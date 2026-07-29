Тоттенхем мавсумолди ўйинда Сидней устидан пеналтилар сериясида ғалаба қозонди
Тоттенхем ёзги мавсумолди тайёргарлик доирасида Австралияда Сидней ФК жамоасига қарши майдонга тушди. Асосий вақтда 1:1 ҳисобидаги дуранг қайд этилганига қарамай, Роберто Де Зерби шогирдлари пеналтилар сериясида 4:2 ҳисобида зафар қучди ва ёздаги учинчи ғалабасини қўлга киритди. Учрашувнинг энг ёрқин воқеаси Матис Тел томонидан амалга оширилган ажойиб жарима зарбаси бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, 21 ёшли ҳужумчи австралиялик мухлислар қаршисида ўзининг ёрқин салоҳиятини намойиш этди. Учрашувнинг 29-дақиқасида Матис Тел тахминан 25 ярд масофадан белгиланган жарима зарбасини дарвоза тўққизлигига аниқ йўллаб, ҳисобни очди. Ўтган ёзда Бавария клубидан 30 миллион фунт стерлинг эвазига Тоттенхем сафига келиб қўшилган футболчининг бу ҳаракати жамоа ҳужум чизиғидаги рақобатни янада кучайтирди.
Таркибдаги ўзгаришлар ва эҳтиёткорона қадамларБош мураббий Роберто Де Зерби Сидней сафарида жисмоний хавфларнинг олдини олиш мақсадида бир қатор етакчи футболчиларни асосий таркибга киритмади ва эҳтиёткорона ёндашувни танлади. Хусусан, 85 миллион фунт стерлинглик ёзги харид Матеус Фернандеснинг майдонга тушмагани мухлисларда дастлаб жароҳат борасидаги хавотирларни келтириб чиқарди. Бироқ, тарқалган маълумотларга кўра, португалиялик ярим ҳимоячи шунчаки ротация сиёсати доирасида дам олдирилган.
Шунингдек, Джеймс Мэддисон, Доминик Соланке ва Микки ван де Вен каби тажрибали ўйинчилар ҳам учрашувни ўтказиб юборишди. Шунга қарамай, Тоттенхем мухлислари учун ижобий янгиликлардан бири клуб рекордини янгилаган Сандро Тонали бўлди. Нюкаслнинг собиқ ярим ҳимоячиси танаффусда майдонга тушиб, жамоадаги ўйин амалиётини бойитди.
Пеналтилар сериясидаги ҳал қилувчи лаҳзаларЎйиннинг иккинчи бўлимида Сидней жамоаси мувозанатни тиклашга муваффақ бўлди. Тоттенхем сафидан захирадан майдонга тушган Кота Такаи йўл қўйган хато эвазига тўп Такаҳиро Секиненинг йўлига бориб тушди ва у қийинчиликсиз гол муаллифига айланди. Ушбу хато ўйин тақдирини пеналтилар сериясига олиб чиқди.
Ғолибни аниқлаш учун белгиланган пеналтилар сериясида ёзги харид Мартин Дубравка муҳим сейв амалга ошириб, жамоасини қийин вазиятдан қутқарди. Собиқ Бёрнли дарвозабонининг ишончли ҳаракатидан сўнг, Дин Скарлетт ҳал қилувчи зарбани аниқ ижро этиб, Тоттенхемга 4:2 ҳисобидаги якуний ғалабани тақдим этди.
…