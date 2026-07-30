AMD Radeon RX 9050 видеокартаси эркин савдога чиқмайди
Куни кеча тақдим этилган 4 GB хотирага эга Radeon RX 9050 видеокартаси оддий чакана савдода сотилмайди. Вккфтеч нашри вакилининг маълумотига кўра ҳамда компаниянинг расмий тасдиқлашича, мазкур графика тезлатгичи фақат OEM бозорига мўлжалланган бўлиб, уни алоҳида харид қилиб бўлмайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу янги график плата махсус тарзда ҳамкорлар тизимлари учун ишлаб чиқилган. У бошланғич даражадаги ўйин сегментидаги мижозларга юқори умумий қиймат ва тежамкор ечим тақдим этишни мақсад қилган. Ҳозирги вақтда ушбу 4 GB ҳажмли версияни OEM тизимларидан ташқарида сотиш режалаштирилмаган.
Тайёр компьютерлар таркибида келадиМазкур ёндашув туфайли Radeon RX 9050 картасини фақат муайян минтақалардаги тайёр компьютер йиғмалари таркибида учратиш мумкин бўлади. Компания бу борадаги сиёсатини аниқ белгилаб қўйган ва у мустақил равишда бутловчи қисмларни сотиб олиб, ўзи компьютер йиғадиган фойдаланувчиларга мўлжалланмаган.
Гарчи баъзида шундай OEM-маҳсулотлар вақт ўтиши билан чакана савдога ҳам кириб келиши ҳолатлари кузатилса-да, бу сафарги ҳолат бошқача. Мутахассисларнинг фикрича, атиги 4 GB видеочотим ҳажмига эга бўлган янги қурилма бугунги кунда ўз қўли билан компьютер йиғувчи харидорлар орасида катта қизиқиш уйғотиши даргумон.
…