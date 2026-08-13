Хави Симонс Нидерландия терма жамоасининг янги бош мураббийини олқишлади
Хави Симонс Нидерландия терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланган Хави Эрнандесни самимий қутлади. 23 ёшли футболчи «Барселона» академиясида бирга тушган суратини эълон қилиб, испан мутахассисини ўзига илҳом берган исм ва ўрнак сифатида тилга олди. Хави Эрнандеснинг терма жамоа бошқарувига келиши 12 август куни расман эълон қилинган ва у билан 2030 йил ёзигача шартнома имзоланган. Симонс Нидерландия сафида 34 та ўйинда 6 та гол ва 5 та голли узатмага эга.
«Тоттенҳэм»нинг нидерландиялик яримҳимоячиси Хави Симонс Нидерландия миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланган испаниялик афсонавий мутахассис Хави Эрнандесни самимий қутлади.
23 ёшли футболчи ўз ижтимоий тармоқларида «Барселона» академик даврига оид архивидан Хави Эрнандес билан бирга тушган суратини эълон қилиб, унга таъсирли сўзларни илова қилди.
«Нидерландияга хуш келибсиз, мураббий!»
Симонс ўзига Хави исми айнан каталониялик афсона шарафига қўйилганига ва уни ўзига ўрнак деб билишига шаъма қилган ҳолда шундай ёзди:
«Менга илҳом берган исм. Нидерландияга хуш келибсиз, мураббий Хави Эрнандес!»
Эслатиб ўтамиз, Хави Эрнандеснинг Нидерландия терма жамоаси рулига келиши 12 август куни расман эълон қилинган эди. Испаниялик 50 ёшли мутахассис билан 2030 йилнинг ёзигача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзоланган.
Хави Симонснинг терма жамоадаги кўрсаткичлари
Симонс Нидерландия терма жамоасининг асосий ўзак футболчиларидан бири ҳисобланади. У ҳозирга қадар миллий либосда анча барқарор ўйин намойиш этиб келмоқда:
Ўйинлар сони: 34 та беллашув;
Голлар: 6 та;
Голли узатмалар: 5 та.
Испаниялик тажрибали мураббийнинг келиши Хави Симонснинг терма жамоадаги ролини янада ошириши ва янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…