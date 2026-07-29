Huawei компанияси шахсий компьютерлар учун ўз процессорларини тақдим этди
Хитойнинг технология гиганти Huawei тўлиқ технологик мустақилликка эришиш йўлида муҳим қадам ташлаб, шахсий компьютерлар учун мўлжалланган илк ўз процессорлари — Кирин XE90 ва Кирин X90 Plus моделларини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги чиплар келгусида HarmonyOS операцион тизимида ишлайдиган ноутбукларнинг асосий пойдеворига айланиши кутилмоқда. Мазкур тақдимот компаниянинг шахсий компьютерлар учун мўлжалланган операцион тизимини ривожлантиришга бағишланган махсус тадбирда бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тақдим этилган янги туркумдаги Кирин X90 Plus энг юқори унумдорликка эга флагман модел сифатида эътироф этилган бўлса, Кирин XE90 процессори асосан юқори энергия самарадорлиги ва автоном тарзда узоқ муддат ишлашга мўлжаллаб ишлаб чиқилган. Huawei нафақат янги чипларни, балки уларга асосланган иккита янги ноутбукни ҳам тақдим этди. Ушбу қурилмалар жорий йилнинг 5-августидан бошлаб савдога чиқарилиши режалаштирилган.
Янги ноутбуклар ва уларнинг имкониятлариЯнги қурилмалар қаторидан ўрин олган флагман ва букланувчи МатеБоок Фолд Ултимате Десигн ноутбуки қувватли Кирин X90 Plus процессори билан жиҳозланади. Компаниянинг энг енгил ноутбуки деб эълон қилинган МатеБоок Pro С модели эса тежамкорроқ Кирин XE90 базасида ишлайди. Гарчи қурилмаларнинг тўлиқ техник тавсилотлари ҳозирча очиқланмаган бўлса-да, тақдимот давомида Huawei мутахассислари HarmonyOS муҳитида ишлайдиган компьютерларда аппарат даражасидаги нурларни кузатиш (Ray Tracing) технологиясининг имкониятларини амалда намойиш этиб беришди.
Мутахассисларнинг таҳлилларига кўра, Кирин XE90 янги авлод график қуйи тизими ва сунъий интеллект блоклари билан таъминланган. Ушбу ечимлар мобил Кирин 9030 Pro процессорининг архитектурасига асосланган бўлиши мумкин. Айнан мазкур СоК аввалроқ Малеоон 935 график архитектураси туфайли Huawei қурилмаларига нурларни кузатиш функциясини олиб келган эди. Шунингдек, Кирин X90 Plus оддий Кирин X90 чипига нисбатан илғор технологик жараён асосида ишлаб чиқарилиши маълум қилинди.
Ишлаб чиқариш технологияси ва бозор истиқболлариМаълумки, оддий Кирин X90 процессори СМИК Н+2 технологияси ёрдамида тайёрланган бўлиб, бу 7 нанометрли синфга яқин келади. Компания янги чипларни ишлаб чиқаришнинг аниқ технологик жараёнини сир сақлаётган бўлса-да, соҳа манбалари Huawei компаниясининг бошқа янги СоК моделларида қўлланиб келинаётган янада замонавий СМИК Н+3 технологиясидан фойдаланилаётганини тахмин қилмоқдалар.
Шуни таъкидлаш керакки, ҳозирча атиги иккита янги процессор ёрдамида Huawei компанияси Intel ва AMD каби гигантларни ҳатто ўзининг ички бозорида ҳам дарҳол сиқиб чиқара олмайди. Бироқ, агар Хитой корпорацияси ўз ишлаб чиқариш ҳажмини муваффақиятли кенгайтирса, яқин бир неча йил ичида мазкур икки процессор ишлаб чиқарувчининг мавқеини маҳаллий бозорда жиддий равишда қийвратиб қўйишга унинг кучи етиши кутилмоқда.
…