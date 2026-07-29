Жордан Ҳендерсон Брентфорд билан шартномани бекор қилди ва Челсеидаги фаолиятини бошлайди
Тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсон ўзаро келишувга кўра Брентфорд клубидаги шартномасини муддатидан олдин бекор қилди ва эркин агент сифатида Челсига ўтишга яқин турибди. Ушбу кутилмаган трансфер Англия футбол жамоатчилигида катта қизиқиш уйғотди, чунки футболчи ўтган ёзда халқаро майдондан Англия Премер-лигасига қайтган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Брентфорд матбуот хизмати икки йиллик шартноманинг яримида томонлар ўзаро келишиб, ҳамкорликни тўхтатганини расман тасдиқлади. Якунланган мавсум давомида тажрибали футболчи барча турнирларда 34 та учрашувда майдонга тушиб, ўзининг юқори жисмоний ҳолати ва рақобатбардошлигини исботлай олганди.
Ixbt.com ва таниқли инсайдер Fabrizio Romano тарқатган маълумотларга кўра, Жордан Ҳендерсон Лондоннинг Челси клуби билан икки йиллик шартнома имзолашга келишиб олган. Томонлар ўртасидаги битим 2028-йилнинг июнигача амал қилиши кутилмоқда ва трансфер шу ҳафта расман эълон қилинади.
Челсининг тажрибага бўлган эҳтиёжиСўнгги икки йил давомида ёш футболчиларга таянч бўлиб келган Челси жамоаси таркибга етакчилик фазилатига эга бўлган тажрибали футболчиларни қўшиб олишни мақсад қилган эди. Мураббийлар штаби айнан Жордан Ҳендерсон каби совринлар ютган ва майдонда ҳам, унинг ташқарисида ҳам жамоани бошқара оладиган футболчига муҳтож эди.
Ҳендерсон ўзининг фаолиятидаги Ajax давридан сўнг унга Премер-лигага қайтиш имкониятини тақдим этгани учун Брентфорд раҳбарияти ва мураббийларига миннатдорчилик билдирди. Футболчи клубда ўтказган даври давомида муҳим натижаларга эришилганини ва бу жамоанинг келажаги порлоқлигини таъкидлаб ўтди.
«Мен Брентфордни катта миннатдорчилик билан тарк этаяпман. Клуб менга ва оиламга илк кундан бошлаб катта ғамхўрлик кўрсатди. Премер-лигага қайтишим муҳим эди ва бу имкониятни айнан шу жамоа берди», — дея таъкидлади яримҳимоячи.
Мухлислар билан самимий хайрлашувФутболчи ўзининг аввалги йиллардаги Ливерпул билан боғлиқ тарихига қарамай, уни илиқ кутиб олган Брентфорд мухлисларига алоҳида миннатдорчилик ижор қилди. У трибунадагиларнинг қўллаб-қувватлаши мавсум давомида жамоага катта куч бағишлаганини эътироф этди.
Эндиликда Жордан Ҳендерсон ўз фаолиятидаги навбатдаги саҳифани Челси сафида очади. Лондонликлар таркибида унинг етакчилик қобилияти ва бой тажрибаси жамоанинг олдига қўйган мақсадларига эришишида муҳим омил бўлиши кутилмоқда.
…