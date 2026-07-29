Арсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, янги номларни қидирмоқда

·28·Спорт
Арсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, янги номларни қидирмоқда

Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини кучайтириш мақсадида чап қанот ҳужумчисиз қолиши мумкин. Sky Sports нашри тарқатган маълумотларга кўра, жамоанинг Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниор билан шартнома имзолаш борасидаги уринишлари муваффақиятсиз якунланиш эҳтимоли юқори, чунки қироллик клуби ўз етакчисини сақлаб қолишга интилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги кунларда тарқалган хабарларга кўра, Арсенал раҳбарияти Мадриддаги вазиятни диққат билан ўрганиб чиққан эди. Бироқ футболчининг амалдаги шартномаси якунига етиб бораётганига қарамай, Реал Мадрид раҳбарияти ва ҳужумчи ўртасида янги музокаралар режалаштирилган. Мадридликлар ўз футболчисини бой бермаслигига тўлиқ ишонч билдирмоқда.

Трансфер бозоридаги муваффақиятсизликлар ва янги режалар

Микел Артета бошчилигидаги мураббийлар штаби учун бу ёзги мавсум анча мураккаб кечмоқда. Лондонликлар узоқ вақт давомида кузатиб келган Астон Вилла вакили Морган Роджерс июль ойида кутилмаганда Челси сафига ўтиб кетди. Ушбу трансфернинг умумий қиймати 117 миллион фунт стерлингни ташкил этгани Арсенал режаларини ўзгартириб юборди.

Шу сабабли, инглиз клуби чап қанот учун бошқа юлдуз номзодларни кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда. Дастлабки босқичда Ajax сафида тўп сурувчи Мика Годтс ҳам Лондон клуби нишонида бўлган эди. Бироқ белгиялик иқтидор эгасининг Чемпионлар лигасидаги тажрибаси камлиги ва нархи борасидаги саволлар бу трансферни иккинчи даражали қилиб қўйди.

Муқобил вариантлар ва келажакдаги қадамлар

Арсенал бу позицияни кучайтириш учун Клуб Бругге сафидан Чристос Тзолисни таркибга қўшиб улгурди. 34 миллион фунт стерлинг эвазига амалга оширилган мазкур трансфер жамоага захира вариантини тақдим этган бўлса-да, мухлислар кутаётган супер юлдуз мақомига ҳали тўлиқ мос келмайди.

Ҳозирги кунда мутахассислар Арсенал учун яна бир қанча қизиқарли футболчилар трансфер бозорида мавжудлигини таъкидламоқда. Хусусан, Луис Диаз каби тажрибали ижрочиларни қўлга киритиш ҳам ҳозирча қийин вазифа бўлиб қолмоқда, бироқ Микел Артета жамоаси мавсум олдидан ўз таркибини янада кучайтириш учун ҳаракатни давом эттиради.

АрсеналВинисиус ЖуниорРеал МадридТрансферларAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маркус Рэшфорд «Ал-Наср» клуби билан трансфер бўйича музокара бошлади!Маркус Рэшфорд «Ал-Наср» клуби билан трансфер бўйича музокара бошлади!Бугун, 18:38Жоб Беллингем Боруссия мухлисларига катта вадалар бердиЖоб Беллингем Боруссия мухлисларига катта вадалар бердиБугун, 18:34Тоттенхем мавсумолди ўйинда Сидней устидан пеналтилар сериясида ғалаба қозондиТоттенхем мавсумолди ўйинда Сидней устидан пеналтилар сериясида ғалаба қозондиБугун, 18:15Ювентус Яссине Боуноу трансферига қизиқиш билдирмоқдаЮвентус Яссине Боуноу трансферига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 17:13Матеус Фернандес нима сабабдан Тоттенхем таркибидан четда қолди?Матеус Фернандес нима сабабдан Тоттенхем таркибидан четда қолди?Бугун, 16:17Клаудио Эчеверри Милан клубига таклиф қилиндиКлаудио Эчеверри Милан клубига таклиф қилиндиБугун, 16:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди