҳсда Сантос сафида иккала гол муаллифига айланган 34 ёшли сардор ўйиндан сўнг жамоадошлари, хусусан ёш ўйинчи Габриел Бонтемпо билан жанжаллашгани ҳақида маҳаллий ОАВда хабарлар тарқалган эди.

Миш-мишларга қарши кескин жавоб

Бразилия матбуотида тарқалган маълумотларга кўра, Неймар ёш жамоадошини қаттиқ танқид қилиб, унинг формасини каmsитган ва келаси мавсумда иккинчи дивизионда ўйнашини башорат қилган эмиш. Бироқ собиқ Барселона ҳужумчиси бу ёлғон маълумотларни дарҳол инкор этиб, Instagram саҳифасида махсус баёнот эълон қилди.

ESPN нашри маълумотига кўра, Неймар бу иғволарга барҳам бериш учун Габриел Бонтемпо билан тушган суратини кулги белгиси ва кичкина найнов қабилидаги ҳазиломуз изоҳ билан жойлаштирган. Бонтемпо ҳам ўз навбатида бу постни улашиб, жамоада ҳеч қандай зиддият йўқлигини амалда тасдиқлаган.

Футбол муҳити ва масъулият

Неймар ўзининг видеомурожаатида кийим алмаштириш хонасидаги ҳолатни тушунтирар экан, футбол жамоаларида бундай қаттиққўллик ва талабчанлик одатий ҳол эканини алоҳида таъкидлади:

  • Учрашувдан кейин барча футболчилар жамоавий равишда масъулиятни ўз зиммасига олди
  • Лукас Вериссимо, Виллиан Арао, Габи Барбоса ва Неймар вазият бўйича ўз фикрларини очиқ билдирди
  • Ёшларга нисбатан ҳеч қандай тазйиқ ёки ҳақорат бўлгани йўқ
  • Ғалаба қозонишни истаган ҳар қандай профессионал жамоада талабчанлик табиий ҳолат саналади
Тарихий клуб етакчиси ёлғон хабар тарқатаётган шахсларни танқид қилиб, ҳақиқий футбол муҳитидан йироқ бўлганлар бу каби уйдирмаларни тўхтатиши лозимлигини талаб қилди. У ҳеч қандай асоси йўқ иғволарга бундан буён чидаб турмаслигини ва жамоа ичидаги бирлик ҳар қачонгидан ҳам муҳимроқ эканини қайд этди.

НеймарСантосБразилия чемпионатиФутбол янгиликлариГабриел Бонтемпо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаРеал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 15:50Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиЧелси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиБугун, 15:38Англия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиАнглия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиБугун, 14:58Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Бугун, 14:42Ёзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаЁзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаБугун, 14:38Джошуа Зиркзее трансфери: ҳужумчи учун кураш бошландиДжошуа Зиркзее трансфери: ҳужумчи учун кураш бошландиБугун, 14:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди