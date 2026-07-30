AMD Radeon RX 9050 видеокартасининг янги версиялари тақдим этилди
AMD компанияси томонидан Radeon RX 9050 видеокартаси расман эълон қилингач, дунёнинг етакчи темир-бутловчи ишлаб чиқарувчилари ўзларининг муқобил версияларини намойиш эта бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, гап асосан 8 GB хотирага эга моделлар ҳақида бормоқда, чунки 4 GB ли версия фақатгина OEM-саноат йиғмалари учун мўлжалланган бўлиб қолмоқда. Ҳозирнинг ўзида Саппҳире, АСРокк ва ПоверКолор каби машҳур брендлар ўзларининг илк мослашувчан қурилмаларини жамоатчиликка кўрсатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги тақдим этилган барча учала қурилманинг умумий жиҳати уларнинг ўлчамлари ва ихчамлигидадир. Гарчи ўлчамлар миллиметргача бир хил бўлмаса-да, барча қурилмалар иккита кенгайтириш слотини эгалловчи ва иккита вентиляторли совутиш тизими билан жиҳозланган тежамкор платалар ҳисобланади. Хусусан, Саппҳире ва ПоверКолор компаниялари чиқарган моделлар узунлиги 200 миллиметрни ташкил этса, АСРокк талқини бироз узунроқ чиқиб, 249 миллиметрга тенг бўлди.
Техник хусусиятлар ва қувват талаблариТақдим этилган график карталарнинг асосий устунликларидан бири уларнинг энергия самарадорлигидир. Барча учала янги модел биттадан саккиз контактли қувват улагичидан фойдаланади. Манбага кўра, ушбу қурилмаларнинг ТДП (иссиқлик чиқариш қуввати) кўрсаткичи тахминан 100 В атрофида баҳоланмоқда.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, келгусида ушбу серия доирасида частоталари пасайтирилган ва қўшимча қувват улагичига эга бўлмаган моделлар ҳам пайдо бўлиши мумкин. Сабаби, бундай даражадаги видеокартага PCIe слоти тақдим этадиган 75 В қувватнинг ўзи етарли бўлади. Бу эса келгусида тўлиқ пассив совутиш тизимига эга бўлган мутлақо жим ишлайдиган версияларни яратиш учун яхши имконият яратади.
…