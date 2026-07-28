Аирбус A350-1000ULR илк бор 23 минг километрни тўхтовсиз учиб ўтди

·36·Техно
Аирбус A350-1000ULR илк бор 23 минг километрни тўхтовсиз учиб ўтди

Авиация тарихида илк бор икки двигателли йўловчи самолёти оралиқ ёқилғи қуйишсиз 23 минг километрдан ортиқ масофани босиб ўтди. Аирбус компаниясининг сўнгги ишланмаси бўлган Аирбус A350-1000ULR модели Австралиянинг Мелбурн шаҳридан Франциянинг Тулуза шаҳрига амалга оширилган синов парвозини муваффақиятли якунлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Ф-ВУЛР рўйхат рақамига эга ҳаво кемаси 27-июль куни Мелбурн шаҳридан йўлга чиқиб, 28-июль куни Тулуза аэропортига келиб қўнди. Самолёт осмонда нақ 24 соату 24 дақиқа давомида узлуксиз бўлган.

Тарихий рейс давомида лайнер Тинч океани,шунингдек, АҚШ ва Канада ҳудудлари узра парвоз қилган. Ўта узоқ давом этган ушбу сафар хавфсизлигини таъминлаш мақсадида бортда бир-бирини алмаштириб турган учта тўлиқ учувчилар экипажи фаолият олиб борган.

Синов парвозининг ўзига хос жиҳатлари

Мутахассисларнинг таъкидлашича, парвоз якуни қизиқарли воқеа билан давом этган. Манзилга етиб келиб, қўнишни амалга оширмоқчи бўлган пайтда лайнер хавфсизлик қоидаларига кўра иккинчи даврага кетган. Шундан сўнггина экипаж самолётни Тулуза аэропортига муваффақиятли қўндирган.

Мазкур рекорд кўрсаткич Ultra Лонг Ранге (ўта узоқ масофа) деб номланган махсус модификациянинг синов босқичи доирасида қайд этилди. Ушбу версия дунёдаги энг узун авиарейсларни амалга ошириш учун махсус лойиҳалаштирилган.

Келажакдаги ўта узун йўналишлар

Ушбу турдаги самолётлар аллақачон Австралиянинг Қантас авиакомпанияси томонидан буюртма қилинган бўлиб, улар Прожект Сунрисе лойиҳасини амалга оширишда фойдаланилади. Лойиҳанинг асосий мақсади Сиднейдан Лондон ва Нью-Йоркка тўғридан-тўғри рейсларни очишдан иборат.

Режалаштирилаётган бундай қатновларнинг давомийлиги 22 соатни ташкил этиши кутилмоқда. Бу эса фуқаролик авиацияси тарихидаги энг узун мунтазам парвозлардан бирига айланиб, глобал қатновлар имкониятларини янада кенгайтиради.

АирбусA350АвиацияРекордҚантас
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориGalaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориБугун, 22:58HBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаHBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаБугун, 22:57Саудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиСаудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиБугун, 22:52Amazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиAmazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиБугун, 22:27AMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиAMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиБугун, 21:53Apple компанияси қурилмаларни узоқ муддатли ижарага бериш дастурини ишга туширдиApple компанияси қурилмаларни узоқ муддатли ижарага бериш дастурини ишга туширдиБугун, 20:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб