Хави Симонс Нидерландия терма жамоасининг янги бош мураббийини олқишлади

·27·Спорт
Хави Симонс Нидерландия терма жамоасининг янги бош мураббийини олқишлади
Қисқача

Хави Симонс Нидерландия терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланган Хави Эрнандесни самимий қутлади. 23 ёшли футболчи «Барселона» академиясида бирга тушган суратини эълон қилиб, испан мутахассисини ўзига илҳом берган исм ва ўрнак сифатида тилга олди. Хави Эрнандеснинг терма жамоа бошқарувига келиши 12 август куни расман эълон қилинган ва у билан 2030 йил ёзигача шартнома имзоланган. Симонс Нидерландия сафида 34 та ўйинда 6 та гол ва 5 та голли узатмага эга.

«Тоттенҳэм»нинг нидерландиялик яримҳимоячиси Хави Симонс Нидерландия миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланган испаниялик афсонавий мутахассис Хави Эрнандесни самимий қутлади.

23 ёшли футболчи ўз ижтимоий тармоқларида «Барселона» академик даврига оид архивидан Хави Эрнандес билан бирга тушган суратини эълон қилиб, унга таъсирли сўзларни илова қилди.

«Нидерландияга хуш келибсиз, мураббий!»

Симонс ўзига Хави исми айнан каталониялик афсона шарафига қўйилганига ва уни ўзига ўрнак деб билишига шаъма қилган ҳолда шундай ёзди:

«Менга илҳом берган исм. Нидерландияга хуш келибсиз, мураббий Хави Эрнандес!»

Хави Симонс Нидерландия терма жамоасининг янги бош мураббийини олқишлади

Эслатиб ўтамиз, Хави Эрнандеснинг Нидерландия терма жамоаси рулига келиши 12 август куни расман эълон қилинган эди. Испаниялик 50 ёшли мутахассис билан 2030 йилнинг ёзигача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзоланган.

Хави Симонснинг терма жамоадаги кўрсаткичлари

Симонс Нидерландия терма жамоасининг асосий ўзак футболчиларидан бири ҳисобланади. У ҳозирга қадар миллий либосда анча барқарор ўйин намойиш этиб келмоқда:

  • Ўйинлар сони: 34 та беллашув;

  • Голлар: 6 та;

  • Голли узатмалар: 5 та.

Испаниялик тажрибали мураббийнинг келиши Хави Симонснинг терма жамоадаги ролини янада ошириши ва янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Хави СимонсХави ЭрнандесНидерландияТоттенхэмБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри келажаги атрофидаги вазият кескин ўзгардиРодри келажаги атрофидаги вазият кескин ўзгардиБугун, 21:53Иродали камбэк ва 4 та гол: «Сўғдиёна» сафарда «Сурхон»ни мағлуб этди!Иродали камбэк ва 4 та гол: «Сўғдиёна» сафарда «Сурхон»ни мағлуб этди!Бугун, 21:33Водий дербисида учта гол : «Андижон» — «Нефтчи» баҳси тафсилотлариВодий дербисида учта гол : «Андижон» — «Нефтчи» баҳси тафсилотлариБугун, 21:30Шов-шувли трансфер: «Манчестер Сити» яримҳимоячиси клубни тарк этмоқдаШов-шувли трансфер: «Манчестер Сити» яримҳимоячиси клубни тарк этмоқдаБугун, 21:26Тарихий қайтиш: Бартез ва Зидан Франция терма жамоасида яна бирлашди!Тарихий қайтиш: Бартез ва Зидан Франция терма жамоасида яна бирлашди!Бугун, 21:22Наполи Габриел Жесус трансфери учун Арсенал билан алоқани тикладиНаполи Габриел Жесус трансфери учун Арсенал билан алоқани тикладиБугун, 20:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача