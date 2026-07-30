Милан Франко Барези вафот этгани ҳақидаги хабарларни рад этди
Италиянинг Милан клуби ўзининг фахрий вице-президенти ва афсонавий ҳимоячиси Франко Барези вафот этгани ҳақида ижтимоий тармоқларда тарқалган ёлғон хабарларни қатъиян рад этди. Goal.com хабар беришига кўра, чоршанба оқшомида тарқалган асоссиз миш-қувурлар жамоа мухлислари ҳамда футболчининг яқинлари ўртасида жиддий хавотир уйғотган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб тезкор равишда расмий баёнот билан чиқиб, бу маълумотларнинг ҳақиқатга мутлақо алоқаси йўқлигини маълум қилди. Раҳбарият тарқалаётган ёлғон хабарларга чек қўйишни ва бундай нозик масалада барчани ҳушёрликка чақирган.
Франко Барезининг саломатлигидаги мураккаб даврКлуб баёнотида таъкидланишича, 66 ёшли футбол афсонаси ҳозирда ҳаётидаги жуда мураккаб ва нозик босқични бошидан кечирмоқда. Милан клуби оғир дамларда Франко ва унинг оиласига тўлиқ қўллаб-қувватлашини билдириб, уларнинг шахсий ҳаётига ҳурмат билан қарашни қаттиқ илтимос қилди.
Маълум бўлишича, Барези ўтган бир йил давомида жиддий соғлиқ муаммоларига дуч келган. 2025-йилнинг август ойида собиқ сардор ўпка тугунини олиб ташлаш бўйича жарроҳлик амалиётини бошидан кечирганини маълум қилганди. Шундан сўнг у иммунотерапия курсини олиб келмоқда ва айнан шу тиббий муолажалар фонида тарқалган асоссиз миш-қувурлар тез фурсатда ижтимоий тармоқларда кенг оммалашиб кетган.
Милан сафидаги буюк меросФранко Барези футбол тарихидаги энг буюк ҳимоячилардан бири сифатида тан олинган ва Милан клубининг ҳақиқий рамзи ҳисобланади. Ўзининг бутун 20 йиллик профессионал фаолиятини айнан шу жамоага бағишлаган футболчи 1977-йилдан 1997-йилгача Сан-Сиро клуби шарафини ҳимоя қилган.
Сан-Сирода ўтказган 20 мавсум давомида Барези 716 та расмий учрашувда майдонга тушиб, 33 та гол ва 24 та голли узатмага муаллифлик қилган. У Паоло Малдини, Алессандро Костакурта ва Мауро Тассотти билан биргаликда футбол тарихидаги энг қудратли ҳимоя чизиқларидан бирини шакллантирган.
Ушбу давр мобайнида афсонавий ҳимоячи ўзига хос бой совринлар коллекциясини тўплаган бўлиб, улар орасида:
- Учта Чемпионлар лигаси кубоги
- Олтита А Серия чемпионлиги
- Икки карра Қитъалараро кубок
- Учта Европа Суперкубоги
- Тўртта Италия Суперкубоги мавжуд
…