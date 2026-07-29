Huawei компанияси шахсий компьютерлар учун ўз процессорларини тақдим этди

·61·Техно
Huawei компанияси шахсий компьютерлар учун ўз процессорларини тақдим этди

Хитойнинг технология гиганти Huawei тўлиқ технологик мустақилликка эришиш йўлида муҳим қадам ташлаб, шахсий компьютерлар учун мўлжалланган илк ўз процессорлари — Кирин XE90 ва Кирин X90 Plus моделларини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги чиплар келгусида HarmonyOS операцион тизимида ишлайдиган ноутбукларнинг асосий пойдеворига айланиши кутилмоқда. Мазкур тақдимот компаниянинг шахсий компьютерлар учун мўлжалланган операцион тизимини ривожлантиришга бағишланган махсус тадбирда бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тақдим этилган янги туркумдаги Кирин X90 Plus энг юқори унумдорликка эга флагман модел сифатида эътироф этилган бўлса, Кирин XE90 процессори асосан юқори энергия самарадорлиги ва автоном тарзда узоқ муддат ишлашга мўлжаллаб ишлаб чиқилган. Huawei нафақат янги чипларни, балки уларга асосланган иккита янги ноутбукни ҳам тақдим этди. Ушбу қурилмалар жорий йилнинг 5-августидан бошлаб савдога чиқарилиши режалаштирилган.

Янги ноутбуклар ва уларнинг имкониятлари

Янги қурилмалар қаторидан ўрин олган флагман ва букланувчи МатеБоок Фолд Ултимате Десигн ноутбуки қувватли Кирин X90 Plus процессори билан жиҳозланади. Компаниянинг энг енгил ноутбуки деб эълон қилинган МатеБоок Pro С модели эса тежамкорроқ Кирин XE90 базасида ишлайди. Гарчи қурилмаларнинг тўлиқ техник тавсилотлари ҳозирча очиқланмаган бўлса-да, тақдимот давомида Huawei мутахассислари HarmonyOS муҳитида ишлайдиган компьютерларда аппарат даражасидаги нурларни кузатиш (Ray Tracing) технологиясининг имкониятларини амалда намойиш этиб беришди.

Мутахассисларнинг таҳлилларига кўра, Кирин XE90 янги авлод график қуйи тизими ва сунъий интеллект блоклари билан таъминланган. Ушбу ечимлар мобил Кирин 9030 Pro процессорининг архитектурасига асосланган бўлиши мумкин. Айнан мазкур СоК аввалроқ Малеоон 935 график архитектураси туфайли Huawei қурилмаларига нурларни кузатиш функциясини олиб келган эди. Шунингдек, Кирин X90 Plus оддий Кирин X90 чипига нисбатан илғор технологик жараён асосида ишлаб чиқарилиши маълум қилинди.

Ишлаб чиқариш технологияси ва бозор истиқболлари

Маълумки, оддий Кирин X90 процессори СМИК Н+2 технологияси ёрдамида тайёрланган бўлиб, бу 7 нанометрли синфга яқин келади. Компания янги чипларни ишлаб чиқаришнинг аниқ технологик жараёнини сир сақлаётган бўлса-да, соҳа манбалари Huawei компаниясининг бошқа янги СоК моделларида қўлланиб келинаётган янада замонавий СМИК Н+3 технологиясидан фойдаланилаётганини тахмин қилмоқдалар.

Шуни таъкидлаш керакки, ҳозирча атиги иккита янги процессор ёрдамида Huawei компанияси Intel ва AMD каби гигантларни ҳатто ўзининг ички бозорида ҳам дарҳол сиқиб чиқара олмайди. Бироқ, агар Хитой корпорацияси ўз ишлаб чиқариш ҳажмини муваффақиятли кенгайтирса, яқин бир неча йил ичида мазкур икки процессор ишлаб чиқарувчининг мавқеини маҳаллий бозорда жиддий равишда қийвратиб қўйишга унинг кучи етиши кутилмоқда.

HuaweiПроцессорКиринТехнологияНоутбук
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиДжеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиБугун, 22:58Ваймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаВаймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаБугун, 22:55Ferrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиFerrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиБугун, 22:55Япония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиЯпония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиБугун, 22:28Google ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиGoogle ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиБугун, 22:20Бетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқдиБетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқдиБугун, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб