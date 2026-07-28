Савинё Манчестер Сити сафидан кетишни истамоқда
Англиянинг Манчестер Сити клуби ҳужум чизиғида ўзгаришларга қўл уриши кутилмоқда. Машҳур спорт журналисти Fabrizio Romano тарқатган маълумотларга кўра, бразилиялик иқтидорли футболчи Савинёнинг келажаги «шаҳарликлар» сафида кўринмаяпти ва клуб унинг вакилларига жамоа режаларидан чиқиб кетганини маълум қилган. Бу ҳолат ёзги трансфер ойнасида кўплаб Европа клубларининг эътиборини тортиши аниқ эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Футболчининг фаолияти ва трансфер қиймати2004 йилда туғилган ёш вингер ўз вақтида Ситй Футбол Груп тармоғига кирувчи Троес ва Гирона клублари орқали Манчестер Сити сафига келиб қўшилган эди. Пеп Гвардиола қўл остида у жами 84 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини 7 маротаба ишғол қилган ва жамоадошларига 16 та голли узатма амалга оширган. Англия матбуотининг хабар қилишича, Манчестер Сити раҳбарияти футболчини сотиш учун камида 55 миллион евро талаб қилмоқда.
Милан ва Тоттенхем қизиқишиGOAL.com нашрининг ёзишича, Италиянинг Милан клуби айнан шундай профилга эга футболчини ўз сафига қўшиб олишни хоҳламоқда. Бироқ Италия гранди учун инглиз клуби белгилаган 55 миллион евролик трансфер нархи молиявий жиҳатдан жуда юқорилик қилмоқда ва Милан бу маблағни ажратишга тайёр эмас. Шу боисдан трансфер пойгасида бошқа рақобатдошлар фаоллашмоқда.
Хусусан, Англиянинг Тоттенхем клуби ҳужум чизиғини тубдан янгилаш мақсадида Савинёни ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий ҳаракат бошлаган. Лондонликлар Манчестер Сити раҳбариятини кўндириш учун етарли аргументларга эга экани айтилмоқда. Агар трансфер амалга ошса, ёш бразилиялик футболчи фаолиятини Премер-лиганинг бошқа бир жамоасида давом эттириши эҳтимоли юқори.
…