Шов-шувли трансфер: Арманистон терма жамоаси аъзоси «Динамо»га ўтди

·67·Спорт
Шов-шувли трансфер: Арманистон терма жамоаси аъзоси «Динамо»га ўтди

Самарқанднинг «Динамо» клуби ўз таркибини маҳоратли ва тажрибали легионер билан мустаҳкамлади. Клуб раҳбарияти Арманистон миллий терма жамоаси таянч яримҳимоячиси Тигран Аванесян билан расмий шартнома имзоланганини эълон қилди.

Zamin.uz Самарқанд жамоасига келиб қўшилган янги футболчи, унинг фаолият йўли ҳамда Самарқанд билан боғлиқ қизиқарли ва оилавий тафсилотларини тақдим этади.

1. «Оренбург»дан «Динамо»га: 19-рақамли янги хавбек

Клуб матбуот хизмати хабарига кўра, 24 ёшли футболчи «Динамо» сафига Россия Премьер-лигаси вакили — «Оренбург» клубидан келиб қўшилди. Томонлар мавсум охиригача мўлжалланган ва келишувни яна узайтириш имкониятини ўз ичига олган шартномани имзоладилар.

Тигран Аванесян Самарқанд клубида 19-рақам остида майдонга тушадиган бўлди.

«Динамо» клуби матбуот хизматининг хабаридан:

«Арманистон миллий терма жамоаси яримҳимоячиси Тигран Аванесян "Динамо" аъзосига айланди. Футболчи билан мавсум охиригача мўлжалланган шартнома имзоланди.»

2. ЦСКА ва «Балтика» академиясидан Арманистон терма жамоасигача

Тигран Аванесян 2002 йил 13 апрель куни Тошкент шаҳрида таваллуд топган. У футболдаги илк қадамларини «Балтика» академиясида ташлаган ва профессионал фаолияти давомида бир қатор номдор клублар шарафини ҳимоя қилган:

  • Клубдаги фаолияти: Москванинг ЦСКА, «Арсенал Тула» ҳамда «Оренбург» жамоаларида тўп сурган.

  • Терма жамоалардаги иштироки: Халқаро майдонда Россия U17 ҳамда Арманистон U19 терма жамоаларида ҳаракат қилган.

  • Миллий терма жамоа: 2024 йилдан буён эса Арманистон миллий терма жамоасининг асосий таркиб аъзоси ҳисобланади.

Тигран Аванесян ва «Динамо» трансфери бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Футболчи

Тигран Аванесян

Ёши ва туғилган жойи

24 ёш (13 апрель 2002 йил, Тошкент)

Амплуаси

Таянч яримҳимоячиси

Собиқ клуби

«Оренбург» (Россия)

Шартнома муддати

Мавсум охиригача (узайтириш имконияти билан)

Жамоадаги рақами

19-рақам

Терма жамоаси

Арманистон миллий терма жамоаси (2024 йилдан)

3. Самарқандга қайтиш: Аванесяннинг тарихий ва оилавий ришталари

Ушбу трансфернинг яна бир эътиборли ва самимий томони шундаки, Тигран Аванесян учун Самарқанд шаҳри мутлақо бегона эмас.

Маълумотларга кўра, Аванесяннинг яқин қариндошларининг аксарияти асли самарқандлик бўлиб, ҳозирда ҳам айнан Самарқанд шаҳрида истиқомат қилишади. Шу сабабли, «Динамо»га ўтиш футболчи учун нафақат янги спорт чорлови, балки ўз оилавий илдизларига қайтиш бўлди.

Самарқанднинг «Динамо» клуби таркибини кучли ва халқаро тажрибага эга футболчи билан тўлдиргани миллионлаб маҳаллий мухлисларда катта қизиқиш уйғотмоқда.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва ўзбек футболи ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Тигран Аванесян «Динамо»нинг марказий чизиғини кучайтириб, жамоанинг асосий етакчисига айлана оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Тигран АванесянДинамоОренбургСамарқандЦСКА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиУмарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиБугун, 23:30Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийБугун, 23:12Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Бугун, 22:21Суперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиСуперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиБугун, 22:19Зинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиЗинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 22:07Милан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаМилан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаБугун, 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди