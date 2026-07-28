Расман: Клаудио Раньери — Италия терма жамоасининг янги техник директори
Италия футбол федерацияси (FIGC) афсонавий мутахассис Клаудио Раньерининг мамлакат миллий терма жамоаси техник директори этиб тайинланганини расман эълон қилди. 74 ёшли тажрибали мураббий «Скуадра Адзурра»нинг стратегик ривожланиш ва кадрлар сиёсатига масъул бўлади.
Zamin.uz Италия футболидаги ушбу кутилмаган тайинлов, Паоло Мальдинининг қисқа фаолияти ортидаги ички можаро ҳамда Раньери олдида турган вазифалар тафсилотларини тақдим этади.
1. 16 кунлик фаолият ва ички можаро: Мальдинининг ўрнини эгаллаган афсона
Федерация матбуот хизмати хабарига кўра, Клаудио Раньери ушбу масъулиятли лавозимда яна бир афсонавий футбол намояндаси — Паоло Мальдинининг ўрнини эгаллади.
Эътиборлиси, Мальдини бу вазифада атиги 16 кун фаолият юритди, холос. У Италия миллий терма жамоасига янги бош мураббийни тайинлаш жараёнидаги муваффақиятсизлик ортидан юзага келган жиддий ички можаро сабабли лавозимини тарк этишга мажбур бўлди.
Италия футбол федерациясининг расмий хабаридан:
«Клаудио Раньери Италия миллий терма жамоасининг техник директори этиб тайинланди. Тажрибали мутахассис миллий жамоанинг кейинги ривожланиш босқичини назорат қилади.»
Клаудио Раньерининг Италия терма жамоасига тайинланиши бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Янги лавозими
Италия миллий терма жамоаси техник директори
Мутахассис ёши
74 ёш
Собиқ техник директор
Паоло Мальдини (Лавозимида атиги 16 кун ишлаган)
Истеъфо сабаби
Бош мураббийни тайинлашдаги муваффақиятсизлик ва ички можаро
Сўнгги иш жойи
«Рома» (Бошқарув маслаҳатчиси ва бош мураббий)
2. Раньерининг «Рома»даги тажрибаси ва бой мураббийлик маҳорати
74 ёшли Клаудио Раньери дунё футболида бой тажриба ва юксак обрўга эга мутахассис ҳисобланади. Унинг сўнгги иш жойи Римнинг «Рома» клуби бўлган.
Бош мураббийлик: Раньери 2024 йилнинг ноябридан 2025 йилнинг июнигача «Рома» бош мураббийлигини ўз зиммасига олган.
Маслаҳатчилик раҳбарияти: Шундан сўнг, 2025 йил июлидан 2026 йил апрелигача у Рим клуби бошқарувида стратегик маслаҳатчи сифатида фаолият юритган.
Эндиликда ушбу тажрибали мутахассис ўз билими ва ташкилотчилик қобилиятини Италия миллий терма жамоасини инқироздан олиб чиқиш ва янги муваффақиятларга етаклашга сарфлайди.
Италия футболидаги ушбу муҳим кадрлар алмануви миллионлаб мухлислар диққат марказида бўлиб турибди.
Ушбу қизиқарли мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Клаудио Раньери Италия миллий терма жамоасидаги ички можароларни бартараф этиб, жамоани тўғри йўлга сола оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…