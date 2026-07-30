Милан Франко Барези вафот этгани ҳақидаги хабарларни рад этди

·23·Спорт
Милан Франко Барези вафот этгани ҳақидаги хабарларни рад этди

Италиянинг Милан клуби ўзининг фахрий вице-президенти ва афсонавий ҳимоячиси Франко Барези вафот этгани ҳақида ижтимоий тармоқларда тарқалган ёлғон хабарларни қатъиян рад этди. Goal.com хабар беришига кўра, чоршанба оқшомида тарқалган асоссиз миш-қувурлар жамоа мухлислари ҳамда футболчининг яқинлари ўртасида жиддий хавотир уйғотган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб тезкор равишда расмий баёнот билан чиқиб, бу маълумотларнинг ҳақиқатга мутлақо алоқаси йўқлигини маълум қилди. Раҳбарият тарқалаётган ёлғон хабарларга чек қўйишни ва бундай нозик масалада барчани ҳушёрликка чақирган.

Франко Барезининг саломатлигидаги мураккаб давр

Клуб баёнотида таъкидланишича, 66 ёшли футбол афсонаси ҳозирда ҳаётидаги жуда мураккаб ва нозик босқични бошидан кечирмоқда. Милан клуби оғир дамларда Франко ва унинг оиласига тўлиқ қўллаб-қувватлашини билдириб, уларнинг шахсий ҳаётига ҳурмат билан қарашни қаттиқ илтимос қилди.

Маълум бўлишича, Барези ўтган бир йил давомида жиддий соғлиқ муаммоларига дуч келган. 2025-йилнинг август ойида собиқ сардор ўпка тугунини олиб ташлаш бўйича жарроҳлик амалиётини бошидан кечирганини маълум қилганди. Шундан сўнг у иммунотерапия курсини олиб келмоқда ва айнан шу тиббий муолажалар фонида тарқалган асоссиз миш-қувурлар тез фурсатда ижтимоий тармоқларда кенг оммалашиб кетган.

Милан сафидаги буюк мерос

Франко Барези футбол тарихидаги энг буюк ҳимоячилардан бири сифатида тан олинган ва Милан клубининг ҳақиқий рамзи ҳисобланади. Ўзининг бутун 20 йиллик профессионал фаолиятини айнан шу жамоага бағишлаган футболчи 1977-йилдан 1997-йилгача Сан-Сиро клуби шарафини ҳимоя қилган.

Сан-Сирода ўтказган 20 мавсум давомида Барези 716 та расмий учрашувда майдонга тушиб, 33 та гол ва 24 та голли узатмага муаллифлик қилган. У Паоло Малдини, Алессандро Костакурта ва Мауро Тассотти билан биргаликда футбол тарихидаги энг қудратли ҳимоя чизиқларидан бирини шакллантирган.

Ушбу давр мобайнида афсонавий ҳимоячи ўзига хос бой совринлар коллекциясини тўплаган бўлиб, улар орасида:

  • Учта Чемпионлар лигаси кубоги
  • Олтита А Серия чемпионлиги
  • Икки карра Қитъалараро кубок
  • Учта Европа Суперкубоги
  • Тўртта Италия Суперкубоги мавжуд

МиланФранко БарезиА СерияФутболИталия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фулхэм Гонсало Гарсия трансфери учун рекорд таклифга тайёрФулхэм Гонсало Гарсия трансфери учун рекорд таклифга тайёрБугун, 02:39Милос Керкез: Андони Ираола – Ливерпул учун мукаммал мураббийМилос Керкез: Андони Ираола – Ливерпул учун мукаммал мураббийБугун, 02:34Месси ва Роналду: 2026 йилги мундиалдан кейинги тақдир ва клубларМесси ва Роналду: 2026 йилги мундиалдан кейинги тақдир ва клубларБугун, 01:18Манчини: Можароли кетиш сири, Гравина билан низо ва мухлисларга ваъда!Манчини: Можароли кетиш сири, Гравина билан низо ва мухлисларга ваъда!Бугун, 00:39Можаро чуқурлашмоқда: ФИФА Аргентина терма жамоасини расман текширишни бошладиМожаро чуқурлашмоқда: ФИФА Аргентина терма жамоасини расман текширишни бошладиБугун, 00:36Ливерпул Бредли Барколя трансфери бўйича музокараларга киришмоқдаЛиверпул Бредли Барколя трансфери бўйича музокараларга киришмоқдаБугун, 00:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди