Германия 2038 йилги ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилмоқчи!

·31·Спорт
Германия 2038 йилги ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилмоқчи!

Германия футбол иттифоқи (DFB) келгуси Жаҳон чемпионатларидан бирини мамлакатда ўтказиш бўйича грандиоз режаларини ошкор қилди. Немис футбол мутасаддилари 2038 ёки 2042 йилги мундиал мезбонлиги учун расмий ариза топширишни режалаштирмоқда.

Zamin.uz Германиянинг Жаҳон чемпионатини ўтказиш имкониятлари, инфратузилма тайёргарлиги ва ФИФА турнирлари мезбонлиги бўйича тафсилотларни тақдим этади.

1. Инфратузилма тайёр ва тўлиқ стадионлар кафолати

DFB бошқаруви аъзоси Аксель Хеллманннинг таъкидлашича, Германияда дунёнинг энг йирик футбол турнирини муносиб тарзда қабул қилиш учун барча инфратузилма шароитлари аллақачон шаклланган ва юқори даражада ишлаб турибди.

Германия томони стадионлар, транспорт тизими ҳамда меҳмонхона логистикаси бўйича ҳеч қандай муаммо бўлмаслигига ва ҳар бир ўйин тўлиқ мухлислар билан ўтишига ишонч билдирмоқда.

DFB бошқаруви аъзоси Аксель Хеллманннинг баёнотидан:

«Биз ушбу турнирни мамнуният билан қабул қилардик. ГФИ ҳам, унинг президенти Бернд Нойендорф ҳам 2042 йил, эҳтимол 2038 йил учун ҳам ариза топширишни истайди. Барчаси ФИФА регламентига боғлиқ.

Германияда стадионлар, транспорт ва меҳмонхона инфратузилмаси тайёр. Ҳар бир баҳс тўлиқ стадионларда ўтади. Бу жуда муваффақиятли турнир бўлади. Мамлакатимизда бунинг учун зарур барча шароит мавжуд.»

Германиянинг ЖЧ даъвогарлиги ва яқин йиллардаги мундиаллар харитаси

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Даъвогар мамлакат

Германия (Германия футбол иттифоқи / DFB )

Нишонланаётган йиллар

2038 ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионати

DFB президенти

Бернд Нойендорф

Асосий устунлик

Мукаммал стадионлар, тайёр транспорт ва меҳмонхона тизими

2030 йилги ЖЧ мезбонлари

Испания, Португалия, Марокаш (Уругвай, Аргентина, Парагвай)

2034 йилги ЖЧ мезбонлиги

Саудия Арабистони

2. Яқин йиллардаги Жаҳон чемпионатлари мезбонлари кимлар?

ФИФА томонидан тасдиқланган режаларга кўра, яқин ўн йилликдаги Жаҳон чемпионати географияси аллақачон аниқлаб олинган:

  • ЖЧ-2030: Мусобақанинг асосий қисми Испания, Португалия ва Марокаш майдонларида бўлиб ўтади. Шунингдек, мундиалнинг 100 йиллик юбилейи муносабати билан айрим рамзий баҳслар Жанубий Америкада — Уругвай, Аргентина ва Парагвайда ўтказилади.

  • ЖЧ-2034: Ушбу Жаҳон чемпионати мезбонлиги Саудия Арабистонига топширилган.

Шу сабабли, Европа қитъаси ва хусусан Германия учун навбатдаги реал имконият айнан 2038 ёки 2042 йилги турнирларга тўғри келмоқда.

Германиянинг Жаҳон чемпионатини қабул қилиш бўйича амбициялари футбол дунёсида кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Ушбу қайноқ ва қизиқарли мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Германия 2038 ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионати мезбонлигини қўлга кирита оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

ГерманияФИФАГерман футбол ассоциациясиАксель ХелльманнБернд Нойендорф
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиУмарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиБугун, 23:30Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийБугун, 23:12Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Бугун, 22:21Суперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиСуперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиБугун, 22:19Зинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиЗинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 22:07Милан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаМилан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаБугун, 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди