Ал-Ҳилал трансфер сиёсати ва юлдузлар таъқиби
Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби ёзги трансферлар ойнасидаги ҳаракатлари ва молиявий имкониятлари билан яна спорт жамоатчилиги эътиборини тортмоқда. Жамоа раҳбариятининг хорижий футболчиларни жалб этишдаги ғайриоддий ёндашуви мухлислар ва экспертлар ўртасида кўплаб саволларни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ixbt.com маълумотига кўра, клуб ёзги трансферлар давридаги илк йирик харидини амалга ошириб, Вест Ҳам Юнайтед сафида тўп сурган нидерландиялик қанот ҳужумчиси Крйсенсио Суммервилле билан келишувга эришди. Мазкур трансфер учун 80 миллион евро йўналтирилгани хабар қилинмоқда.
Рекордчилар изиданУшбу трансфер қиймати уни Саудия лигаси тарихидаги иккинчи энг қиммат харидга айлантиради. Рейтингда фақатгина 2023 йилнинг ёзида Пари Сен-Жермен клубидан 90 миллион евро эвазига келиб қўшилган бразилиялик Неймар биринчи ўринни эгаллаб турибди.
Бироқ Крйсенсио Суммервилле трансфери ортидан клуб раҳбарияти бир қатор бошқа ҳужумчиларни ҳам фаол кузата бошлади. Энг қизиғи, уларнинг айримлари айнан нидерландиялик футболчи ҳаракат қиладиган чап қанот позициясида ўйнайди.
Номаълум келажак ва янги номзодларХабарларга кўра, асосий эътибор қаратилган йирик номлар орасида Бавария вакили, колумбиялик Луис Диаз ҳамда Эвертондаги ижара муддати тугагач Манчестер Сити сафига қайтган Джек Грилиш ҳам бор. Бундай қадамлар нима сабамдан улкан маблағ эвазига олиб келинган Крйсенсио Суммервилле келажагини савол остида қолдирмоқда.
Шунингдек, Ал-Ҳилал трансфер бозорида майдоннинг бошқа чизиқлари учун ҳам номзодларни кўриб чиқмоқда. Хусусан, инглиз ҳужумчиси Гарри Кейн, француз қанот вакили Усман Дембеле ва сенегаллик Илиман Ндиае каби футболчилар ҳам клуб қизиқишлар доирасига киргани айтилмоқда.
Клубнинг бу каби тарқоқ ва йирик молиявий ресурсларга асосланган трансфер сиёсати келгусида жамоанинг ички муҳитига қандай таъсир кўрсатиши ҳозирча номаълум бўлиб қолмоқда. Мухлислар эса раҳбариятдан мазкур қадамларга аниқ жавоб кутмоқда.
…