Huawei 2027 йилда шиша асосли микрочиплар ишлаб чиқаришни бошлайди

·0·Техно
Huawei 2027 йилда шиша асосли микрочиплар ишлаб чиқаришни бошлайди

Хитойнинг технология гиганти Huawei 2027-йилнинг ўзидаёқ яримўтказгичли шиша подложка (таглик) ларни оммавий ишлаб чиқаришни йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу стратегик қадам Хитойга Жанубий Корея ва бошқа рақобатчи давлатларни ортда қолдириб, мазкур илғор технологияни бозорга муддатидан олдин олиб чиқиш имконини бериши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги ишлаб чиқариш режасини амалга ошириш учун компания аллақачон маҳаллий ҳамкорларни жалб қилган ҳолда тайёргарлик ишларини бошлаб юборган. Кутилишича, шиша асосли янги технология биринчи навбатда компаниянинг сунъий интеллект соҳасидаги Ascend оиласига мансуб тезлаткичларида қўлланилади. Барча зарур компонентлар ва материаллар эса мамлакатимиз ички таъминотчилари томонидан етказиб берилади.

Технологик устунлик ва истиқболлар

Ҳозирги кунда яримўтказгичлар қадоқлаш жараёнида асосан анъанавий органик материаллардан фойдаланилади. Шиша тагликлар эса мазкур соҳа эволюциясининг кейинги босқичи ҳисобланади. Улар эски материалларга нисбатан иссиқликни яхшироқ тарқатиши, деформацияга камроқ учраши ҳамда микрочиплар орасидаги уланишлар зичлиги ва энергия самарадорлигини сезиларли даражада ошириши билан ажралиб туради.

Сунъий интеллект тизимлари учун мўлжалланган юқори унумдорликдаги тезлаткичлар учун бу каби хусусиятлар ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Хабарга кўра, Huawei ушбу лойиҳада БОE, Висионох, Юнчен Семикондуктор ҳамда АКМ Меадвилле каби маҳаллий етакчи корхоналар билан яқиндан ҳамкорлик қилмоқда. Мазкур компаниялар ҳам ўз навбатида тегишли технологик ишланмаларни жадал суръатларда тезлаштирмоқда.

Глобал бозорга таъсири

Агар Huawei ўз олдига қўйган режаларни ўз вақтида амалга ошира олса, Хитой яримўтказгичлар бозорида Жанубий Кореяни ортда қолдириши мумкин. Жанубий кореялик ишлаб чиқарувчилар ўхшаш шиша тагликларни оммавий ишлаб чиқаришни фақат 2028-йилдан кейингина бошлашни режалаштирган эди, Huawei эса бу ишни бир йил олдинроқ бажариш ниятида.

Мазкур ташаббус Huawei'га бугунги кунда Америка ишлаб чиқарувчилари устунлик қилаётган сунъий интеллект чиплари бозоридаги ўз позицияларини сезиларли даражада мустаҳкамлаш имконини беради. Қолаверса, бу қадам компаниянинг хорижий қадоқлаш технологияларига, жумладан, TSMC компаниясининг КоВоС ечимларига бўлган қарамлигини камайтиришга хизмат қилади.

HuaweiЯримўтказгичларСунъий интеллектТехнологияХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AMD Radeon RX 9050 видеокартаси эркин савдога чиқмайдиAMD Radeon RX 9050 видеокартаси эркин савдога чиқмайдиБугун, 05:29Microsoft ва сунъий интеллект бозоридаги рақобат кучаймоқдаMicrosoft ва сунъий интеллект бозоридаги рақобат кучаймоқдаБугун, 05:28Росатом ядро реакторлари ишлаб чиқаришда тарихий рекорд ўрнатдиРосатом ядро реакторлари ишлаб чиқаришда тарихий рекорд ўрнатдиБугун, 04:56Марк Зукерберг яқин беш йилда миллиардлаб одамлар шахсий сунъий интеллект агентига эга бўлишини айтдиМарк Зукерберг яқин беш йилда миллиардлаб одамлар шахсий сунъий интеллект агентига эга бўлишини айтдиБугун, 04:26ЛГ компанияси 2 миллион долларлик ўз литография ускунасини сотувга чиқардиЛГ компанияси 2 миллион долларлик ўз литография ускунасини сотувга чиқардиБугун, 04:24Microsoft Anthropic ва OpenAI инвестицияларидан кўрилган даромадни маълум қилдиMicrosoft Anthropic ва OpenAI инвестицияларидан кўрилган даромадни маълум қилдиБугун, 03:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб