Рубен Аморим Манчестер Юнайтеддаги хатолари ва Миланрежа ҳақида гапирди

·52·Спорт
Рубен Аморим Манчестер Юнайтеддаги хатолари ва Миланрежа ҳақида гапирди

Милан бош мураббийи лавозимига киришган Рубен Аморим инглиз клубидаги фаолияти давридаги хатолари ва янги жамоасидаги режалари ҳақида очиқ гапирди. Португалиялик мутахассиснинг таъкидлашича, Милан раҳбарияти уни нафақат эришган ютуқлари, балки Манчестер Юнайтедда дуч келган муваффақиятсизликлари ва орттирган бой тажрибаси учун ҳам танлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, ўтган мавсум охирида Чемпионлар лигасига чиқа олмаган Массимилиано Аллегри истеъфога чиқарилганидан сўнг, июн ойи ўрталарида Рубен Аморим Милан бош мураббийи этиб тайинланган эди. Янги устоз жамоага келгач, дарҳол Австралиянинг Перт шаҳрига етиб борди ва у ерда Интер ҳамда Серие Б вакили Палермо билан ўтказиладиган ўртоқлик турнирига тайёргарликни бошлади.

Манчестер Юнайтед тажрибаси ва клуб раҳбарияти билан музокаралар

ixbt.com ва бошқа спорт манбалари тарқатган маълумотларга кўра, Рубен Аморим клуб раҳбарияти билан бўлган учрашувларда ўз ғоялари ва қарашларини очиқ баён этган. Унинг сўзларига кўра, Милан хўжайини мистер Кардинале ва бошқалар уни айнан жамоада жорий этмоқчи бўлган ўйин услуби учун муносиб номзод деб топишган.

Аморимнинг эътироф этишича, раҳбарият билан суҳбатларда фақатгина ижобий натижалар эмас, балки Манчестер Юнайтедда йўл қўйилган хатолар ҳам муҳокама қилинган. "Ўйлайманки, бу музокараларда жуда катта ёрдам берди, чунки улар менинг нафақат аввалги муваффақиятларимга, балки босқичма-босқич орттирган тажрибамга ҳам баҳо беришди", – деди мураббий.

Милан шаҳри ва янги босимдаги талаблар

Италия клубидаги муҳит ҳақида гапирар экан, тажрибали мутахассис Милан каби буюк шаҳарда ишлаш ўзига хос масъулият талаб қилишини алоҳида таъкидлади. У мураббийлар штаби томонидан маълум бир босимни ҳис қилганини, чунки бу ерда жамоани бошқариш ва ўзини намоён этиш услуби бутунлай бошқача эканини тан олди.

Милан мода маркази эканлигини эслатиб ўтган мураббий шаҳарни ва клуб тарихини муносиб тарзда ифода этиш муҳимлигини қўшимча қилди. Унинг фикрича, жамоанинг шонли тарихига нафақат яшил майдондаги кўрсаткичлар, балки майдон ташқарисидаги маданият ва ташқи қиёфа ҳам киради ва у бу талабларга тўла риоя қилишини билдирди.

Рубен АморимМиланМанчестер ЮнайтедА СерияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийБугун, 23:12Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Бугун, 22:21Суперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиСуперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиБугун, 22:19Зинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиЗинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 22:07Милан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаМилан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаБугун, 21:58Германия 2038 йилги ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилмоқчи!Германия 2038 йилги ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилмоқчи!Бугун, 21:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди