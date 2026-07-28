Apple компанияси қурилмаларни узоқ муддатли ижарага бериш дастурини ишга туширди

·29·Техно
Apple компанияси қурилмаларни узоқ муддатли ижарага бериш дастурини ишга туширди

АҚШда технология ихлосмандлари учун янги молиявий имконият — Apple Упграде узоқ муддатли ижара дастури тақдим этилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу ташаббус фойдаланувчиларга қимматбаҳо гаджетларни тўлиқ сотиб олмасдан, ойлик тўлов эвазига расмий равишда фойдаланиш имконини беради ва замонавий истеъмол бозорида муҳим қадам бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги дастур доирасида компаниянинг энг сўнгги русумдаги iPhone, Apple Watch, iPad ҳамда Мак компьютерларини расмий Apple Сторе веб-сайти, махсус илова ёки бренд дўконлари орқали расмийлаштириш мумкин. Бунда шартнома шартлари қурилма турига қараб белгиланади.

Ижара шартлари ва ойлик тўловлар

Смартфонлар ва ақлли соатлар учун 12 ёки 24 ойлик муддат таклиф этилса, планшет ҳамда ноутбуклар учун 24 ёки 36 ойлик шартномалар тузиш кўзда тутилган. Дастурнинг бошланғич ойлик тўловлари қурилма турига қараб турлича шаклланган:

  • iPhone учун ойига минимал 18 доллар
  • Apple Watch учун ойига минимал 12 доллар
  • Мак компьютерлари учун ойига минимал 25 доллар
  • iPad учун ойига минимал 12 доллар
Компания тақдим этган ҳисоб-китобларга кўра, масалан, 256 GB хотирага эга iPhone 17 Pro моделини бир йиллик ижара асосида олиш ойига 46 долларни ташкил этади. Агар шартнома икки йилга тузилса, ойлик тўлов 32 долларгача камаяди. Натижада бир йиллик фойдаланиш 552 долларга, икки йиллик фойдаланиш эса 768 долларга тушади.

Мазкур модел қурилмани тўғридан-тўғри 1100 долларга сотиб олишдан кўра ҳар икки йилда янги гаджетга ўрганиб қолган фойдаланувчилар учун анча тежамкор муқобил бўла олади. Шунингдек, мижозлар бир вақтнинг ўзида бир нечта маҳсулотни, масалан, iPhone 17, MacBook Air ва Apple Watch тўпламини ойига тахминан 61 доллардан расмийлаштириш имкониятига эга.

Қўшимча қулайликлар ва география

Молиявий юкни янада камайтириш мақсадида фойдаланувчилар эски қурилмаларини траде-ин дастури орқали топширишлари мумкин. Бунинг эвазига ойлик тўлов миқдори янада пасаяди. Бундан ташқари, Apple Кард эгалари ҳар ойлик ижара тўловларидан 3 фоизлик кундалик кешбэк олишади.

Ҳозирги вақтда Apple Упграде дастури фақат АҚШ ҳудудидагина амал қилмоқда. Компания вакиллари ушбу хизматни бошқа давлатлар бозорларига кенгайтириш режалари ҳақида ҳозирча ҳеч қандай расмий маълумот беришгани йўқ.

AppleiPhoneApple УпградеТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориGalaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориБугун, 22:58HBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаHBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаБугун, 22:57Саудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиСаудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиБугун, 22:52Amazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиAmazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиБугун, 22:27AMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиAMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиБугун, 21:53Аирбус A350-1000ULR илк бор 23 минг километрни тўхтовсиз учиб ўтдиАирбус A350-1000ULR илк бор 23 минг километрни тўхтовсиз учиб ўтдиБугун, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб