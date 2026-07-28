Ал-Ҳилал трансфер сиёсати ва юлдузлар таъқиби

·41·Спорт
Ал-Ҳилал трансфер сиёсати ва юлдузлар таъқиби

Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби ёзги трансферлар ойнасидаги ҳаракатлари ва молиявий имкониятлари билан яна спорт жамоатчилиги эътиборини тортмоқда. Жамоа раҳбариятининг хорижий футболчиларни жалб этишдаги ғайриоддий ёндашуви мухлислар ва экспертлар ўртасида кўплаб саволларни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ixbt.com маълумотига кўра, клуб ёзги трансферлар давридаги илк йирик харидини амалга ошириб, Вест Ҳам Юнайтед сафида тўп сурган нидерландиялик қанот ҳужумчиси Крйсенсио Суммервилле билан келишувга эришди. Мазкур трансфер учун 80 миллион евро йўналтирилгани хабар қилинмоқда.

Рекордчилар изидан

Ушбу трансфер қиймати уни Саудия лигаси тарихидаги иккинчи энг қиммат харидга айлантиради. Рейтингда фақатгина 2023 йилнинг ёзида Пари Сен-Жермен клубидан 90 миллион евро эвазига келиб қўшилган бразилиялик Неймар биринчи ўринни эгаллаб турибди.

Бироқ Крйсенсио Суммервилле трансфери ортидан клуб раҳбарияти бир қатор бошқа ҳужумчиларни ҳам фаол кузата бошлади. Энг қизиғи, уларнинг айримлари айнан нидерландиялик футболчи ҳаракат қиладиган чап қанот позициясида ўйнайди.

Номаълум келажак ва янги номзодлар

Хабарларга кўра, асосий эътибор қаратилган йирик номлар орасида Бавария вакили, колумбиялик Луис Диаз ҳамда Эвертондаги ижара муддати тугагач Манчестер Сити сафига қайтган Джек Грилиш ҳам бор. Бундай қадамлар нима сабамдан улкан маблағ эвазига олиб келинган Крйсенсио Суммервилле келажагини савол остида қолдирмоқда.

Шунингдек, Ал-Ҳилал трансфер бозорида майдоннинг бошқа чизиқлари учун ҳам номзодларни кўриб чиқмоқда. Хусусан, инглиз ҳужумчиси Гарри Кейн, француз қанот вакили Усман Дембеле ва сенегаллик Илиман Ндиае каби футболчилар ҳам клуб қизиқишлар доирасига киргани айтилмоқда.

Клубнинг бу каби тарқоқ ва йирик молиявий ресурсларга асосланган трансфер сиёсати келгусида жамоанинг ички муҳитига қандай таъсир кўрсатиши ҳозирча номаълум бўлиб қолмоқда. Мухлислар эса раҳбариятдан мазкур қадамларга аниқ жавоб кутмоқда.

Ал-ҲилалТрансферларКрйсенсио СуммервиллеНеймарСаудия лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиУмарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиБугун, 23:30Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийБугун, 23:12Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Бугун, 22:21Суперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиСуперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиБугун, 22:19Зинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиЗинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 22:07Милан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаМилан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаБугун, 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди