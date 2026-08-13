Президент маслаҳатчиси алмашди: Олим Давлатов тайинланди
Ўзбекистон Президенти Администрациясида муҳим кадрлар ўзгариши амалга оширилди. Президентнинг тегишли фармонлари билан Русланбек Давлетов маслаҳатчилик лавозимидан озод этилди, унинг ўрнига адабиётшунос ва жамоат арбоби Олим Давлатов тайинланди.
Янги маслаҳатчи вакиллик органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлар ва ёшлар масалалари йўналишига масъул бўлади.
Русланбек Давлетов лавозимидан озод этилди
Президент фармонига мувофиқ, Русланбек Қуролтаевич Давлетов Ўзбекистон Республикаси Президентининг вакиллик органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлар ва ёшлар масалалари бўйича маслаҳатчиси лавозимидан озод этилди.
Русланбек Давлетов Президент Администрацияси тизимида бир неча йилдан бери турли масъул лавозимларда фаолият юритиб келаётган эди.
Хусусан, 2025 йил июлида Президент маслаҳатчилари таркиби қайта шакллантирилганида у Президентнинг вакиллик органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари, дин ва ёшлар масалалари бўйича маслаҳатчиси этиб тайинланган эди.
Ундан аввал эса ижтимоий-сиёсий, диний-маърифий ва ёшлар масалалари йўналишига раҳбарлик қилган.
Энди бу йўналишга Олим Давлатов раҳбарлик қилади
Президентнинг бошқа фармони билан Олим Давлатович Давлатов Ўзбекистон Республикаси Президентининг вакиллик органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлар ва ёшлар масалалари бўйича маслаҳатчиси лавозимига тайинланди.
Шу тариқа Президент Администрациясида парламент ва бошқа вакиллик тузилмалари, фуқаролик жамияти институтлари ҳамда ёшлар билан боғлиқ масалаларни мувофиқлаштирувчи раҳбар алмашди.
Олим Давлатов ким?
Олим Давлатов адабиётшунос ва жамоатчилик соҳасидаги фаолияти билан танилган.
Президентнинг 2026 йил 28 майдаги фармонида у Алишер Навоий номидаги халқаро жамоат фонди директори ва адабиётшунос сифатида кўрсатилган. Ўша фармон билан Олим Давлатовга «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган маданият ходими» фахрий унвони берилган.
Унинг маданият ва адабиёт соҳасидаги фаолияти анча олдиндан давом этиб келади. 2020 йилдаги Президент фармонида Олим Давлатов «Тамаддун» нашриёти директори ва адабиётшунос сифатида қайд этилган.
Янги вазифанинг қамрови кенг
Олим Давлатов тайинланган йўналиш бир нечта муҳим соҳани бирлаштиради.
Вакиллик органлари билан муносабатлар, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлик, шунингдек, ёшларга оид масалалар давлат сиёсатининг жамоатчилик билан бевосита боғлиқ йўналишлари ҳисобланади.
Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатида давлат идоралари, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги ҳамкорлик ва мувофиқлаштириш масалалари аввалдан муҳим вазифалар қаторида белгилаб келинган.
Президент Администрациясида навбатдаги кадрлар ўзгариши
Сўнгги йилларда Президент маслаҳатчилари тузилмаси ва уларнинг вазифалари бир неча бор қайта шакллантирилди. Масалан, 2025 йил июлида ташқи сиёсат, кадрлар, иқтисодий сиёсат, стратегик ривожланиш, ижтимоий ҳимоя ҳамда вакиллик органлари ва ёшлар йўналишларида маслаҳатчилар тайинланган эди.
Эндиликда мазкур йўналишда Русланбек Давлетов ўрнини Олим Давлатов эгаллайди.
Янги маслаҳатчининг адабиёт, маънавият ва жамоат ташкилотлари билан боғлиқ кўп йиллик фаолияти ҳисобга олинса, унинг Президент Администрациясидаги янги вазифаси ҳам жамоатчилик институтлари ва ёшлар билан ишлашга бевосита боғлиқ бўлади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…