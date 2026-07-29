Арсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, янги номларни қидирмоқда
Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини кучайтириш мақсадида чап қанот ҳужумчисиз қолиши мумкин. Sky Sports нашри тарқатган маълумотларга кўра, жамоанинг Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниор билан шартнома имзолаш борасидаги уринишлари муваффақиятсиз якунланиш эҳтимоли юқори, чунки қироллик клуби ўз етакчисини сақлаб қолишга интилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги кунларда тарқалган хабарларга кўра, Арсенал раҳбарияти Мадриддаги вазиятни диққат билан ўрганиб чиққан эди. Бироқ футболчининг амалдаги шартномаси якунига етиб бораётганига қарамай, Реал Мадрид раҳбарияти ва ҳужумчи ўртасида янги музокаралар режалаштирилган. Мадридликлар ўз футболчисини бой бермаслигига тўлиқ ишонч билдирмоқда.
Трансфер бозоридаги муваффақиятсизликлар ва янги режаларМикел Артета бошчилигидаги мураббийлар штаби учун бу ёзги мавсум анча мураккаб кечмоқда. Лондонликлар узоқ вақт давомида кузатиб келган Астон Вилла вакили Морган Роджерс июль ойида кутилмаганда Челси сафига ўтиб кетди. Ушбу трансфернинг умумий қиймати 117 миллион фунт стерлингни ташкил этгани Арсенал режаларини ўзгартириб юборди.
Шу сабабли, инглиз клуби чап қанот учун бошқа юлдуз номзодларни кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда. Дастлабки босқичда Ajax сафида тўп сурувчи Мика Годтс ҳам Лондон клуби нишонида бўлган эди. Бироқ белгиялик иқтидор эгасининг Чемпионлар лигасидаги тажрибаси камлиги ва нархи борасидаги саволлар бу трансферни иккинчи даражали қилиб қўйди.
Муқобил вариантлар ва келажакдаги қадамларАрсенал бу позицияни кучайтириш учун Клуб Бругге сафидан Чристос Тзолисни таркибга қўшиб улгурди. 34 миллион фунт стерлинг эвазига амалга оширилган мазкур трансфер жамоага захира вариантини тақдим этган бўлса-да, мухлислар кутаётган супер юлдуз мақомига ҳали тўлиқ мос келмайди.
Ҳозирги кунда мутахассислар Арсенал учун яна бир қанча қизиқарли футболчилар трансфер бозорида мавжудлигини таъкидламоқда. Хусусан, Луис Диаз каби тажрибали ижрочиларни қўлга киритиш ҳам ҳозирча қийин вазифа бўлиб қолмоқда, бироқ Микел Артета жамоаси мавсум олдидан ўз таркибини янада кучайтириш учун ҳаракатни давом эттиради.
…