Apple компанияси қурилмаларни узоқ муддатли ижарага бериш дастурини ишга туширди
АҚШда технология ихлосмандлари учун янги молиявий имконият — Apple Упграде узоқ муддатли ижара дастури тақдим этилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу ташаббус фойдаланувчиларга қимматбаҳо гаджетларни тўлиқ сотиб олмасдан, ойлик тўлов эвазига расмий равишда фойдаланиш имконини беради ва замонавий истеъмол бозорида муҳим қадам бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги дастур доирасида компаниянинг энг сўнгги русумдаги iPhone, Apple Watch, iPad ҳамда Мак компьютерларини расмий Apple Сторе веб-сайти, махсус илова ёки бренд дўконлари орқали расмийлаштириш мумкин. Бунда шартнома шартлари қурилма турига қараб белгиланади.
Ижара шартлари ва ойлик тўловларСмартфонлар ва ақлли соатлар учун 12 ёки 24 ойлик муддат таклиф этилса, планшет ҳамда ноутбуклар учун 24 ёки 36 ойлик шартномалар тузиш кўзда тутилган. Дастурнинг бошланғич ойлик тўловлари қурилма турига қараб турлича шаклланган:
- iPhone учун ойига минимал 18 доллар
- Apple Watch учун ойига минимал 12 доллар
- Мак компьютерлари учун ойига минимал 25 доллар
- iPad учун ойига минимал 12 доллар
Мазкур модел қурилмани тўғридан-тўғри 1100 долларга сотиб олишдан кўра ҳар икки йилда янги гаджетга ўрганиб қолган фойдаланувчилар учун анча тежамкор муқобил бўла олади. Шунингдек, мижозлар бир вақтнинг ўзида бир нечта маҳсулотни, масалан, iPhone 17, MacBook Air ва Apple Watch тўпламини ойига тахминан 61 доллардан расмийлаштириш имкониятига эга.
Қўшимча қулайликлар ва географияМолиявий юкни янада камайтириш мақсадида фойдаланувчилар эски қурилмаларини траде-ин дастури орқали топширишлари мумкин. Бунинг эвазига ойлик тўлов миқдори янада пасаяди. Бундан ташқари, Apple Кард эгалари ҳар ойлик ижара тўловларидан 3 фоизлик кундалик кешбэк олишади.
Ҳозирги вақтда Apple Упграде дастури фақат АҚШ ҳудудидагина амал қилмоқда. Компания вакиллари ушбу хизматни бошқа давлатлар бозорларига кенгайтириш режалари ҳақида ҳозирча ҳеч қандай расмий маълумот беришгани йўқ.
…