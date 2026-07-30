AMD Radeon RX 9050 видеокартаси эркин савдога чиқмайди

·22·Техно
AMD Radeon RX 9050 видеокартаси эркин савдога чиқмайди

Куни кеча тақдим этилган 4 GB хотирага эга Radeon RX 9050 видеокартаси оддий чакана савдода сотилмайди. Вккфтеч нашри вакилининг маълумотига кўра ҳамда компаниянинг расмий тасдиқлашича, мазкур графика тезлатгичи фақат OEM бозорига мўлжалланган бўлиб, уни алоҳида харид қилиб бўлмайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу янги график плата махсус тарзда ҳамкорлар тизимлари учун ишлаб чиқилган. У бошланғич даражадаги ўйин сегментидаги мижозларга юқори умумий қиймат ва тежамкор ечим тақдим этишни мақсад қилган. Ҳозирги вақтда ушбу 4 GB ҳажмли версияни OEM тизимларидан ташқарида сотиш режалаштирилмаган.

Тайёр компьютерлар таркибида келади

Мазкур ёндашув туфайли Radeon RX 9050 картасини фақат муайян минтақалардаги тайёр компьютер йиғмалари таркибида учратиш мумкин бўлади. Компания бу борадаги сиёсатини аниқ белгилаб қўйган ва у мустақил равишда бутловчи қисмларни сотиб олиб, ўзи компьютер йиғадиган фойдаланувчиларга мўлжалланмаган.

Гарчи баъзида шундай OEM-маҳсулотлар вақт ўтиши билан чакана савдога ҳам кириб келиши ҳолатлари кузатилса-да, бу сафарги ҳолат бошқача. Мутахассисларнинг фикрича, атиги 4 GB видеочотим ҳажмига эга бўлган янги қурилма бугунги кунда ўз қўли билан компьютер йиғувчи харидорлар орасида катта қизиқиш уйғотиши даргумон.

Radeon RX 9050AMDВидеокартаOEMТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei 2027 йилда шиша асосли микрочиплар ишлаб чиқаришни бошлайдиHuawei 2027 йилда шиша асосли микрочиплар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 05:57Microsoft ва сунъий интеллект бозоридаги рақобат кучаймоқдаMicrosoft ва сунъий интеллект бозоридаги рақобат кучаймоқдаБугун, 05:28Росатом ядро реакторлари ишлаб чиқаришда тарихий рекорд ўрнатдиРосатом ядро реакторлари ишлаб чиқаришда тарихий рекорд ўрнатдиБугун, 04:56Марк Зукерберг яқин беш йилда миллиардлаб одамлар шахсий сунъий интеллект агентига эга бўлишини айтдиМарк Зукерберг яқин беш йилда миллиардлаб одамлар шахсий сунъий интеллект агентига эга бўлишини айтдиБугун, 04:26ЛГ компанияси 2 миллион долларлик ўз литография ускунасини сотувга чиқардиЛГ компанияси 2 миллион долларлик ўз литография ускунасини сотувга чиқардиБугун, 04:24Microsoft Anthropic ва OpenAI инвестицияларидан кўрилган даромадни маълум қилдиMicrosoft Anthropic ва OpenAI инвестицияларидан кўрилган даромадни маълум қилдиБугун, 03:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб