Жордан Ҳендерсон Брентфорд билан шартномани бекор қилди ва Челсеидаги фаолиятини бошлайди

·53·Спорт
Жордан Ҳендерсон Брентфорд билан шартномани бекор қилди ва Челсеидаги фаолиятини бошлайди

Тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсон ўзаро келишувга кўра Брентфорд клубидаги шартномасини муддатидан олдин бекор қилди ва эркин агент сифатида Челсига ўтишга яқин турибди. Ушбу кутилмаган трансфер Англия футбол жамоатчилигида катта қизиқиш уйғотди, чунки футболчи ўтган ёзда халқаро майдондан Англия Премер-лигасига қайтган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Брентфорд матбуот хизмати икки йиллик шартноманинг яримида томонлар ўзаро келишиб, ҳамкорликни тўхтатганини расман тасдиқлади. Якунланган мавсум давомида тажрибали футболчи барча турнирларда 34 та учрашувда майдонга тушиб, ўзининг юқори жисмоний ҳолати ва рақобатбардошлигини исботлай олганди.

Ixbt.com ва таниқли инсайдер Fabrizio Romano тарқатган маълумотларга кўра, Жордан Ҳендерсон Лондоннинг Челси клуби билан икки йиллик шартнома имзолашга келишиб олган. Томонлар ўртасидаги битим 2028-йилнинг июнигача амал қилиши кутилмоқда ва трансфер шу ҳафта расман эълон қилинади.

Челсининг тажрибага бўлган эҳтиёжи

Сўнгги икки йил давомида ёш футболчиларга таянч бўлиб келган Челси жамоаси таркибга етакчилик фазилатига эга бўлган тажрибали футболчиларни қўшиб олишни мақсад қилган эди. Мураббийлар штаби айнан Жордан Ҳендерсон каби совринлар ютган ва майдонда ҳам, унинг ташқарисида ҳам жамоани бошқара оладиган футболчига муҳтож эди.

Ҳендерсон ўзининг фаолиятидаги Ajax давридан сўнг унга Премер-лигага қайтиш имкониятини тақдим этгани учун Брентфорд раҳбарияти ва мураббийларига миннатдорчилик билдирди. Футболчи клубда ўтказган даври давомида муҳим натижаларга эришилганини ва бу жамоанинг келажаги порлоқлигини таъкидлаб ўтди.

«Мен Брентфордни катта миннатдорчилик билан тарк этаяпман. Клуб менга ва оиламга илк кундан бошлаб катта ғамхўрлик кўрсатди. Премер-лигага қайтишим муҳим эди ва бу имкониятни айнан шу жамоа берди», — дея таъкидлади яримҳимоячи.

Мухлислар билан самимий хайрлашув

Футболчи ўзининг аввалги йиллардаги Ливерпул билан боғлиқ тарихига қарамай, уни илиқ кутиб олган Брентфорд мухлисларига алоҳида миннатдорчилик ижор қилди. У трибунадагиларнинг қўллаб-қувватлаши мавсум давомида жамоага катта куч бағишлаганини эътироф этди.

Эндиликда Жордан Ҳендерсон ўз фаолиятидаги навбатдаги саҳифани Челси сафида очади. Лондонликлар таркибида унинг етакчилик қобилияти ва бой тажрибаси жамоанинг олдига қўйган мақсадларига эришишида муҳим омил бўлиши кутилмоқда.

Жордан ҲендерсонЧелсеаБрентфордПремер-лигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев “Келажак ўйинлари”нинг очилиш маросимида қатнашди (фото)Шавкат Мирзиёев “Келажак ўйинлари”нинг очилиш маросимида қатнашди (фото)Бугун, 23:13Францияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиФранцияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиБугун, 22:54Мадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиМадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиБугун, 22:31Самарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этдиСамарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этдиБугун, 22:24Роберто Де Зерби Лукас Бергваллнинг Тоттенхемда қолишини истамоқдаРоберто Де Зерби Лукас Бергваллнинг Тоттенхемда қолишини истамоқдаБугун, 22:12Гарри Кейн Бавария билан шартномани узайтиришга тайёрГарри Кейн Бавария билан шартномани узайтиришга тайёрБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди