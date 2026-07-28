Германия 2038 йилги ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилмоқчи!
Германия футбол иттифоқи (DFB) келгуси Жаҳон чемпионатларидан бирини мамлакатда ўтказиш бўйича грандиоз режаларини ошкор қилди. Немис футбол мутасаддилари 2038 ёки 2042 йилги мундиал мезбонлиги учун расмий ариза топширишни режалаштирмоқда.
Zamin.uz Германиянинг Жаҳон чемпионатини ўтказиш имкониятлари, инфратузилма тайёргарлиги ва ФИФА турнирлари мезбонлиги бўйича тафсилотларни тақдим этади.
1. Инфратузилма тайёр ва тўлиқ стадионлар кафолати
DFB бошқаруви аъзоси Аксель Хеллманннинг таъкидлашича, Германияда дунёнинг энг йирик футбол турнирини муносиб тарзда қабул қилиш учун барча инфратузилма шароитлари аллақачон шаклланган ва юқори даражада ишлаб турибди.
Германия томони стадионлар, транспорт тизими ҳамда меҳмонхона логистикаси бўйича ҳеч қандай муаммо бўлмаслигига ва ҳар бир ўйин тўлиқ мухлислар билан ўтишига ишонч билдирмоқда.
DFB бошқаруви аъзоси Аксель Хеллманннинг баёнотидан:
«Биз ушбу турнирни мамнуният билан қабул қилардик. ГФИ ҳам, унинг президенти Бернд Нойендорф ҳам 2042 йил, эҳтимол 2038 йил учун ҳам ариза топширишни истайди. Барчаси ФИФА регламентига боғлиқ.
Германияда стадионлар, транспорт ва меҳмонхона инфратузилмаси тайёр. Ҳар бир баҳс тўлиқ стадионларда ўтади. Бу жуда муваффақиятли турнир бўлади. Мамлакатимизда бунинг учун зарур барча шароит мавжуд.»
Германиянинг ЖЧ даъвогарлиги ва яқин йиллардаги мундиаллар харитаси
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Даъвогар мамлакат
Германия (Германия футбол иттифоқи / DFB )
Нишонланаётган йиллар
2038 ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионати
DFB президенти
Асосий устунлик
Мукаммал стадионлар, тайёр транспорт ва меҳмонхона тизими
2030 йилги ЖЧ мезбонлари
Испания, Португалия, Марокаш (Уругвай, Аргентина, Парагвай)
2034 йилги ЖЧ мезбонлиги
2. Яқин йиллардаги Жаҳон чемпионатлари мезбонлари кимлар?
ФИФА томонидан тасдиқланган режаларга кўра, яқин ўн йилликдаги Жаҳон чемпионати географияси аллақачон аниқлаб олинган:
ЖЧ-2030: Мусобақанинг асосий қисми Испания, Португалия ва Марокаш майдонларида бўлиб ўтади. Шунингдек, мундиалнинг 100 йиллик юбилейи муносабати билан айрим рамзий баҳслар Жанубий Америкада — Уругвай, Аргентина ва Парагвайда ўтказилади.
ЖЧ-2034: Ушбу Жаҳон чемпионати мезбонлиги Саудия Арабистонига топширилган.
Шу сабабли, Европа қитъаси ва хусусан Германия учун навбатдаги реал имконият айнан 2038 ёки 2042 йилги турнирларга тўғри келмоқда.
Германиянинг Жаҳон чемпионатини қабул қилиш бўйича амбициялари футбол дунёсида кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Ушбу қайноқ ва қизиқарли мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Германия 2038 ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионати мезбонлигини қўлга кирита оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…