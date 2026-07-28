Шов-шувли трансфер: Арманистон терма жамоаси аъзоси «Динамо»га ўтди
Самарқанднинг «Динамо» клуби ўз таркибини маҳоратли ва тажрибали легионер билан мустаҳкамлади. Клуб раҳбарияти Арманистон миллий терма жамоаси таянч яримҳимоячиси Тигран Аванесян билан расмий шартнома имзоланганини эълон қилди.
Zamin.uz Самарқанд жамоасига келиб қўшилган янги футболчи, унинг фаолият йўли ҳамда Самарқанд билан боғлиқ қизиқарли ва оилавий тафсилотларини тақдим этади.
1. «Оренбург»дан «Динамо»га: 19-рақамли янги хавбек
Клуб матбуот хизмати хабарига кўра, 24 ёшли футболчи «Динамо» сафига Россия Премьер-лигаси вакили — «Оренбург» клубидан келиб қўшилди. Томонлар мавсум охиригача мўлжалланган ва келишувни яна узайтириш имкониятини ўз ичига олган шартномани имзоладилар.
Тигран Аванесян Самарқанд клубида 19-рақам остида майдонга тушадиган бўлди.
«Динамо» клуби матбуот хизматининг хабаридан:
«Арманистон миллий терма жамоаси яримҳимоячиси Тигран Аванесян "Динамо" аъзосига айланди. Футболчи билан мавсум охиригача мўлжалланган шартнома имзоланди.»
2. ЦСКА ва «Балтика» академиясидан Арманистон терма жамоасигача
Тигран Аванесян 2002 йил 13 апрель куни Тошкент шаҳрида таваллуд топган. У футболдаги илк қадамларини «Балтика» академиясида ташлаган ва профессионал фаолияти давомида бир қатор номдор клублар шарафини ҳимоя қилган:
Клубдаги фаолияти: Москванинг ЦСКА, «Арсенал Тула» ҳамда «Оренбург» жамоаларида тўп сурган.
Терма жамоалардаги иштироки: Халқаро майдонда Россия U17 ҳамда Арманистон U19 терма жамоаларида ҳаракат қилган.
Миллий терма жамоа: 2024 йилдан буён эса Арманистон миллий терма жамоасининг асосий таркиб аъзоси ҳисобланади.
Тигран Аванесян ва «Динамо» трансфери бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Футболчи
Тигран Аванесян
Ёши ва туғилган жойи
24 ёш (13 апрель 2002 йил, Тошкент)
Амплуаси
Таянч яримҳимоячиси
Собиқ клуби
«Оренбург» (Россия)
Шартнома муддати
Мавсум охиригача (узайтириш имконияти билан)
Жамоадаги рақами
19-рақам
Терма жамоаси
Арманистон миллий терма жамоаси (2024 йилдан)
3. Самарқандга қайтиш: Аванесяннинг тарихий ва оилавий ришталари
Ушбу трансфернинг яна бир эътиборли ва самимий томони шундаки, Тигран Аванесян учун Самарқанд шаҳри мутлақо бегона эмас.
Маълумотларга кўра, Аванесяннинг яқин қариндошларининг аксарияти асли самарқандлик бўлиб, ҳозирда ҳам айнан Самарқанд шаҳрида истиқомат қилишади. Шу сабабли, «Динамо»га ўтиш футболчи учун нафақат янги спорт чорлови, балки ўз оилавий илдизларига қайтиш бўлди.
Самарқанднинг «Динамо» клуби таркибини кучли ва халқаро тажрибага эга футболчи билан тўлдиргани миллионлаб маҳаллий мухлисларда катта қизиқиш уйғотмоқда.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва ўзбек футболи ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Тигран Аванесян «Динамо»нинг марказий чизиғини кучайтириб, жамоанинг асосий етакчисига айлана оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…