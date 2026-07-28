Расман: Клаудио Раньери — Италия терма жамоасининг янги техник директори

·32·Спорт
Расман: Клаудио Раньери — Италия терма жамоасининг янги техник директори

Италия футбол федерацияси (FIGC) афсонавий мутахассис Клаудио Раньерининг мамлакат миллий терма жамоаси техник директори этиб тайинланганини расман эълон қилди. 74 ёшли тажрибали мураббий «Скуадра Адзурра»нинг стратегик ривожланиш ва кадрлар сиёсатига масъул бўлади.

Zamin.uz Италия футболидаги ушбу кутилмаган тайинлов, Паоло Мальдинининг қисқа фаолияти ортидаги ички можаро ҳамда Раньери олдида турган вазифалар тафсилотларини тақдим этади.

1. 16 кунлик фаолият ва ички можаро: Мальдинининг ўрнини эгаллаган афсона

Федерация матбуот хизмати хабарига кўра, Клаудио Раньери ушбу масъулиятли лавозимда яна бир афсонавий футбол намояндаси — Паоло Мальдинининг ўрнини эгаллади.

Эътиборлиси, Мальдини бу вазифада атиги 16 кун фаолият юритди, холос. У Италия миллий терма жамоасига янги бош мураббийни тайинлаш жараёнидаги муваффақиятсизлик ортидан юзага келган жиддий ички можаро сабабли лавозимини тарк этишга мажбур бўлди.

Италия футбол федерациясининг расмий хабаридан:

«Клаудио Раньери Италия миллий терма жамоасининг техник директори этиб тайинланди. Тажрибали мутахассис миллий жамоанинг кейинги ривожланиш босқичини назорат қилади.»

Клаудио Раньерининг Италия терма жамоасига тайинланиши бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Янги лавозими

Италия миллий терма жамоаси техник директори

Мутахассис ёши

74 ёш

Собиқ техник директор

Паоло Мальдини (Лавозимида атиги 16 кун ишлаган)

Истеъфо сабаби

Бош мураббийни тайинлашдаги муваффақиятсизлик ва ички можаро

Сўнгги иш жойи

«Рома» (Бошқарув маслаҳатчиси ва бош мураббий)

2. Раньерининг «Рома»даги тажрибаси ва бой мураббийлик маҳорати

74 ёшли Клаудио Раньери дунё футболида бой тажриба ва юксак обрўга эга мутахассис ҳисобланади. Унинг сўнгги иш жойи Римнинг «Рома» клуби бўлган.

  • Бош мураббийлик: Раньери 2024 йилнинг ноябридан 2025 йилнинг июнигача «Рома» бош мураббийлигини ўз зиммасига олган.

  • Маслаҳатчилик раҳбарияти: Шундан сўнг, 2025 йил июлидан 2026 йил апрелигача у Рим клуби бошқарувида стратегик маслаҳатчи сифатида фаолият юритган.

Эндиликда ушбу тажрибали мутахассис ўз билими ва ташкилотчилик қобилиятини Италия миллий терма жамоасини инқироздан олиб чиқиш ва янги муваффақиятларга етаклашга сарфлайди.

Италия футболидаги ушбу муҳим кадрлар алмануви миллионлаб мухлислар диққат марказида бўлиб турибди.

Ушбу қизиқарли мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Клаудио Раньери Италия миллий терма жамоасидаги ички можароларни бартараф этиб, жамоани тўғри йўлга сола оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Клаудио РаньериИталияПаоло МальдиниАС РомаИталия футбол федерацияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиУмарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиБугун, 23:30Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийБугун, 23:12Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Бугун, 22:21Суперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиСуперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиБугун, 22:19Зинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиЗинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 22:07Милан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаМилан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаБугун, 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди