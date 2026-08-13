Президент маслаҳатчиси алмашди: Олим Давлатов тайинланди

·0·Ўзбекистон
Президент маслаҳатчиси алмашди: Олим Давлатов тайинланди

Ўзбекистон Президенти Администрациясида муҳим кадрлар ўзгариши амалга оширилди. Президентнинг тегишли фармонлари билан Русланбек Давлетов маслаҳатчилик лавозимидан озод этилди, унинг ўрнига адабиётшунос ва жамоат арбоби Олим Давлатов тайинланди.

Янги маслаҳатчи вакиллик органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлар ва ёшлар масалалари йўналишига масъул бўлади.

Русланбек Давлетов лавозимидан озод этилди

Президент фармонига мувофиқ, Русланбек Қуролтаевич Давлетов Ўзбекистон Республикаси Президентининг вакиллик органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлар ва ёшлар масалалари бўйича маслаҳатчиси лавозимидан озод этилди.

Русланбек Давлетов Президент Администрацияси тизимида бир неча йилдан бери турли масъул лавозимларда фаолият юритиб келаётган эди.

Хусусан, 2025 йил июлида Президент маслаҳатчилари таркиби қайта шакллантирилганида у Президентнинг вакиллик органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари, дин ва ёшлар масалалари бўйича маслаҳатчиси этиб тайинланган эди.

Ундан аввал эса ижтимоий-сиёсий, диний-маърифий ва ёшлар масалалари йўналишига раҳбарлик қилган.

Энди бу йўналишга Олим Давлатов раҳбарлик қилади

Президентнинг бошқа фармони билан Олим Давлатович Давлатов Ўзбекистон Республикаси Президентининг вакиллик органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлар ва ёшлар масалалари бўйича маслаҳатчиси лавозимига тайинланди.

Шу тариқа Президент Администрациясида парламент ва бошқа вакиллик тузилмалари, фуқаролик жамияти институтлари ҳамда ёшлар билан боғлиқ масалаларни мувофиқлаштирувчи раҳбар алмашди.

Олим Давлатов ким?

Олим Давлатов адабиётшунос ва жамоатчилик соҳасидаги фаолияти билан танилган.

Президентнинг 2026 йил 28 майдаги фармонида у Алишер Навоий номидаги халқаро жамоат фонди директори ва адабиётшунос сифатида кўрсатилган. Ўша фармон билан Олим Давлатовга «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган маданият ходими» фахрий унвони берилган.

Президент маслаҳатчиси алмашди: Олим Давлатов тайинланди

Унинг маданият ва адабиёт соҳасидаги фаолияти анча олдиндан давом этиб келади. 2020 йилдаги Президент фармонида Олим Давлатов «Тамаддун» нашриёти директори ва адабиётшунос сифатида қайд этилган.

Янги вазифанинг қамрови кенг

Олим Давлатов тайинланган йўналиш бир нечта муҳим соҳани бирлаштиради.

Вакиллик органлари билан муносабатлар, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлик, шунингдек, ёшларга оид масалалар давлат сиёсатининг жамоатчилик билан бевосита боғлиқ йўналишлари ҳисобланади.

Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатида давлат идоралари, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги ҳамкорлик ва мувофиқлаштириш масалалари аввалдан муҳим вазифалар қаторида белгилаб келинган.

Президент Администрациясида навбатдаги кадрлар ўзгариши

Сўнгги йилларда Президент маслаҳатчилари тузилмаси ва уларнинг вазифалари бир неча бор қайта шакллантирилди. Масалан, 2025 йил июлида ташқи сиёсат, кадрлар, иқтисодий сиёсат, стратегик ривожланиш, ижтимоий ҳимоя ҳамда вакиллик органлари ва ёшлар йўналишларида маслаҳатчилар тайинланган эди.

Эндиликда мазкур йўналишда Русланбек Давлетов ўрнини Олим Давлатов эгаллайди.

Янги маслаҳатчининг адабиёт, маънавият ва жамоат ташкилотлари билан боғлиқ кўп йиллик фаолияти ҳисобга олинса, унинг Президент Администрациясидаги янги вазифаси ҳам жамоатчилик институтлари ва ёшлар билан ишлашга бевосита боғлиқ бўлади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёда 856 нафар талабанинг контракти тўлаб бериладиҚашқадарёда 856 нафар талабанинг контракти тўлаб бериладиБугун, 15:34“Аванс” энди “бўнак”: Ўзбекистонда айрим сўзлар ўзгаради“Аванс” энди “бўнак”: Ўзбекистонда айрим сўзлар ўзгарадиБугун, 14:52Ўзбекистондан Қирғизистонга олиб кирилган 28 тонна сабзавот ортга қайтарилдиЎзбекистондан Қирғизистонга олиб кирилган 28 тонна сабзавот ортга қайтарилдиБугун, 14:47Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?Бугун, 12:48Нижнекамскдаги дрон ҳужумида ҳалок бўлган ўзбекистонликлар жасади Ватанга олиб келиндиНижнекамскдаги дрон ҳужумида ҳалок бўлган ўзбекистонликлар жасади Ватанга олиб келиндиБугун, 12:32Ўзбекистонда прописка бўйича катта янгилик: янги тартиб жорий этиладиЎзбекистонда прописка бўйича катта янгилик: янги тартиб жорий этиладиБугун, 00:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда кучли зилзила бўладими? Олимлар расмий жавоб берди
Ўзбекистонда кучли зилзила бўладими? Олимлар расмий жавоб берди