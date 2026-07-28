Аирбус A350-1000ULR илк бор 23 минг километрни тўхтовсиз учиб ўтди
Авиация тарихида илк бор икки двигателли йўловчи самолёти оралиқ ёқилғи қуйишсиз 23 минг километрдан ортиқ масофани босиб ўтди. Аирбус компаниясининг сўнгги ишланмаси бўлган Аирбус A350-1000ULR модели Австралиянинг Мелбурн шаҳридан Франциянинг Тулуза шаҳрига амалга оширилган синов парвозини муваффақиятли якунлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Ф-ВУЛР рўйхат рақамига эга ҳаво кемаси 27-июль куни Мелбурн шаҳридан йўлга чиқиб, 28-июль куни Тулуза аэропортига келиб қўнди. Самолёт осмонда нақ 24 соату 24 дақиқа давомида узлуксиз бўлган.
Тарихий рейс давомида лайнер Тинч океани,шунингдек, АҚШ ва Канада ҳудудлари узра парвоз қилган. Ўта узоқ давом этган ушбу сафар хавфсизлигини таъминлаш мақсадида бортда бир-бирини алмаштириб турган учта тўлиқ учувчилар экипажи фаолият олиб борган.
Синов парвозининг ўзига хос жиҳатлариМутахассисларнинг таъкидлашича, парвоз якуни қизиқарли воқеа билан давом этган. Манзилга етиб келиб, қўнишни амалга оширмоқчи бўлган пайтда лайнер хавфсизлик қоидаларига кўра иккинчи даврага кетган. Шундан сўнггина экипаж самолётни Тулуза аэропортига муваффақиятли қўндирган.
Мазкур рекорд кўрсаткич Ultra Лонг Ранге (ўта узоқ масофа) деб номланган махсус модификациянинг синов босқичи доирасида қайд этилди. Ушбу версия дунёдаги энг узун авиарейсларни амалга ошириш учун махсус лойиҳалаштирилган.
Келажакдаги ўта узун йўналишларУшбу турдаги самолётлар аллақачон Австралиянинг Қантас авиакомпанияси томонидан буюртма қилинган бўлиб, улар Прожект Сунрисе лойиҳасини амалга оширишда фойдаланилади. Лойиҳанинг асосий мақсади Сиднейдан Лондон ва Нью-Йоркка тўғридан-тўғри рейсларни очишдан иборат.
Режалаштирилаётган бундай қатновларнинг давомийлиги 22 соатни ташкил этиши кутилмоқда. Бу эса фуқаролик авиацияси тарихидаги энг узун мунтазам парвозлардан бирига айланиб, глобал қатновлар имкониятларини янада кенгайтиради.
…