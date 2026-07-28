Рубен Аморим Манчестер Юнайтеддаги хатолари ва Миланрежа ҳақида гапирди
Милан бош мураббийи лавозимига киришган Рубен Аморим инглиз клубидаги фаолияти давридаги хатолари ва янги жамоасидаги режалари ҳақида очиқ гапирди. Португалиялик мутахассиснинг таъкидлашича, Милан раҳбарияти уни нафақат эришган ютуқлари, балки Манчестер Юнайтедда дуч келган муваффақиятсизликлари ва орттирган бой тажрибаси учун ҳам танлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, ўтган мавсум охирида Чемпионлар лигасига чиқа олмаган Массимилиано Аллегри истеъфога чиқарилганидан сўнг, июн ойи ўрталарида Рубен Аморим Милан бош мураббийи этиб тайинланган эди. Янги устоз жамоага келгач, дарҳол Австралиянинг Перт шаҳрига етиб борди ва у ерда Интер ҳамда Серие Б вакили Палермо билан ўтказиладиган ўртоқлик турнирига тайёргарликни бошлади.
Манчестер Юнайтед тажрибаси ва клуб раҳбарияти билан музокараларixbt.com ва бошқа спорт манбалари тарқатган маълумотларга кўра, Рубен Аморим клуб раҳбарияти билан бўлган учрашувларда ўз ғоялари ва қарашларини очиқ баён этган. Унинг сўзларига кўра, Милан хўжайини мистер Кардинале ва бошқалар уни айнан жамоада жорий этмоқчи бўлган ўйин услуби учун муносиб номзод деб топишган.
Аморимнинг эътироф этишича, раҳбарият билан суҳбатларда фақатгина ижобий натижалар эмас, балки Манчестер Юнайтедда йўл қўйилган хатолар ҳам муҳокама қилинган. "Ўйлайманки, бу музокараларда жуда катта ёрдам берди, чунки улар менинг нафақат аввалги муваффақиятларимга, балки босқичма-босқич орттирган тажрибамга ҳам баҳо беришди", – деди мураббий.
Милан шаҳри ва янги босимдаги талабларИталия клубидаги муҳит ҳақида гапирар экан, тажрибали мутахассис Милан каби буюк шаҳарда ишлаш ўзига хос масъулият талаб қилишини алоҳида таъкидлади. У мураббийлар штаби томонидан маълум бир босимни ҳис қилганини, чунки бу ерда жамоани бошқариш ва ўзини намоён этиш услуби бутунлай бошқача эканини тан олди.
Милан мода маркази эканлигини эслатиб ўтган мураббий шаҳарни ва клуб тарихини муносиб тарзда ифода этиш муҳимлигини қўшимча қилди. Унинг фикрича, жамоанинг шонли тарихига нафақат яшил майдондаги кўрсаткичлар, балки майдон ташқарисидаги маданият ва ташқи қиёфа ҳам киради ва у бу талабларга тўла риоя қилишини билдирди.
…