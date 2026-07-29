Тоттенхем мавсумолди ўйинда Сидней устидан пеналтилар сериясида ғалаба қозонди

·23·Спорт
Тоттенхем мавсумолди ўйинда Сидней устидан пеналтилар сериясида ғалаба қозонди

Тоттенхем ёзги мавсумолди тайёргарлик доирасида Австралияда Сидней ФК жамоасига қарши майдонга тушди. Асосий вақтда 1:1 ҳисобидаги дуранг қайд этилганига қарамай, Роберто Де Зерби шогирдлари пеналтилар сериясида 4:2 ҳисобида зафар қучди ва ёздаги учинчи ғалабасини қўлга киритди. Учрашувнинг энг ёрқин воқеаси Матис Тел томонидан амалга оширилган ажойиб жарима зарбаси бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, 21 ёшли ҳужумчи австралиялик мухлислар қаршисида ўзининг ёрқин салоҳиятини намойиш этди. Учрашувнинг 29-дақиқасида Матис Тел тахминан 25 ярд масофадан белгиланган жарима зарбасини дарвоза тўққизлигига аниқ йўллаб, ҳисобни очди. Ўтган ёзда Бавария клубидан 30 миллион фунт стерлинг эвазига Тоттенхем сафига келиб қўшилган футболчининг бу ҳаракати жамоа ҳужум чизиғидаги рақобатни янада кучайтирди.

Таркибдаги ўзгаришлар ва эҳтиёткорона қадамлар

Бош мураббий Роберто Де Зерби Сидней сафарида жисмоний хавфларнинг олдини олиш мақсадида бир қатор етакчи футболчиларни асосий таркибга киритмади ва эҳтиёткорона ёндашувни танлади. Хусусан, 85 миллион фунт стерлинглик ёзги харид Матеус Фернандеснинг майдонга тушмагани мухлисларда дастлаб жароҳат борасидаги хавотирларни келтириб чиқарди. Бироқ, тарқалган маълумотларга кўра, португалиялик ярим ҳимоячи шунчаки ротация сиёсати доирасида дам олдирилган.

Шунингдек, Джеймс Мэддисон, Доминик Соланке ва Микки ван де Вен каби тажрибали ўйинчилар ҳам учрашувни ўтказиб юборишди. Шунга қарамай, Тоттенхем мухлислари учун ижобий янгиликлардан бири клуб рекордини янгилаган Сандро Тонали бўлди. Нюкаслнинг собиқ ярим ҳимоячиси танаффусда майдонга тушиб, жамоадаги ўйин амалиётини бойитди.

Пеналтилар сериясидаги ҳал қилувчи лаҳзалар

Ўйиннинг иккинчи бўлимида Сидней жамоаси мувозанатни тиклашга муваффақ бўлди. Тоттенхем сафидан захирадан майдонга тушган Кота Такаи йўл қўйган хато эвазига тўп Такаҳиро Секиненинг йўлига бориб тушди ва у қийинчиликсиз гол муаллифига айланди. Ушбу хато ўйин тақдирини пеналтилар сериясига олиб чиқди.

Ғолибни аниқлаш учун белгиланган пеналтилар сериясида ёзги харид Мартин Дубравка муҳим сейв амалга ошириб, жамоасини қийин вазиятдан қутқарди. Собиқ Бёрнли дарвозабонининг ишончли ҳаракатидан сўнг, Дин Скарлетт ҳал қилувчи зарбани аниқ ижро этиб, Тоттенхемга 4:2 ҳисобидаги якуний ғалабани тақдим этди.

ТоттенхемМатис ТелРоберто Де ЗербиСидней ФКФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маркус Рэшфорд «Ал-Наср» клуби билан трансфер бўйича музокара бошлади!Маркус Рэшфорд «Ал-Наср» клуби билан трансфер бўйича музокара бошлади!Бугун, 18:38Жоб Беллингем Боруссия мухлисларига катта вадалар бердиЖоб Беллингем Боруссия мухлисларига катта вадалар бердиБугун, 18:34Арсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, янги номларни қидирмоқдаАрсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, янги номларни қидирмоқдаБугун, 18:11Ювентус Яссине Боуноу трансферига қизиқиш билдирмоқдаЮвентус Яссине Боуноу трансферига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 17:13Матеус Фернандес нима сабабдан Тоттенхем таркибидан четда қолди?Матеус Фернандес нима сабабдан Тоттенхем таркибидан четда қолди?Бугун, 16:17Клаудио Эчеверри Милан клубига таклиф қилиндиКлаудио Эчеверри Милан клубига таклиф қилиндиБугун, 16:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди